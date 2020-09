Entrevista a Carlos Aznárez, Director de Resumen Latinoamericano: «Si lo que ocurre en Argentina no es un plan de desestabilización se le parece bastante»

Por Mario Hernandez.

Entrevistado en FM La Boca, Carlos Aznárez, Director de Resumen Latinoamericano alerta sobre planes de desestabilización.

M.H.: ¿Hay un plan de desestabilización en Argentina?

C.A.: Todo indica que si no es un plan de desestabilización se le parece bastante, por todo lo ocurrido con la Bonaerense. Evidentemente en el marco de Latinoamérica las policías generan este tipo de acción, movimiento, reclamación que siempre ocultan algo más. Y si faltaba algo para demostrarlo, cuando insólitamente y muy rápidamente se les concede ese aumento, cosa que me parece totalmente inadecuada, porque lo que habría que haber hecho era sancionar a todos los mandos policiales y echar a todos los que habían promovido esto. Pero no, se los premia con este aumento. El movimiento siguió, la insurrección policial siguió hasta el viernes. Entonces no era solamente un pedido de reivindicación salarial.

Si a esto le sumás lo que ocurrió unos días antes con el homenaje al Operativo Independencia, las declaraciones del Comandante en Jefe, más lo de Duhalde antes, más toda la campaña del PRO y la oposición, realmente parece un plan de desestabilización bastante bien orquestado.

En qué terminará dependerá de la fortaleza o debilidad del gobierno. Porque ya no puedo decir del pueblo argentino porque está encerrado. Los que están en la calle moviéndose son los desesperados trabajadores y gente de barrio que no puede vivir con lo que ya no le llega, ni siquiera la comida en algunos barrios; o la derecha que se mueve activamente en pleno centro cada vez que quiere, con total impunidad. Entonces dependerá de la debilidad o fortaleza del gobierno y, por ahora, lo que demuestra el gobierno es una debilidad muy grande.

El 8 de setiembre para mí es luctuoso, porque el gobierno cede a un pedido descarado de parte de la policía, cuando no cedió frente a los reclamos que le hacen todos los días los y las trabajadoras de la salud u otros trabajadores del país.

Berni es el gran encubridor de los asesinos de Facundo

M.H.: Al pasar mencionaste a Duhalde y no parece ser que esas declaraciones fueran porque estaba afectado por la pandemia, como salió a decir después. Yo creo que sabía de lo que estaba hablando.

C.A.: Y no solo Duhalde, de hecho ahora están saliendo declaraciones de otras personalidades de la oposición que anticipaban esto. Y hay un personaje que me parece clave, que tendría que salir ya de la escena que es el señor Sergio Berni. Un personaje puesto por el propio gobierno, por la propia Cristina Fernández de Kirchner. Yo todos los días analizo por qué Cristina banca a este personaje que para mí es siniestro y que ayer cuando se produce este fenómeno de estar rodeando la casa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, un hecho absolutamente sedicioso, Berni no tuvo otra cosa para decir que comprender los reclamos.

Ahí tienen que volar Berni, el jefe de la policía y varios más. No va a volar nadie por ahora porque evidentemente el gobierno está débil y se traga todas las que le hacen. Más allá de que un sector de la progresía todavía defiende a este señor Berni, que tiene un pasado para todos los gustos, desde infiltrarse con los mineros de Río Turbio para sacarles datos hasta reprimir todas las manifestaciones de la izquierda popular en los cortes de ruta.

M.H.: Veía las declaraciones de uno de los policías sublevados diciendo que ellos lo bancaban a Berni porque él los había bancado en el caso de Facundo Astudillo Castro.

C.A.: Y claro. Berni es el gran encubridor de los asesinos de Facundo. Esta es otra clara debilidad del gobierno. Kicillof vive prometiendo que se va a hacer justicia con el caso de Facundo y pasan los días y los meses y se saben los nombres de los asesinos y se tienen todos los datos y las pruebas y en cualquier otro momento estarían presos y condenados, pero están libres y Berni es responsable por bancarlos.

El asesinato de las dos niñas en Paraguay me parece un punto de inflexión en la política latinoamericana

M.H. Cuando te convoqué para esta entrevista me dijiste que querías hablar de Paraguay, de las dos niñas asesinadas por el Ejército paraguayo.

C.A.: Sí. Porque ese hecho me parece un punto de inflexión, no solamente en lo que hace a la política paraguaya, sino también a la implicancia que tiene esto en Latinoamérica. Esto tiene que ver con que Paraguay hace mucho tiempo ya, más allá de quien gobierne ahora, Mario Abdo Benítez, es una colonia norteamericana en el continente, no declarada, pero desde el dictador Stroessner en adelante Paraguay ha tenido, salvo un período muy pequeñito que fue cuando gobernó Fernando Lugo, que tampoco pudo domar el potro y prácticamente terminó preso de sus propias contradicciones y cayendo con un golpe de Estado palaciego; la mayoría de los gobiernos han abrevado a la política de Estado norteamericana. Han permitido que asesores militares, económicos norteamericanos actúen en la política paraguaya a sus anchas. Israel ha puesto asesores en los últimos años para el Ejército paraguayo y también Colombia ha adiestrado a los policías paraguayos. O sea, que es una colonia multinacional.

En ese marco, ahora gobierna el Partido Colorado, con mucha ineficacia, llega la pandemia, Paraguay así como otros países no ha tenido respuestas correctas en lo que hace a la sanidad pública que está devastada y hay una situación realmente de mucha desesperación en el campesinado por la falta de tierras y también por el avance que permanentemente hacen los latifundistas brasileños sobre el Paraguay.

Todo esto ha generado un cuadro de resistencia en el pueblo paraguayo, entre ellas está el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pero también en estos últimos días hay muchos trabajadores en las calles reclamándole al gobierno que ya no va más. Hay un clima pre insurreccional y esto lo dicen los propios analistas paraguayos.

En ese marco aparece este hecho, que es un presunto ataque al campamento del EPP donde se detiene, esto por las declaraciones de la madre de una de las niñas, a una de ellas, se la tortura y ejecuta, y a la otra se la ejecuta directamente. A las dos con balazos por la espalda, se les ponen dos uniformes nuevos, se las disfraza de guerrilleras y se las entierra rápidamente. Sin autopsias ni nada. Y después va el Presidente y se saca fotos con los asesinos. Y se pretende mostrar al mundo que esto fue un ataque a un grupo guerrillero y que las dos muertas no son niñas, sino dos mujeres, dos adolescentes, se miente sobre la edad y se descubre todo rápidamente porque hay documentos que muestran que las niñas son argentinas, que vivían en Argentina, fueron a visitar a sus padres, que no conocían porque vinieron bebés a la Argentina producto de la persecución que vivían. Son hijas de combatientes paraguayos que les rogaron conocer a sus padres y sus madres las llevaron allí y tuvieron esta desgracia y este dolor para la familia Villalba.

M.H.: Son primas.

C.A.: Exactamente, y son sobrinas de Carmen Villalba, dirigente del EPP, que está hace muchos años en la cárcel a la que le mataron un hijito acá en Argentina, un caso que fue ocultado en su momento. Yo escribí mucho sobre esto, la entrevisté a Carmen en la cárcel.

M.H.: Editaste un audio también con declaraciones respecto de la muerte de estas dos niñas.

C.A.: Un audio de ella, muy dolida obviamente. A su niño de 13 años lo envenenaron. Y esto pasó con total impunidad, porque esto es moneda corriente en Paraguay. Lo que pasa es que este caso fue muy flagrante, además como son argentinas ha habido un rebote muy fuerte de este lado de la frontera. Pero es muy común en Paraguay donde la FTC (Fuerzas de Tareas Conjuntas) entran a las casas de los campesinos, los sacan, los ejecutan y los hacen pasar por guerrilleros.

Así que estamos frente a un hecho, que si las cosas fueran normales, esto le tendría que costar el gobierno a Mario Abdo Benítez, pero como no hay normalidad, ahora nos hablan de una “nueva normalidad” muy parecida a la anterior; es muy probable que esto termine con declaraciones, con la ONU y demás, pero la impunidad en Paraguay y la dictadura del estilo Bolsonaro, que llegan con votos, se ganan en base a la poca conciencia de un sector de la población, gobiernan con mano dura y en este caso con una entrega total a los EE UU porque es el que maneja la economía paraguaya.

Hay un silencio llamativo de algunos estamentos del gobierno venezolano por la desaparición de Carlos Lanz

M.H.: Te quiero preguntar por otro hecho, tal vez poco conocido, pero también conmocionante que es la desaparición del dirigente político venezolano Carlos Lanz.

C.A.: Carlos Lanz es un dirigente de peso de la política venezolana. Un hombre de muchos años de lucha, de historia y también de edad, porque tiene más de 70 años, es un ex guerrillero, ha sido un teórico del movimiento revolucionario chavista, un hombre que acompañó a Hugo Chávez desde el principio y que también en estos últimos años ha estado trabajando con la revolución chavista y también dando cursos de investigación.

Es un investigador nato y es un hombre que, por ejemplo, dio muchísimos datos a partir de su investigación sobre el último intento de invasión a Venezuela, el Operativo Gedeón con mercenarios y gente que se formó y entrenó en Colombia, que fracasó estruendosamente y que estuvo bancado por EE UU también.

Carlos Lanz fue uno de los hombres que más trabajó en la investigación de esto. De pronto desapareció, al principio se lo empezó a buscar en hospitales como habitualmente pasa, con la carga de que una cosa es desaparecer en un país como los nuestros, donde hay lamentablemente desapariciones muy frecuentemente, otra cosa es que pase en Venezuela.

Él tenía muchos enemigos en la parte del imperialismo, él era un gran luchador antiimperialista y en Venezuela, más allá de que haya un gobierno revolucionario, hay mucha penetración paramilitar. Entonces se lo empezó a buscar en todos los circuitos en donde el paramilitarismo podría operar. Pero hasta ahora hay un silencio total y también es verdad que hay un silencio llamativo por parte de algunos estamentos del gobierno venezolano, cosa que llama la atención.

Pero hay un movimiento popular que se ha puesto sobre la espalda la campaña de su búsqueda y visibilización del caso. Hay un movimiento en Argentina del que formo parte, de solidaridad y también para visibilizar esta búsqueda que nos parece muy grave, que desaparezca una personalidad de estas características y que no haya un solo dato.

Por supuesto que como pasa con Facundo Castro, empezaron a aparecer pistas falsas, como que se fue a Canadá con una novia. Cosas absurdas totalmente, pero que no lograron mellar su imagen ni que alguien lo crea. Porque quien conoce a Carlos Lanz sabe que es un tipo muy serio, muy meticuloso y disciplinado. Un ex combatiente. No es de irse y no avisar. Es muy grave el hecho.

EE UU perdió el momento para la intervención militar en Venezuela

M.H.: Esta desaparición de Carlos Lanz y esto que nos estas contando, y dado que parece haberse encarrilado el proceso electoral en Venezuela ya que Acción Democrática y Copei formalizaron la inscripción para las elecciones del 6 de diciembre, además presentaron una Alianza Democrática que agrupa a cinco organizaciones, además de las mencionadas Cambiemos, Avanzada Progresista, El Cambio, la participación de Henry Falcón que fue adversario de Maduro en la última elección, Capriles que supo enfrentar más de una vez al Comandante Chávez y fue líder de la oposición también despegó de Guaidó. ¿Estaremos ante la posibilidad de una intervención militar?

C.A.: Nunca hay que descartar la intervención militar en Venezuela, ni en Cuba. Los cubanos de eso saben bastante, siempre han estado alertas. En Venezuela lo que se ha producido ahora, después del fracaso de ese intento de invasión mercenaria que se llamó Operativo Gedeón, a partir de ahí una nueva vuelta de tuerca con las sanciones y amenazas de EE UU a las que se sumaron las de la UE hacia Maduro diciendo que no había convocado a elecciones libres.

En base a esas presiones surgió la amnistía que dio Maduro hace poco de 110 delincuentes políticos, entre ellos algunos criminales, que salieron a la calle. Gente vinculada a la oposición dura, a la que estuvo en la calle asesinando gente, durante las guarimbas y los intentos de desestabilización.

Esto provocó cierta ruptura en un sector de la izquierda venezolana y es también un duro golpe para quienes piensan que a los asesinos no hay que dejarlos en libertad. Pero es una jugada táctica del gobierno de Venezuela para que ceda la presión por lo menos de la UE. Con eso le da la legalidad a la elección y rompe la oposición esta jugada, con lo que Guaidó se queda con un grupo muy pequeño de ultras y el apoyo norteamericano por ahora.

Y Henrique Capriles encabeza la otra oposición, la que dice que va a participar. Con esto Maduro gana políticamente, ahora tiene que ganar la elección y aleja también la posibilidad de una intervención militar, porque es muy difícil con la situación en la que está Donald Trump que no es fácil, por más que quiera huir hacia adelante, y perdió el momento para la intervención militar, me parece que la posibilidad se aleja y sí viene la posibilidad de la elección.

Una elección que va a ser difícil en el sentido de que va a haber mucha carga mediática contra Maduro, pero que tiene la posibilidad de que esta oposición que se anima a participar no cuenta con mucho apoyo y además está fracturada. Por lo cual es muy probable que gane las elecciones el chavismo y que empiece un nuevo ciclo que esperemos que sea de radicalizar un poco más las posiciones porque últimamente hay una parálisis en cuanto a la profundización de las medidas revolucionarias por estar sacando pelotas de ataque constantemente.

Ha subsistido, que no es poca cosa, viendo lo que sucede en el continente entendemos que no hay gobierno progresista que aguante o que no sea hackeado de una manera muy fuerte y Venezuela con sus más y sus menos sigue en pie igual que Cuba.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Foto de portada: Mariano Sanda.

