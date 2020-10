Bolivia: Luis Arce demandará a quienes lo acusan sin pruebas

El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Luis Arce, anunció que el próximo lunes presentará una querella penal contra quienes lo acusaron de corrupción sin pruebas.

La denuncia será presentada ante la Fiscalía Departamental de La Paz, y ella también se incluye acusaciones sin fundamento contra la familia del candidato, como parte de una estrategia «mezquina y vil» de la derecha ante la falta de propuestas electorales.

En declaraciones a la prensa en el mercado Lanza, donde compartió con las vendedoras y periodistas, Arce sostuvo que, tras una intensa agenda de campaña por el país, recién llegó a la ciudad de La Paz para continuar con sus actividades de campaña.

#Ánfora2020 🗳️#AygünDigital 🇧🇴 || El candidato del #MAS #LuisArce en el mercado Lanza de La Paz, en un desayuno con periodistas



Vía: La Razón pic.twitter.com/fIymUHUGD9 — Aygün Digital ''Noticia somos todos'' (@Aygun_Digital) October 10, 2020

Asimismo, explicó que asume el plan para presentar las acciones penales contra quienes lo acusaron falsamente de manejos sospechosos de miles de bolivianos en sus cuentas bancarias y las de su familia.

«Hoy sábado me hubiera gustado presentar (la denuncia) que ya está preparada por los abogados, pero lamentablemente la Fiscalía no trabaja los sábados como solía hacerlo en nuestro Gobierno. Por lo tanto, el lunes a primera hora la vamos a presentar contra todos los que me están acusando falsamente», señaló.

Sostuvo que esta última denuncia se suma a las varias en su contra iniciadas por el gobierno de facto en consonancia con los partidos de la derecha «que le han vendido a la población la idea de que somos corruptos». «No hay un solo caso que hayan demostrado en once meses de Gobierno. Esto es una más de las estrategias mezquinas y viles de la derecha porque no tiene propuestas», dijo.

Hoy #Bolivia necesita un nuevo despegue económico. ¡Estoy listo para lograrlo una vez más! #VamosASalirAdelante pic.twitter.com/WrrkDPKlEW — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 9, 2020

Arce demandó a la derecha que presente sus propuestas, planes y programas para la población, que -a su juicio- no existen porque lo único que saben hacer es robar al país mediante compras con sobreprecio, como el caso de los respiradores.

«Saben que vamos a ganar las elecciones, porque si fuera lo contrario ¿Por qué me hacen aparecer cosas que no son? ¿Por qué me hacen juicios que no tienen ningún fundamento? Porque hay miedo, les vamos a ganar y quieren bajarnos la votación con puras mentiras«, reclamó.

Con base en los antecedentes electorales, Arce sostuvo que la derecha «saca sus globos de ensayo» a días de los comicios, pero en este caso implica a sus hijos y esposa, hecho que generó su reacción al preguntar: «¿Qué tienen que ver ellos?, la pelea es conmigo».

«Han estado frente a mí en el debate, ¿Por qué no me han dicho esas cosas públicamente y de frente? ¿Por qué tienen que escudarse en redes sociales, cobardemente, para atacar así?. El único objetivo claro es bajarnos la votación, pero no lo han logrado y no lo van a lograr porque nosotros no somos esa clase de personas», manifestó.

Asimismo, aseveró que todos sus movimientos bancarios son transparentes porque no tiene nada que ocultar, lo que fue evidenciado en las múltiples auditorías que hizo el gobierno de facto de Jeanine Áñez en los últimos 11 meses.

Tomado de TeleSUR/ Foto de portada: La Razón.

