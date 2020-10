Argentina: El impuesto a la riqueza que propone Alberto Fernández y al que se resiste la oposición

"Lo que se está planteando no es un impuesto, es un aporte por única vez. Afecta a 11 mil personas que tienen, en conjunto, alrededor de 1.300 millones de dólares. Me parece que no es nada enloquecido lo que se está planteando". @alferdez en #VerdadConsecuencia por @todonoticias. pic.twitter.com/6DgoPDaeh1