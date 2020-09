El Gobierno ruso espera que Estados Unidos “no hable más en nombre de la ONU”

El Gobierno de Rusia espera que la Administración estadounidense deje de hablar en nombre del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el restablecimiento de sanciones a Irán, por el hecho de que el “acuerdo nuclear” sigue vigente, en correspondencia con un comunicado emitido este domingo por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

“Estados Unidos continúa engañando a la comunidad internacional al especular sobre la finalización en el Consejo de Seguridad de la ONU de ciertos procedimientos que restablecen las sanciones a Irán, las cuales fueron canceladas tras la conclusión en 2015 del Plan de Acción Integral Conjunto para el Arreglo del Programa Nuclear Iraní (JCPOA)”, precisó la cancillería rusa.

De acuerdo con el Ministerio de ese país, los estadounidenses comprenden que sus declaraciones no son ciertas, por eso, como de costumbre, “amenazan con someter a sanciones y a otros castigos” a todos los que no estén de acuerdo con ellos.

“El Consejo de Seguridad de la ONU no tomó ninguna medida que condujera a la renovación de las sanciones contra Irán”, aclaró el comunicado y añadió que todo lo que está haciendo Washington no es más que una representación teatral organizada para subordinar al Consejo de Seguridad a su política de “máxima presión” sobre Irán y convertir este organismo autorizado en su herramienta útil, sin embargo, “el número no funcionó”.

Desde esa perspectiva, la declaración rusa enfatizó que el Gobierno norteamericano es plenamente consciente de que, al retirarse del acuerdo nuclear en mayo de 2018, renovar las sanciones unilaterales contra Teherán y comenzar a interferir con la aplicación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, abandonó las normas internacionales.

De ahí que su comportamiento-señala la diplomacia rusa- se convierte “en un duro golpe a la autoridad del Consejo de Seguridad, en demostración de un abierto desprecio por sus decisiones y por el derecho internacional en general”.

Tales declaraciones tuvieron lugar después de que el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció este sábado que “prácticamente todas las sanciones de la ONU han sido restablecidas contra Irán”, incluida “una extensión permanente del embargo de armas”.

Asimismo, Washington amenazó con implementar una serie de sanciones secundarias para castigar a cualquier país o entidad que viole las supuestas restricciones de la ONU.

El anuncio de la Administración Trump contradice la postura asumida por el Consejo de Seguridad de la ONU, que a finales de agosto rechazó la petición de EEUU, de restablecer las sanciones contra Irán.

PGS / RL / Foto de portada: Serguéi Gunéev / Sputnik

