EEUU: El legado de la CIA 73 años después, «mentimos, engañamos y robamos»

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, las élites dominantes de los EEUU estimaban que «la potencia más grande del mundo» requería unos servicios secretos en consonancia con su futura influencia internacional.

Con un servicio de inteligencia adecuado se podían comprar conciencias, eliminar disidentes y, en el último extremo, con un ejército apropiado a los nuevos tiempos, si el «enemigo » resistía, utilizar la fuerza bruta.

G. Petty, un ideólogo estadounidense del expansionismo, decía que su país requería de un servicio de inteligencia excepcionalmente extenso «para asumir el liderazgo mundial en todos los continentes y en todos los sistemas sociales, en todas las razas, religiones, en cualesquiera condiciones sociales, económicas y políticas.»(1) La CIA se convirtió en ese instrumento.

La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, con sede en Langley Virginia, fue creada el 18 de septiembre de 1947.

Su papel en la derrota del socialismo este europeo, operaciones como Gladio, Fénix o Condor, el Congreso de la Libertad Cultural, la guerra contra Cuba, la represión de los movimientos de izquierda en América Latina, los millones de muertes relacionadas con las operaciones de la Agencia, escándalos y derrotas, forman parte de su historia.

La CIA 73 años después

Gracias a las revelaciones de Edward Snowden, extrabajador de la CIA y la National Security Agency (NSA), se pudo conocer el presupuesto de la CIA, que para 2013 tenía a su disposición 14.700 millones de dólares y la integraban unos 21.575 empleados.

Este mega presupuesto sitúa a la Agencia como el servicio de inteligencia de mayor presupuesto en los EEUU superior al de la NSA en un 50%, según Snowden.

​La CIA posee divisiones específicas para operaciones cibernéticas y de redes sociales como la Information Operations Center (IOC). (2)

La Oficina de Asuntos Públicos, The Office Public Affairs en inglés, informa al Director de la CIA acerca de los medios de comunicación y el debate político en boga sobre todos en los países de interés. ​Esta oficina, entre otras funciones, colabora con la industria del entretenimiento.

La CIA ha manipulado periódicos, agencias de noticias y asociaciones de periodistas en todas partes del mundo, ha creado agencias y comprado periodistas.

Según The New York Times, solo hasta la década de 1970, la CIA había financiado más de 1000 libros en todo el mundo, con contenidos favorables a sus intereses y contrarios a la izquierda y al socialismo soviético. (3)

“En un momento determinado llegamos a tener por lo menos un diario en cada capital extranjera” Confesó un agente de la CIA en 1977.

“En innumerables ocasiones puse mi firma en notas que me entregaron los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Alemania o de la OTAN. Mentí, traicioné, recibí sobornos y oculté la verdad a la opinión pública” denunció el experiodista y exasesor del Gobierno federal de Alemania, Udo Ulfkotte en su libro Gekaufte Journalisten (‘Periodistas comprados’).

En el siglo XXI, Internet ha cobrado y ha pasado al primer nivel de interés de los servicios secretos.

Se conoce que el Gobierno estadounidense tiene un programa llamado operación Earnest Voice que utiliza el llamado astroturfing para acercar los postulados de la propaganda pro-estadounidense, a los usuarios de redes sociales en el extranjero. (4)

La CIA invierte cada vez más esfuerzos en la búsqueda de información a través de la red y medios de comunicación sociales. El director del DNI Open Source Center (OSC), Doug Naquin, declaró en la sede de la CIA:

“YouTube proporciona inteligencia única y de la buena”. (5)

Operaciones Especiales

El Centro de Actividades Especiales (SAC) es una división de la CIA) responsable de llevar a cabo misiones encubiertas y operaciones paramilitares. Dentro del SAC existen dos grupos, el Special Operations Group (SOG) o Grupo de Operaciones Especiales para las operaciones tácticas paramilitares y el Political Action Group (PAG) o Grupo de Acción Política para las operaciones políticas encubiertas.

Está documentado que el Grupo de Acción Política (GAP), realiza acciones que incluyen la creación de estructuras de comunicaciones y acceso a internet en los países o regiones objetivo de la agresión.

Un ejemplo reciente fue el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, donde más de 60 mil cuentas falsas actuaron en las redes sociales para enraizar la narrativa de la indignación contra Evo, el GAP jugó un papel relevante, antes, durante y después del golpe.

El GAP organiza, entrena y dirige Grupos Operativos de Internet o Fuerzas de Tarea que actúan contra las fuerzas progresistas de América Latina.

Estos Grupos Operativos contratan decenas de webcenters o netcenters, para realizar campañas negras contra países, gobiernos, o personas y que a su vez contratan a miles de sicarios o mercenarios digitales.

Han pasado 73 años y la CIA sigue siendo el servicio de inteligencia adecuado, para actuar sin “sentimentalismos, ni conceptos vagos como libertad de expresión y derechos humanos” para defender los sueños hegemónicos del Imperio estadounidense.

El lema “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”. Esta mesiánica máxima del Evangelio de Juan fue grabada en mármol en el hall del cuartel general de la CIA por su primer director Allan Dulles.

Nunca un lema ha estado más alejado de la realidad del actuar de una organización.

Recientemente el secretario de Estado de EEUU y exdirector de la CIA, Mike Pompeo, rememoró durante la entrevista en la Universidad de Texas A&M la etapa cuando era director de la CIA.

«Yo era el director de la CIA. Mentimos, engañamos y robamos», esa frase es la que debería quedar grabada en mármol a la entrada del cuartel general en Langley.

