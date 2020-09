Argentina: Movimiento de solidaridad con Cuba pide apoyo de los médicos cubanos

El Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MAS Cuba) entregó hoy al Gobierno de Alberto Fernández una carta en la cual pide se solicite a Cuba la colaboración médica de la brigada Henry Reeve para ayudar a combatir la Covid-19.

La solicitud, entregada a la Casa Rosada, lleva la firma de 200 organizaciones y personalidades como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, así como varios diputados, senadores y líderes sindicales.

En la misiva dirigida a Fernández, el MAS Cuba expresa su preocupación por la pandemia, reconoce el esfuerzo que realiza el Gobierno por evitar el colapso del sistema y resalta la labor de los galenos argentinos.

Asimismo subraya que ante la situación actual, con denuncias sobre la falta de especialistas por el agotamiento, el contagio o por la ampliación de camas necesarias, es que consideran oportuno solicitar al Ejecutivo un urgente acuerdo con el Gobierno cubano para la colaboración médica y la facilitación de fármacos en busca de atacar la Covid-19.

Por otra parte el MAS Cuba recuerda que esa isla caribeña, a través de la Brigada Internacional Henry Reeve, colabora hoy en 42 países con 46 equipos médicos especializados en desastres y graves epidemias y cuenta con una batería de medicamentos para abordar el ataque al nuevo coronavirus. Cuba, apunta la misiva, aplica una serie de medicamentos de acuerdo a la etapa de la enfermedad, reforzando el sistema inmunológico como el Preven HO Vir y Biomodulina T, mientras que a los pacientes contagiados se tratan con Interferon Alfa 2B recombinante y en los estadíos de gravedad el Juzvinza CIGB 258, logrando tener solo 11 fallecidos por millón de habitantes.

«Esto demuestra la eficacia del tratamiento que sostiene Cuba con los afectados por la pandemia, por ello le pedimos señor Presidente que se realice un acuerdo de colaboración inmediato para recibir a sus médicos y los medicamentos necesarios para frenar el incremento de la pandemia», agrega el petitorio.

El MAS Cuba apunta que la brigada médica cubana Henry Reeve, con su extraordinaria experiencia, colaboraría con los profesionales argentinos de la salud pública, no competirían con ellos, y se integrarían en una lucha solidaria contra el mal común.

«Es indudable también que a la derecha política del país no le preocupa el aumento permanente de muertes de nuestros ciudadanos, que afecta principalmente a los sectores más pobres y desprotegidos de la sociedad, es más, parecería que es lo que pretenden para desestabilizar al gobierno nacional que hemos elegido soberanamente», resalta el MAS Cuba.

Por último la organización reitera el apoyo a Fernández y resalta que «la Brigada Médica Cubana Henry Reeve ayudará a salvar vidas de las y los argentinos y recuperar, con salud, la economía nacional y un futuro mejor».

A continuación compartimos con nuestros lectores la carta completa presentada

Al excelentísimo Presidente de la República Argentina Dr. Alberto Fernández,

Presente

De nuestra mayor consideración: Nos dirigimos a Ud. preocupados por la terrible pandemia que estamos enfrentando. Desde el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, reconocemos y valoramos el esfuerzo que se realiza desde el gobierno nacional por evitar el colapso del sistema sanitario, así también la disposición de las y los profesionales de la salud pública argentina en combatir el covid-19, arriesgando sus vidas sin especulación alguna, aún en la situación precaria en la que quedara el sistema sanitario por la demencial actitud del gobierno del ex presidente Macri, que hasta eliminó el Ministerio de Salud. Ante la situación actual, con denuncias de las organizaciones médicas y de la de todos los trabajadores de la salud, sobre la falta de profesionales especialistas, (debido al agotamiento, al contagio y muertes de los mismos o por la ampliación de camas necesarias), consideramos oportuno solicitar al Ejecutivo Nacional un rápido y urgente acuerdo con el Gobierno de la República de Cuba para solicitarles su colaboración médica y la facilitación de fármacos para atacar el coronavirus en nuestro país. Cuba colabora en 42 países con 46 equipos médicos especializados en desastres y graves epidemias, pertenecientes a su brigada médica Henry Reeve. Incluso ha prestado servicios a países del primer mundo, destacando sus autoridades que colaborarían con todo aquel gobierno que solicitara su cooperación. Cuba cuenta con una batería de medicamentos para abordar el ataque al coronavirus. Estos han sido incluso utilizados por China para frenar los efectos de la pandemia, país donde se montó un laboratorio para producir el Interferon Alfa 2B recombinante.

Cuba aplica una serie de medicamentos de acuerdo a la etapa de la enfermedad: preventivos, reforzando el sistema inmunológico, como el Preven HO Vir y Biomodulina T, mientras que a los pacientes sospechados y contagiados los trata con Interferon Alfa 2B recombinante y en los estadíos de gravedad el Juzvinza CIGB 258, entre otros, logrando tener solo 11 fallecidos por millón de habitantes, mientras en Argentina tenemos 295 fallecidos por millón de habitantes y en un aumento permanente. Esto demuestra la eficacia del tratamiento que sostiene Cuba con los afectados por la pandemia, por ello le pedimos Sr. Presidente, que se realice un acuerdo de colaboración inmediato con Cuba para recibir a sus médicos y los medicamentos necesarios para frenar el incremento de la pandemia. La brigada médica cubana Henry Reeve, con su extraordinaria experiencia, colaboraría con nuestros profesionales de la salud pública, no competirían con ellos, se integrarían en una lucha solidaria contra el mal común. Apelamos a su buen criterio, demostrado desde el primer día cuando afirmara «De la economía se vuelve, de las muertes no se vuelve más. De la caída del PBI se vuelve, de la muerte no». Es indudable también, que a la derecha política del país, no le preocupa el aumento permanente de muertes de nuestras/os ciudadanas/os, que afecta principalmente a los sectores más pobres y desprotegidos de la sociedad, es más, parecería que es lo que pretenden para desestabilizar al gobierno nacional que hemos elegido soberanamente. Por último, Sr. Presidente, cuente con nuestro apoyo y con el de la ciudadanía que privilegia la vida. La Brigada Médica Cubana Henry Reeve nos ayudará a salvar vidas de las/os argentinas/os y recuperar, con salud, la economía nacional y un futuro mejor. Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba.

Acompañan esta nota: Adolfo Perez Esquivel – Premio Nobel de la Paz / SERPAJ / Liga Argentina por los Derechos Humanos / Walter Correa Diputado de la Nación, Frente De Todos / Juan Emilio Ameri Diputado de la Nación Frente de Todos / María Ines Pilatti Vergara, Senadora de la Nacion, Frente de Todos / Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA Autónoma Nacional / Jorge Rivas, Partido Socialista para la Victoria /Tere Cubells Diputada Provincial del Bloque Legislativo Frente Grande-Chaco / Gladis Cristaldo Diputada Provincial del Bloque Legislativo Scalabrini Ortiz-Chaco / Juan Manuel Pedrini Diputado Provincial Presidente del Interbloque Frente Chaqueño-Chaco / Asociación de Agentes de Propaganda Médica. CTA. Aut. / Alejandro Rusconi, Secretario Relaciones Internacionales del Movimiento Evita / Partido Comunista de la Argentina / PSOL, Partido Solidario / Carlos Grande Secret. Gral. Partido Solidario, Pcia de Buenos Aires / Víctor De Gennaro, Presidente del Congreso Nacional de UP / Partido Humanista Rosario-Sta. Fe / Frente Grande Lanús / Mesa Federal Peronismo 26 de Julio / Frente Patria – Misiones / Patria Para Todos – Misiones / Partido Unidad Popular – Neuquén / Hugo Ríos, PJ Descamisados / Luis Ger, Sec. Gral. MJD –Movimiento Justicia y Libertad –Sgo. del Estero / Pedro Katz, Partido Socialista para la Victoria –Tucumán /AGRUP. Socialista 1° de Mayo –Córdoba / Alejandro Baigorria, Mov. Octubres Tucumán / Alejandro Di Pollina interventor Partido Socialista, distrito Tucumán / PSSIN .Partido Socialista Sanmartiniano de la Izquierda Nacional / Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho / Rodolfo Aguiar, Sec. Gral. Adj. ATE Nacional / Federico Giuliani, Secretario General de CTA Autónoma de Córdoba y ATE Córdoba / CTA de los trabajadores Mendoza / Fabián Catanzaro Sec. Gral. Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional / Alejandro Garzón, Secretario del Interior de la CTA Autónoma de Santa Cruz, Secretario Gremial de ATE Nacional / Pablo Spataro, Sec. Gral. CTA Aut. CABA / José Pepe Peralta, Secretario Adjunto de CTA. Aut. CABA / Maria de las Mercedes Pared Junta Ejec CTERA CTA de los T. / Gremial de abogados y Abogadas de la República Argentina / APEMyS Agremiacion del Personal de Enseñanza Media y Superior-Tucuman / Graciela Neme, Sec. Gral SACRA Sindicato de Amas de Casa – Filial Tucumán / Oscar Doesserich Sec. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba / Frente Gremial Partido Socialista Distrito Córdoba / Juventud CTA Aut. / Lorena Almiron Secretaria General de ATE Rosario-Santa Fe / Sandra Silvetti Secretaria Administrativa de ATE Rosario. Santa Fe / Oscar Gijena Sec. Gral. APT Asociación de Prensa de Tucumán / Agrupación Germán Abdala de ATE Capital – CTA Aut. / Marcelo Capiello secretario general de S.E.C.E.I.C. (Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero) / Daniel Jorajuria Kahrs, Secretario General del Nuevo Sindicato Gastronómico en CTA-A / Junta Interna de Delegados/as ATE SENASA CABA / Pablo Micheli, CTA Aut. / Oscar Rubén Verón, Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autonoma zona Sur-CABA / Unión de Trabajadores de la Economía Popular UTEP / SITEBA, Sindicato de Trabajadores Bancarios y Entidades Financieras / APDH Neuquén / APDH Punta Indio Prov. Bs As. / Pablo Pimentel, APDH de La Matanza-Bs.As. / Frente de DDHH Luis Pujals / Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos Mansión Seré / Hij@s por la Memoria / H.I.J.O.S. Salta / H.I.J.O.S. Lanús / H.I.J.O.S. La Matanza / Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Santa Fe / Asociación de ex presxs y exiliadoxs políticos de Entre Ríos «La Solapa»/ Atilio Borón / Stella Calloni Presidenta CAPAC / Grupo Por Soberanía (GPS)-combatientes de Malvinas / Catalina Buliubasich, Decana de la Facultad de Humanidades de la UNASalta / Teresa Laura Artieda, Sec Academica Universidad Nacional del Nordeste / Fraternidad Laica Carlos de Foucauld de Argentina / Espacio Interreligioso Patrick Rice / Coordinadora de Jubiladxs y Pensionadxs de la CTA Trabajadores / FTV Miles en la CTA-T / Corriente Peronista Descamisados / ATE Zona Norte Bs.As. / CTA Autonoma Zona Norte Bs.As. / Movimiento Territorial Liberación MTL / CTD Anibal Veron Nacional / Movimiento 13 de Diciembre – Misiones / Fundación “Crecer” Machagay-Chaco / Asociación de Taxistas de Capital ATC / Marcelo Cosme Secret. Gral Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno / UCRA – Unión de Conductores del República Argentina / SOEASI (Sindicato de Obreros y Empleados del Azucar de San Isidro-Salta) / Darío Quintanilla, SITRATEL Sindicato de Trabajadores de las telecomunicaciones de Rosario-Sta Fe. / Lito Borello – Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) / Movimiento Campesino Liberación / Maestría en DDHH de la Universidad Nacional de Salta / SIVISA (Sindicato de Vigiladores de Salta) / Unión Cultural Armenia/ Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad-Capítulo Argentina / Asociación de Educadores de América Latina y el Caribe Capitulo Argentina / Jorge Elizondo – Asoc. Abogados Laboralistas de Rosario-Santa Fe / Hector Lino Castro, Asamblea Popular de la Puna / SUOR (Sindicato Único de Obreros Rurales) / Federación Juvenil Comunista / Corriente Nacional Agustín Tosco / Rogelio De Leonardi, secretario del Partido Comunista de La Rioja / Asociación para la Unidad de Nuestra América AUNA / Propuesta Tatu-3 / Organización Juanito Mora-Jujuy / Red por la Identidad-Jujuy / María Elena Saludas, ATTAC Argentina / Asoc. Abogados de Derechos Humanos-Jujuy / Agrup. Ex Detenidos Políticos Regional Ledezma-Jujuy / Fernando RuartePresidente de la Comisión de DDHH del Concejo Deliberante de Salta / Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes-Jujuy / Agrupación El Aguante del Partido de la Victoria-Salta / Foro Ciudadano para la Democracia de Neuquen / Artistas Autoconvocados de Oran-Salta / Marcela Barrenti, Comité por la Libertad de Milagro Sala / Consejo Vecinal Zona Sur de Posadas-Misiones / Fernando Libonatti, Carta Abierta de Puerto Madrin-Chubut / Carlos Benitez, Agrupación John William Cook / Lorena Alderete, Agrupación mujeres al Pie del Cañon-Moreno, Pcia Bs. As. / Corriente de Ciencia y Técnica Liberación / Ruben Meraldi Frente de Todos Chubut / Asociación de DDHH Lucrecia Barquet – Salta / Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales – Salta / Agrupación Germán Abdala, ATE Capital / Foro por la democracia y la libertad de lxs presxs políticxs / Alcira Cassino – Manifiesto Argentino Neuquén / Miryan kurganoff de Gorban, Coordinadora Cátedra Soberanía Alimentaria UBA-Medicina / Centro Integral a la Atención de la Salud Infantil Juvenil / Radio comunitaria FM 100.3 Punta del Indio Pcia. Bs. As. / Radio Rebelde Dina Huapi Bariloche-Rio Negro / Fundación Ayuda a la Niñez y Juventud “CHE PIBE” / Oscar Holmquist, Cristina Barrionuevo, Peronismo Auténtico / Movimiento de Jubiladxs Liberación / Casa del Trabajador A. Tosco, Lanús-Bs.As. / Emancipación Sur, Lanús-Bs.As. / Camino al Frente Bs. As. / Foro Hídrico de LanúsBs.As. / Agrupación FUBAL / Corriente Social y Sindical 1ro de Mayo / ELAF Esc. Lat. de Formación Hombre Nuevo Mujer Nueva / Agrupación Militancia para la Victoria, San Pedro-Bs.As. / Agrupación Domingo Menna / Movimiento Mayo, CTA / Agrupación Isauro Arancibia / Causa Nacional Lanús-Bs.As. / Carina Maloberti ATE-CTA Aut. / Marta César, presidenta de la Multisectorial de Mujeres de Salta / Irene Cari, presidenta del Foro de Mujeres por Igualdad de Oportunidades – Salta / Asociación el Centenario-Misiones / Ateneo Nestor Kirchner Moreno-Bs.As. / Corriente Peronista “13 de Abril” / Asamblea de Tortuguitas, Bs. As. /Movimiento de los Pueblos Libres Ama Yunqo / Colectivo Memoria Militante, Bs.As. / Junta “25 de Mayo”, V. Giardino – Lanus, Bs.As. / Asociación Anahi, filial Rosario-Santa Fe / Instituto del Pensamiento Latinoamericano Dr. Luis Alberto Gutiérrez / CRISALIDA Biblioteca Popular de Género y Diversidad Afectivo Sexual de Tucumán / MATRIA Instituto sobre cuestiones de Género –Tucumán / Peronismo Auténtico de Tucumán / LES WARMI Mujeres Originarias Bisexuales y Lesbianas de Tucumán / Fran Bonino, Agrupación Nacional Putos Peronistas / Agrupación Jovatos Peronistas de Neuquen / Frente Popular Lanusense –Bs. As. / CTA Aut. Lanus-Bs.As. / Pablo Javier Pared Union Argentina de Rugby-Chaco / Agrupación Mariano Moreno –Bs. As. / Agrupacion Norberto Galasso. Moreno-Bs.As. / Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo CNCT / Causa Nacional –Moreno-Bs.As. / Populismo K / Corriente Nuestra Patria / Los Irrompibles de Moreno-Bs.As / MULCS –Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social / ATE Lanus-Bs. As. / Leandro Pozzi, Sec. de Prensa CTA de lxs trabajadores Entre Ríos / Tomasa Gomez, Secretaria Adjunta CTA de los Trabajadores-Entre Ríos / Claudia Moren, Secretaria Gremial CTA de los Trab. San Salvador-Entre Ríos / Alfredo Migueles, Sec. Adj. CTA de lxs trabajadores Gualeguaychú-entre Rios / Maria Jose Chapitel, Sec Gral. CTA de lxs Trab. Concordia – Entre Rios / Alejandro Bernasconi, Sec. De Formación CTA. De lxs Trabajadores C. Del Uruguay-Entre Rios / Federico Nuñez. Sec. Gral. CTA de lxs trabajadores C. Del Uruguay-Entre Rios / Diego Sánchez. Sec. Gral. CTA de lxs Trab. Gualeguaychú- Entre Rios / Agrupación Política Nacional Gaucho Antonio Gil, Carlos López coordinador / Frente 22 de Agosto–La Rioja / Coordinadora Nacional Agustín Tosco –CONAT- La Rioja / CTA de los Trab. de La Rioja / Mario Bernasconi. Sec. DD.HH. y Formación- Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos –AGMER / Asociación de Maestros y Profesores de la Rioja / Ruben Ciuró, Dr. Emiliano Baccarini, Federación de Trabajadores de la Industria, Comercio y Servicios /

Tomado de Prensa Latina/ Carta: Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MAS Cuba)/ Fotos: MAS Cuba.

Comparte esto: Twitter

Facebook