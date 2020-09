Brasil: Lula dice que puede apoyar al candidato de otro partido para derrotar a Bolsonaro en 2022

El ex presidente también dice que estará junto a candidatos/as de izquierda y centro izquierda en las elecciones municipales de noviembre.

El expresidente Lula dijo que puede apoyar a cualquier candidato que pueda derrotar al presidente Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022 y en las disputas municipales de este año.

“Estaré dispuesto a apoyar a cualquier candidato que esté comprometido con los trabajadores contra Bolsonaro. No tiene que ser PT. Si eres un candidato del PDT, el PCdoB, el PSB, el PSOL que está en la disputa que el PT no está, el PT no tendrá ninguna duda de apoyar a cualquier candidato progresista ”, dijo Lula en una entrevista con Reuters.

“Brasil está fuera de control, como un transatlántico sin comandante, porque Bolsonaro solo se ocupa de contarle cosas con fake news, sin preocuparse por cuidar a Brasil. El papel de un presidente es cuidar de su gente. Eso significa pensar en el trabajo, el salario, la salud, comer tres veces al día”, agregó el expresidente.

En la conversación, Lula aseguró que estará al lado de leyendas de izquierda y centro izquierda en las elecciones municipales de noviembre para generar oposición a Bolsonaro, a quien acusó de no haber liderado Brasil durante su peor crisis económica y de salud pública en la pandemia brasileña. coronavirus.

Sobre la posibilidad de volver a ser candidato, Lula dijo que «le encantaría volver a ser juzgado por el pueblo brasileño». Acabamos con el hambre en Brasil y el hambre ha regresado”, dijo.

Fuente: Carta Capital

Tomado de Resumen Latinoamericano

Comparte esto: Twitter

Facebook