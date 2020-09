EEUU: Demanda por millones la sobrina de Trump a su familia

La sobrina de Donald Trump, la misma que a inicios de julio publicara un exitoso libro de revelaciones familiares, demanda ahora a la familia. Dice que el Presidente y dos de sus hermanos la privaron de millones de dólares a lo largo de décadas, según publica la agencia estadounidense de noticias AP.

Mary L. Trump solicitó una compensación no especificada, en una demanda presentada este jueves en un tribunal estatal en la ciudad de Nueva York. “El fraude no solamente era el negocio familiar, era la forma de vivir”, dice la demanda.

El texto afirma que el Presidente, su hermana –exjueza federal Maryanne Trump Barry–, y su hermano Robert, quien falleció el pasado mes, se mostraron como si fueran unos protectores de Mary L. Trump mientras la despojaban secretamente de su participación en intereses minoritarios en las vastas propiedades inmobiliarias de la familia.

Se enviaron mensajes en busca de comentarios al Departamento de Justicia, a los abogados del Presidente, a un abogado de Robert Trump y a una dirección de correo electrónico de MaryanneTrump Barry.

Mary Trump y su hermano Fred Trump III, heredaron varios intereses inmobiliarios cuando su padre, Fred Trump Jr. murió en 1981 a la edad de 41 años. Entonces Mary Trump tenía 16.

De acuerdo con la demanda, Donald Trump y sus hermanos devaluaron los intereses de Mary Trump, que incluían una participación en centenares de apartamentos en la ciudad de Nueva York, por varios millones de dólares, incluso antes de que el padre de Donald Trump, Fred Trump, falleciera el 25 de junio de 1999.

Tras la muerte del patriarca de la familia, Mary Trump y sus hermanos presentaron objeciones al testamento, y Donald Trump y sus hermanos “aumentaron las presiones” para un arreglo, dejando fuera del seguro médico a su sobrina y su sobrino, de acuerdo con lo recogido en la demanda.

Afirma que actuaron con una “crueldad inimaginable”, porque el tercer hijo de Fred Trump III, nacido horas después del funeral de Fred Trump padre, sufría convulsiones y requería un cuidado médico constante, incluso durante meses en una unidad de cuidados intensivos.

Según la demanda, cuando presionaban a Mary Trump para que aceptara un arreglo y renunciara a todos los intereses en el negocio de la familia, los tíos y la tía dieron declaraciones financieras falsas que subestimaron el valor del patrimonio de su padre en 30 millones de dólares o menos. “En realidad, los intereses de Mary valían decenas de millones más que los que los acusados le dijeron y lo que ella recibió”, agrega el texto.

En su libro: “Too much and never enough: How my family created the world’s most dangerous man”, (“Demasiado y nunca es suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”), devela más de una de las oscuras intimidades de la familia.

