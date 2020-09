ALBA-TCP repudia informe sobre Derechos Humanos en Venezuela

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazó este sábado el informe publicado con un «grupo de expertos» sobre Derechos Humanos (DD.HH.) contra Venezuela.

«El informe presentado contra Venezuela no sólo está políticamente motivado sino que denota evidentes inconsistencias debido a la falta de rigurosidad técnica con la que fue realizado. Buena parte de los argumentos están basados en hechos falsos, selectivos e interesadamente justificados», denunció la ALBA-TCP.

El grupo de integración señala que el informe no consta de objetividad y transparencia, «se considera que un informe que trate sobre derechos humanos exige el riguroso respeto de los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad que, a todas luces, este informe no observa», agregan.

«La Alianza advierte del grave daño que se le hace a la sagrada institución de los derechos humanos y del sistema multilateral que lo regula, al pretender presentar un documento de tan cuestionable veracidad», enfatiza la ALBA-TCP.

Finalmente, expresó su solidaridad con el Gobierno venezolano quien se encuentra padeciendo de un ilegal bloqueo económico, financiero y comercial por parte de Estados Unidos (EEUU), «Venezuela se encuentra luchando por su derecho a la autodeterminación y soberanía, conforme con los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas», concluyen.

