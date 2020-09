Puerto Rico: Comunicado de prensa, itinerario actividades Grito de Lares

El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano se unirá virtualmente a las actividades de Conmemoración del 152 Aniversario del Grito de Lares. Las actividades este año están dedicadas al Comandante Filiberto Ojeda Ríos en recordación de su heroica batalla y resistencia en Hormigueros ante el ataque del FBI que culminó con su vil asesinato el 23 de septiembre, 2005 y en memoria del héroe nacional Rafael Cancel Miranda quien pasó a la inmortalidad este pasado 2 de marzo, 2020.

Las actividades incluyen actos en Puerto Rico y en la Ciudad de Nueva York.

Frente Independentista Boricua (FIB), Frente Socialista (FS), Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños (PRTP):

21 y 22/9/2020 – Proyecciones Patrióticas en edificio de imágenes y mensajes en lugares que representan la presencia imperialista de EEUU en Puerto Rico, el Capitolio, la Corte Federal en el Viejo San Juan, el edificio Seaborne sede de la Junta Colonia, entre otras, en el marco de la conmemoración del 152 aniversario y los 15 años de la desaparición física del Comandante Filiberto Ojeda Ríos, contra la Junta Colonial y proclamando un Puerto Rico Libre.

23/9/2020 – 6:30 am Una Diana Para el Grito de Lares, Tribunal Federal, Calle Chardón. Va a sonar la trompeta de Filiberto Ojeda Ríos en Puerto Rico y NY donde se entonará el himno revolucionario.

Partido Nacionalista de Puerto Rico:

22/9/2020 – 7:00 pm en la página de FB del Partido Nacionalista de Puerto Rico se publicará el documental sobre la obra teatral “El Grito de Lares: Un Momento en la Historia”.

23/9/2020

8:30 am – Concentración Esquina de la Calle Pedro Albizu Campos y Aldarondo

9:00 am – Marcha al cementerio Municipal de Lares

9:30 am – Regreso Marcha de los Cadetes Plaza de la Revolución

10:00 am – Misa Catedral de Lares (Cumpliendo con las restricciones impuestas)

11:00 am – Ceremonia ante el Obelisco (PNPR y Logia Masónica Gran Oriente nacional)

Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Independentista Nacional Hostosiano y Partido Independentista de Puerto Rico:

12:00 pm – Acto político virtual transmitidas por páginas de FB de Partido Nacionalista de Puerto Rico y Partido Independentista de Puerto Rico Frente Independentista Boricua

5:00 pm Union Square, N.Y, N.Y., acto político cultural FB Live Frente Independentista Boricua

Oradores del PNPR Junta de NY, Call to Action, El Grito, Friends of Puerto Rico Initiative y mensajes de organizaciones fraternas de EEUU.

El MINH y FIB comienzan de esta manera una Jornada en Saludo al 70 Aniversario de la Revolución Nacionalista, a la cual invitan a todas las organizaciones patrióticas a unirse en tan importante conmemoración y en apoyo a las que organicen las demás organizaciones, como el Partido Nacionalista de Puerto Rico que anunciará su programa.

En los próximos días se aspiramos a anunciar todas las actividades que culminarán con un acto político el 1 de noviembre, 2020.

Tomado de Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico

