Brasil: Las candidaturas colectivas se multiplican y proponen nuevas formas de acción legislativa

Por Vinícius Sobreira y Raíssa Lopes.

La Región Metropolitana de Recife cuenta con 18 candidaturas colectivas para cargos en el legislativo y ejecutivo municipal. A su vez, en Minas Gerais colectivos de afroamericanos crean candidatura «Nigeria» para disputar elecciones presentando candidatos en varias ciudades del estado.

El estado de Pernambuco fue el primero en el país en elegir un mandato colectivo en 2018. La candidatura colectiva de las Juntas (PSOL), conformada por cinco mujeres, obtuvo casi 40 mil votos y consiguió una diputada por el estado. En el mismo año, la “Bancada Ativista” fue elegida en São Paulo. Legalmente, los mandatos colectivos no se diferencian de un mandato individual tradicional: están registrado en el TSE con el nombre de una persona, la foto en la urna también es de esa persona, pero hay un compromiso de que los demás miembros serán parte del equipo de gabinete y tendrán un papel rector y responsabilidades compartidas, pero por tratarse de un mandato único, tienen derecho a un solo voto en el Pleno.

El éxito de la innovación electoral y política llevó a varios partidos, especialmente de izquierda, a lanzar candidaturas colectivas al Ayuntamiento de Recife. La abogada Robeyoncé Lima, co-diputada en el mandato estatal de las Juntas, considera que el mandato colectivo está contribuyendo en cierta medida a un “cambio de sociedad y un cambio profundo de política. Vemos que la gente quiere hacerlo de otra manera ”, dice.

Pero Robeyoncé considera que los contextos de 2018 y 2020 son bastante diferentes. “Es difícil comparar las dos elecciones. Fuimos elegidos antes de que Bolsonaro se convirtiera en presidente. Han pasado muchas cosas en dos años. Pero estamos viendo una tendencia a la multiplicación de aplicaciones colectivas. Es algo que está aquí para quedarse, no hay vuelta atrás ”, valora la co-diputada.

Además de ser diferente a un mandato común, la candidatura colectiva también puede ser una alternativa viable económica y electoralmente. Los candidatos con pocos recursos son siempre una minoría entre los electos, pero cuando estos candidatos combinan sus recursos en una única candidatura, se vuelve más competitiva, además de poder hacer campaña en diferentes localidades simultáneamente. Candidatos separados obtienen mil votos cada uno, juntos pueden sumar 4 o 5 mil y ser elegidos.

En el caso de lacandidatura colectiva de las Juntas, todas lo estaban solicitando por primera vez. “Creí que nos elegirían, pero imaginé que en el mejor de los casos tendríamos 25.000 o 30.000 votos. Pero somos más de 39 mil”, recuerda la abogada. “Durante la campaña, cuando nos dimos cuenta de que habíamos reventado la burbuja, que nuestra campaña tenía repercusiones en lugares donde ni siquiera pisamos, aumentó nuestra expectativa de victoria en las urnas”, dice, pero no todos pensaron lo mismo durante la campaña.

¿Y cómo funciona un mandato colectivo después de ser elegido?

Hay parlamentarios que los respetan y reconocen a todos como diputados. Pero aún hay mucho rechazo al mandato y formato de deslegitimación, además de trabas burocráticas al funcionamiento interno de Alepe. Por ejemplo, los co-diputados aún no pueden participar en las actividades plenarias, además de otros asuntos formales. “No podemos complacer a todos, pero fuimos elegidos legítimamente. La población no solo votó por Jô Cavalcanti, el titular del mandato legalmente. Por mucho que argumenten que las leyes o reglamentos no lo prevén, fue una elección de la población ”, agrega.

Las organizaciones y partidos políticos enfrentan el desafío de adaptarse al nuevo mandato. Una encuesta realizada con siete partidos de izquierda muestra que cinco de ellos (PT, PSOL, PCdoB, PSB y PDT) tienen, en conjunto, 18 candidaturas colectivas en Recife, en Jaboatão y Olinda. En la capital de Pernambuco hay más de 10 solicitudes colectivas, repartidas en PSOL (6), PT (2), PCdoB (2), PDT (1) e incluso en siglas de derecha. Hay al menos tres en Jaboatão, en PCdoB (1), PSOL (1) y PDT (1). En Olinda existen al menos otras cuatro de este tipo, en PT (2), PSOL (1) y PSB (1). También hay candidaturas individuales de líderes de colectivos y movimientos. En Vitória de Santo Antão, región metropolitana, el PDT lanzó una candidatura colectiva por el conflicto de la alcaldía.

La co-diputada de Juntas considera que las candidaturas colectivas también plantean una discusión sobre el proyecto de sociedad que queremos. “El proyecto colectivo es una cuestión de por qué se nos cierran las puertas a las mujeres negras, periféricas, lesbianas, bisexuales, transexuales, travestis. Y cuando encontramos la forma de ocupar esos espacios que nunca fueron nuestros, ellos encuentran formas de deslegitimarnos, porque quieren mantener el sistema como está”, critica la abogada. También señala que la candidatura colectiva es una forma de criticar el sistema representativo actual, que, según ella, «que no representa a nadie». “El poder legislativo debe ser el espejo de la sociedad. Pero yo mismo no me siento representado por un Congreso Nacional en el que el 83% de los escaños están ocupados por hombres ”, apunta Robeyoncé.

También señala que esta no puede ser la única forma de cambiar las estructuras de la política institucional. “Necesitamos encontrar otras formas de influir en la política, además de las candidaturas. No podemos esperar a que se nos abran las puertas. Y tenemos que aprovechar esta ola para discutir esta crisis política y de representatividad ”, concluye.

Negros crean candidatura colectiva para disputar elecciones en Minas Gerais. Conoce Nigeria, que tiene candidatos en varias ciudades del estado

El colectivo Nigeria es una candidatura colectiva del movimiento negro de Minas Gerais. “Porque hay un apartheid que separa a blancos y negros en los espacios de poder en Brasil y Minas”, cita el candidato a concejal Alexandre Braga, que se postula para un escaño en el Ayuntamiento por el PCdoB en Belo Horizonte.

Dice que «lo más natural es llegar a una Cámara Legislativa y no ver a un parlamentario negro», y es con el objetivo de cambiar esta realidad que se creó Nigeria.

Las siguientes candidaturas colectivas forman parte del proyecto, construido por la União de Negras e Negros pela Igualdade (Unegro):

Belo Horizonte – Alexandre Braga (PCdoB) al concejal; Betim – Agile Black (PCdoB) la concejal; Bocaiúva – Vanessa Quilombola (PCdoB) la concejala; Cataguases – Rita (Rede) la concejala; Juiz de Fora – Wanderson el concejal; Januária – Lucilene Quilombola (PCdoB) la consejera y Sidnéia Quilombola (PCdoB) la consejera; Montes Claros – Hilário Bispo (PCdoB) a concejal; Paracatu – Lara (PDT) el alcalde; Sabinópolis – Ivanilde (PT) la concejala; Uberaba – Mestre Café (PDT) al concejal.

“Lo más natural es llegar a una Cámara Legislativa y no ver a un parlamentario negro”, y es con el objetivo de cambiar esta realidad que se creó Nigeria ”/ Foto: Geraldo Magela

Planes

Para cada ciudad, también se construyeron propuestas de manera unificada, en conferencias online que trataron sobre juventud, mujer, cultura y otros temas.

En Belo Horizonte, según Alexandre, se estudia la implementación de medidas en busca de renovación política, pero también algunas que se pusieron en práctica durante los años de Lula y Patrus Ananias (PT), quienes gobernaron la capital minera de 1993 hasta 1996.

“La Escola Plural es una de las principales. Es innovadora, siempre abierta al debate, puede ayudar a reducir la tasa de evasión de la juventud negra, que es muy alta. Pero también queremos una escuela actualizada y competitiva para competir por Enem ”, declara el candidato, que también defiende que los niños y jóvenes sean acompañados directamente dentro de la escuela por profesionales de la asistencia social.

“Queremos modificar este sistema de la escuela pública actual y asociarlo con proyectos culturales. Por ejemplo, los estudiantes podrían ser becarios. Recibir un presupuesto para animarlos a quedarse en la tarde en la escuela tomando clases de teatro, danza, ballet, hip hop. Es necesario que los jóvenes se sientan cautivados dentro de la institución”.

Las propuestas del colectivo se enmarcan en 14 ejes: educación, salud, turismo, movilidad, juventud, deporte, cultura, asistencia social, derechos humanos, economía, medio ambiente, mujer, seguridad y LGBTQ +.

“BH es un polo de emprendimientos solidarios y necesita frenar el sangrado del paro estructural con políticas públicas en Vetor Norte, Vetor Centro-Oeste y Pampulha, por ejemplo. En esto, la Ciudad necesita crear un Plan de Emergencia Municipal para impulsar este tipo de iniciativas y coordinar estos procesos, con foco en la Secretaría Municipal de Economía Solidaria y la expansión de la Renta Básica Universal como política focal de la agenda solidaria de la ciudad, así como los servicios de guardería a la ciudad. noche y fines de semana ”, añade Alexandre.

Tradición

El país africano Nigeria fue elegido para nombrar la iniciativa por la descendencia que los brasileños tienen de nigerianos, ya que la mayoría de los negros esclavizados en América Latina procedían de allí. Tanto Brasil como Nigeria también tienen algunos de los porcentajes más altos de personas negras en el mundo.

Disparidad

Según datos de la Unión Nacional de Concejales, hay 57.420 mil puestos de concejales en los 5.567 municipios de Brasil. La población negra no llega al 9% de los concejales electos y hay un 20% de los parlamentarios en la Cámara de Diputados, en Brasilia.

Tomado de Brasil de Fato/ Foto de portada: Geraldo Magela.

Comparte esto: Twitter

Facebook