8 de octubre día de la Psicologia Latinoamericana

En septiembre de 2006, la Asamblea de ULAPSI (Union Latinoamericana de Psicología) acordó instituir el 8 de Octubre como Día de la Psicologia Latinoamericana. El Che figura icónica de las luchas libertarias y emancipadoras, del compromiso con la justicia social, del pensar autónomo y revolucionario, fue tomado como ejemplo de lo que pretende hacer, o debería hacer una Psicología que vive, sufre y lucha junto a sus pueblos.

Por Juan Cristóbal Aldana

Cuando se decidió poner este día como el «Día de la Psicología Latinoamericana» fue en homenaje Ernesto «Che» Guevara, porque mañana se cumplen 53 años de su asesinato. Símbolo de unidad de la Patria Grande, que en la década del 2000-2010 se sentía con intensidad. El ALBA, la UNASUR, y luego la CELAC nos hacían ser optimistas porque grandes líderes abrazaban esa Patria Grande sin excluir a ningún país por su tamaño o sus recursos naturales. Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, Lula en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, Zelaya en Honduras, Colom en Guatemala, Evo en Bolivia, Funes en El Salvador, la Cuba y Nicaragua revolucionarias de Fidel y Daniel.

Esto tuvo gran incidencia en latinoamericanas y latinoamericanos comprometidos con la Patria Grande y nosotras/os como psicólogas/os no fuimos la excepción. Hoy vivimos una reestructuración de los poderes fácticos, oligárquicos e imperiales que han vuelto y nos han dividido como países, pero los pueblos siguen dando la batalla por volver al espirítu de la Patria Grande. Como psicólogos/as no olvidemos este hilo, no olvidemos que hoy volvemos a tener refugiados y presos políticos, que están aflorando sentimientos de xenofobia, racismo contra los pueblos originarios, homofobia, violencia contra las mujeres. Que las masacres siguen presentes soló en México lleva más de 130 mil asesinatos, el número de mascares este año en Colombia en pasa de 60. No olvidemos que en Ecuador, Bolivia y Chile la persecución contra el movimiento popular, de pueblos originarios y jóvenes ha sido terrible. En Chile hay mas 300 casos de lesiones oculares, estudiantes detenidas y violentadas sexualmente.

El asedio, bloqueo y guerra multidimensional en Venezuela ha provocado crímenes de lesa humanidad; el bloqueo y la difamación contra Cuba se ha recrudecido a límites obscenos.

Con todo esto tenemos que volver a nuestros paradigmas, revisar y volver a los puntos de partida. No todo cabe en la psicologia, no todos los y las psicólogas están dispuestos al camino de la Patria Grande. Pero los que celebramos el Día de la Psicologia en este día sí tenemos una gran tarea. Tenemos muchas razones para estar unidos.

*Juan Cristóbal Aldana, Psicólogo de Guatemala Consultor para la Corte Intamericana de Derechos Humanos en materia de impactos psicológicos en crímenes de Lesa Humanidad. Miembro de la Red de Psicólogos NuestroAmericana y la Red de Psicólogos por el Socialismo.

