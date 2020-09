Fiscalía de Nueva York abre la puerta para juzgar a Trump por fraude fiscal, dice The New York Times

La oficina del fiscal general de Manhattan ha indicado este lunes que tendría base suficiente para investigar al presidente Donald Trump por fraude fiscal, según ha informado el diario The New York Times, basándose en documentos judiciales.

De acuerdo con ese reporte citado por el diario español El País, la oficina que dirige Cyrus Vance, que lleva más de dos años batallando con el mandatario para obtener declaraciones de su renta y certificar la transparencia de sus negocios, ha asegurado por primera vez en un nuevo documento que diversas informaciones y testimonios públicos justificarían la formación de un Gran Jurado que se pronunciase sobre varios delitos, incluido desfalco en seguros, falsificación de documentos financieros y fraude fiscal.

El Times recoge que a través de los documentos presentados en la Corte, “incluso si el Gran Jurado solo estuviera probando la certeza de las alegaciones públicas, el resto de las informaciones ayudarían a justificar plenamente el alcance de formar un gran jurado en este caso”. Ya el pasado año la oficina de Vance presentó una citación con la que pretendía obtener ocho años de declaraciones de impuestos del presidente. Pero una corte federal de apelaciones concedió a principios de este mes un aplazamiento de la orden que pedía el retraso para hacer públicos los impuestos pagados por Trump.

Este inmenso culebrón, dice El País, tiene su germen antes de las elecciones de 2016, por el pago a dos mujeres que aseguran haber tenido relaciones sexuales con el magnate inmobiliario.

Como relata el diario neoyorquino, el demócrata Vance nunca ha revelado la magnitud de la investigación criminal que lleva a cabo la Fiscalía, y argumenta que debe guardar el secreto que impone el Gran Jurado. Según los abogados del presidente, la investigación debería pararse, ya que está fundamentada en motivos políticos.

El pasado mes de julio, el Tribunal Supremo decidió que Trump no podía bloquear la información financiera y fiscal que le reclamaba la Fiscalía de Manhattan, y resolvió con ese fallo una batalla legal que el mandatario ha llevado para no hacer públicas sus cuentas. Sin embargo, esa decisión no supuso la vuelta a los tribunales inferiores de una demanda paralela del Congreso, lo que dejó en evidencia con casi total seguridad que ningún dato será público hasta pasadas las elecciones de noviembre.

Añade el reporte que los abogados de Trump, en el caso de la Fiscalía de Manhattan, pusieron sobre la mesa la “inmunidad” del presidente mientras ocupe el cargo. La interpretación constitucional del Departamento de Justicia estadounidense establece que los mandatarios no son procesables y por eso deben someterse a procesos de impeachment o juicios políticos en el Senado, como el realizado a finales de 2019 contra el mandatario.

“Ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de aportar pruebas cuando se le requiere en un proceso penal”, dijo entonces John Roberts, presidente del Supremo.

