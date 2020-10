Bolivia: Histórico y multitudinario cierre de campaña del MAS en El Alto anticipa contundente victoria electoral en primera vuelta

Un histórico cierre de campaña electoral protagonizado por el binomio presidencial del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Luis Arce y David Choquehuanca, se registró el miércoles en la ciudad de El Alto, donde el pueblo congregado “anticipó” una contundente victoria electoral con el 50% de los votos según afirmaron los candidatos asegurando que el pueblo es inmortal así como el partido de izquierda que repunta en todas las encuestas.





















































“Este 18 de octubre les ganaremos con más del 50% en las urnas y nos acordaremos de nuestros caídos y nuestros héroes de la democracia. El pueblo es inmortal, el MAS es inmortal porque somos la representación genuina de los bolivianos”, manifestó Arce en un encendido discurso en urbe alteña, bastión del Proceso de Cambio, y punta de lanza de la defensa de los recursos naturales y las reivindicaciones sociales que cobraron la vida de decenas de personas en la guerra del gas (2003), y la masacre de Senkata (2019).

Los muertos en las sangrientas masacres de Senkata y Sacaba, “perpetradas por el gobierno golpista” de Jeanine Añez, tras el golpe de Estado al gobierno del MAS en noviembre del año pasado, fueron recordados con un minuto de silencio matizado por las notas de una trompeta que, transcurrido el homenaje, fueron interrumpidas por el grito de los presentes de: “¡Gloria a los caídos!”.

“Hemos vivido, luego de un sangriento golpe de Estado, una pesadilla donde el pueblo ha sentido dolor, luto y hambre. Ha vuelto el racismo, la discriminación, la prepotencia, pero hermanas, hermanos, pensaron que iban a matar al MAS y aquí en El Alto les decimos, aquí estamos y estamos vivos, se les ha olvidado que el pueblo es inmortal”, aseguró el candidato del pueblo.

Arce sostuvo que, en 11 meses de gobierno, la derecha mostró su ambición de poder, al repartirse el Estado como un botín de guerra y robar al pueblo boliviano, además poner en evidencia su incapacidad de gobernar al país. “Nuestros niños y jóvenes no han ido a pasar clases, nos robaron la salud y los respiradores, han asaltado las empresas públicas. Hermanos, no lo vamos a permitir”, dijo.

A esas palabras, los miles de trabajadores, campesinos, jóvenes y profesionales, entre otros, respondieron: “Se siente, se siente, Lucho Presidente”, a tiempo de flamear sus banderas azules, que, vistas desde el teleférico Rojo, construido en la gestión del MAS, se asemejaban a una gigantesca marea azul.

“La derecha ha mostrado que no conoce las necesidades del pueblo, mostró que no piensa como el pueblo boliviano, que no guarda la cultura del pueblo boliviano. Por eso, este 18 de octubre, el pueblo asistirá a las urnas para a decirle que necesitan un presidente que conoce las necesidades”, refrendó Arce.

“Somos mayoría”, gritaron los presentes, que estallaron en júbilo a la par de los petardos y la música de khantus y bandas que matizaron la masiva concentración en el participó la líder alteña Eva Copa y los candidatos a diputados y senadores del MAS.

“La derecha vino de la única manera que podía venir; vino con armas, a masacrar al pueblo boliviano. Nos está dejando un pueblo con hambre, con profunda crisis económica, sin educación y sin salud, Hemos caminado con nuestro jilata David los nueve departamentos, donde la gente nos dio el mandato de recuperar la patria”, afirmó.

A su turno, el candidato vicepresidencial sostuvo que el 18 de octubre el pueblo “volverá al camino de la verdad”. “Vamos a gobernar con amor, nuestra patria necesita ser amada por sus hijos, vamos a recuperar la patria, nuestro Proceso de Cambio, vamos a recuperar nuestra estabilidad económica”, aseveró.

“No nos vamos a separar de nuestro pueblo, los millones hemos vuelto para gobernarnos nosotros mismos. Somos mayoría”, garantizó desde la revolucionaria la ciudad de El Alto, a tiempo de evocar al líder indígena Túpac Katari:

“Volveré y seré millones”.

Tomado de Prensa Binomio MAS-IPSP

