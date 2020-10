Argentina: Acto en Buenos Aires para visibilizar la huelga de hambre que lleva adelante en una cárcel española el preso vasco Iñaki Bilbao

En pleno centro de Buenos Aires, frente al Obelisco, se realizó este martes un acto de solidaridad con el preso político vasco Iñaki Bilbao («Txikito») quien ya lleva cumplidos en una cárcel de exterminio del régimen fascista español, 48 días de huelga de hambre. También se pidió por la libertad de todos los presos y presas vascas.

Convocaron el encuentro internacionalista Euskal Herriaren Lagunak-EHL (Compañeros y compañeras del Pueblo Vasco, Capítulo Argentina), OLP-Resistir y Luchar y Convocatoria Segunda Independencia. En un marco de solidaridad en el que se enarbolaron pancartas de las organizaciones y también la ikurriña vasca y las banderas por la Amnistía y la libertad de los presos hablaron varios oradores.

Carlos Aznárez, de EHL, recordó lo que significa pelear en las cárceles de exterminio españolas y francesas donde las y los presos estan alejados de sus familiares como una muestra de doble castigo. En el caso de Txikito dijo que ya lleva 36 años preso y tiene una condena de 45 por luchar por la independencia y el socialismo para Euskal Herria. «Él, como tantos otros presos en Euskal Herria y en el mundo decidió convertir desde siempre, el encierro en un calabozo en un puesto de combate y así lo practicó durante la larga penuria carcelaria en la que ha vivido, pero nunca se ha rendido y ahora sigue diciendo al mundo que quiere Independencia y Socialismo para su pueblo».

Enseguida, la actriz Eliana Wassermann, del Frente Cultural Che Adelita, leyó un mónologo evocando la lucha de Txikito y de todos los que como él no bajan la cabeza frente a los enemigos.

Para Iñaki Txikito Bilbao

Cómo puede un cuerpo aislado caminar colectivamente,

Cómo se construye desde una celda el socialismo

Cómo aun habiéndonos quitado hasta nuestra sombra…

La coherencia no debiera ser cosa de unos pocos,

De unas pocas,

Por acá las feministas decimos que lo personal es político,

Vaya decisión personal tomaste Iñaki!

¿Cómo será tu huella?

Cuál es la huella de tu huelga?

Txikito,

Tu camino al socialismo

está en las entrañas de los pies descalzos.

Y si tu huelga de hambre nos inspira,

es para vernos en la urgencia,

es urgente que el capitalismo no va mas!

es urgente que la madre tierra no puede mas!

es urgente que nuestros hijes están creciendo en este mundo.

Iñaki: ¿Cómo es no tenerle miedo a la muerte?

Cómo es ser socialista hasta en el último aliento?

Y con la última saliva escupirle a este absurdo sistema político

capitalista, imperialista, patriarcal, racista, xenófobo y misógino.

Y reirles en la cara a todos los traidores,

a la complicidad civil, a los burócratas, a los que viven tan solo para durar.

Por acá nuestra proclama feminista dice, “mi cuerpo, mi decisión”

y cuando el Estado te quiere sometida y en silencio, sometido y en silencio,

tu huelga de hambre es tu proclama libertaria,

tu cuerpo querido hermano,

tu decisión Txikito de darlo todo por la liberación de tu pueblo y de todos los pueblos,

de cuándo y cómo dejar tu última huella.

Porque te habrán encerrado, torturado, aislado,

pero nunca el enemigo pudo quitarte tu causa por la igualdad.

Luego habló, a nombre de la OLP-Resistir y Luchar, el ex comandante montonero Roberto Cirilo Perdía. Señaló que «a lo largo de las luchas populares se han sufrido derrotas y también algunas victorias, pero no hemos dejado de poner eslabones a los caminos de los pueblos. No son pocos los pueblos que hoy bregan por un Estado propio, y el pueblo vasco es uno de ellos, y su lucha se ha convertido en un símbolo de estos tiempos. Este esfuerzo inagotable, como el del compañero Iñaki, que está poniendo su vida como testimonio, nos indica cuáles son los sacrificios que nos pide la historia, la humanidad y nuestra propia conciencia. Hoy que hacemos este homenaje a la lucha de Txikito volvemos a ratificar que los pueblos sabrán encontrar siempre, tarde o temprano, el camino para su liberación definitiva».

Cerró el acto María Torrellas, de EHL quien cantó a capella y en euskera el tradicional tema «Borrokalari Kalera» (Luchador y luchadora, a la calle). Previamente señaló: «Desde Buenos Aires, convocamos a las ancestras vascas, a las sorgiñas, a que nos den fuerza, a que nos den indarra, como se dice en euskera, o el ajayu, que es la espiritualidad del pueblo aymara. Voy a cantar en euskera, que es la lengua por la que luchó Txikito, y por la que llevan peleando en el pueblo vasco durante siglos, porque lo prohibió el Reino de España, la iglesia y los fascistas de la dictadura franquista. La lucha independentista comienza reivindicando el euskera».

Al final de la canción, se pidió también por la libertad de los presos mapuche que luchan contra la dictadura chilena y por los presos palestinos, uno de los cuales, Mahel Al Akhras, se encuentra en huelga de hambre por más de 90 días.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina.

Comparte esto: Twitter

Facebook