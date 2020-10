China: Las restricciones de EEUU causarán más dolor que beneficio

Por Andrew Korybko.

Ha habido rumores, pero el domingo pasado se confirmó que Estados Unidos impuso restricciones contra la Corporación Internacional de Fabricación de Semiconductores (SMIC) de China, el mayor fabricante de chips de China. Las nuevas medidas impiden que las empresas estadounidenses hagan negocios con SMIC sin antes obtener una licencia, lo que será difícil de conseguir dadas las tensiones políticas y económicas actuales.

Estados Unidos cree que esta medida paralizará el ascenso de China como líder tecnológico mundial, pero en realidad causará más dolor que beneficio, lo que probablemente resultará en un daño grave autoinfligido.

Este esquema arma los medios económicos para fines estratégicos, lo que lo convierte en un ejemplo de guerra híbrida. Se basa en la idea de que China necesita a Estados Unidos más que a la inversa, lo que refleja el pensamiento de suma cero de Estados Unidos en contraste con el de ganar-ganar de su objetivo.

La administración Trump quiere «desacoplar» al país de China, con la esperanza de que otros sigan su ejemplo o se sometan a una fuerte presión sobre ellos para que también lo hagan. Por más largo que sea esta estrategia, en realidad no es más que un pensamiento arriesgado a corto plazo.

Estados Unidos está poniendo en peligro la primera fase ganada con esfuerzo de lo que se supone que es un acuerdo comercial mucho más completo con China. Esta última agresión económica se produce después de que se impusieran otras restricciones a Huawei, TikTok y WeChat, que son parte de lo que algunos observadores han descrito como la «carrera tecnológica» en curso. Estados Unidos considera a China como su principal competidor mundial y teme que los impresionantes avances de esta última en la última década desmantelen el monopolio anterior de Estados Unidos sobre la tecnología de las comunicaciones internacionales.

No hay forma de que EEUU Pueda recuperar su anterior estado de superpotencia tecnológica jugando limpio, ya que ya está rezagado, por lo que debe recurrir al subterfugio económico a través de restricciones, sanciones y otros medios de presión para tener alguna posibilidad de hacerlo.

No solo podría desperdiciar tres años de negociaciones comerciales de una sola vez, sino que también corre el riesgo de socavar su propia reputación de supuestamente acatar el llamado «orden internacional basado en reglas» del que siempre le gusta tanto hablar.

El daño autoinfligido que la administración Trump está haciendo a los intereses nacionales de Estados Unidos es más que solo una reputación, aunque ese aspecto no debe ser minimizado de ninguna manera. El diseñador de chips estadounidense Qualcomm es uno de los clientes más importantes de SMIC, por lo que el «desacoplamiento» provocado artificialmente de la cooperación tecnológica de las dos economías más grandes durante años podría resultar desastroso para una de las empresas líderes de Estados Unidos. Relaciones como la que se forjó entre Qualcomm y SMIC no se pueden reemplazar fácilmente.

Otro punto pertinente es que EEUU Cree erróneamente que esta medida «aislará» a China, especialmente si finalmente intensifica su agresión económica hasta el punto de amenazar con las llamadas «sanciones secundarias» o algo similar contra las empresas no estadounidenses que continúan cooperando. con SMIC. Eso no ha sucedido y es posible que nunca suceda, pero el escenario no puede descartarse en caso de que Trump gane un segundo mandato. Si eso sucediera, Estados Unidos obligaría a todas las empresas relevantes a elegir un bando en esta disputa.

Es imposible predecir quién tomaría qué decisión, pero se puede prever con seguridad que China no estaría de ninguna manera «aislada». Más bien, funcionaría como el segundo polo de un orden mundial cada vez más bipolar, especialmente en la esfera tecnológica. Lejos de ser dependiente de Estados Unidos, China ha trabajado muy duro para volverse más autosuficiente en los últimos años. No hay ninguna razón creíble para especular que no podría sobrevivir ni prosperar en esas condiciones, sin importar cuán desafortunada e indeseada sea esa situación.

Incluso si Trump pierde las elecciones, ya ha infligido un daño considerable con este último movimiento, más contra los intereses nacionales de su propio país que los de China, dada la naturaleza de más dolor que beneficio de esta decisión.

Estados Unidos ya no es visto como un jugador justo que se rige por el orden internacional basado en reglas, sino que ahora se lo considera un agresor que busca manipular esas mismas reglas en beneficio propio a expensas de todos los demás, incluidas sus propias empresas como Qualcomm. . Esto dañará los intereses estadounidenses durante mucho tiempo.

