ONU: “Un reinicio seguro del turismo es esencial para la recuperación de la economía global”

«Tenemos una oportunidad sin precedentes de transformar la relación del sector turístico con las personas, la naturaleza, el clima y la economía», aseguró este domingo el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en un mensaje por la celebración del Día Mundial del Turismo.

No es secreto para nadie: el sector del turismo ha sido uno de los más golpeados por la pandemia de la COVID-19. Las medidas de aislamiento y cierre de fronteras, tomadas en muchos países para frenar la propagación de un virus con altos índices de contagio y letalidad, tuvieron entre sus consecuencias directas la paralización casi total de los servicios turísticos y los viajes internacionales.

“Ello afectará en particular a los países más vulnerables, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países menos adelantados y muchas naciones africanas, donde el turismo puede representar entre el 30 % y el 80 % de las exportaciones”, precisó Guterres.

Esto resulta aún más preocupante si tenemos en cuenta que muchos millones de personas en todo el mundo dependen del turismo para obtener ingresos, especialmente las mujeres y los jóvenes. De hecho, unos 120 millones de empleos en esa industria están actualmente en riesgo.

