Declaración de Internacionales CP Descamisados apoyando a Venezuela

La Organización política Internacionales CP Descamisados apoya a Venezuela ante el pronunciamiento negativo de la Cancillería Argentina junto al Grupo de Lima. A continuación compartimos con ustedes esta importante declaración.

Ante la resolución aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 45 período de sesiones sobre el fortalecimiento en la cooperación y asistencia técnica de los derechos humanos en Venezuela, desde la Corriente Peronista Descamisados, expresamos:

Nuestro total apoyo al proyecto presentado por la República Bolivariana de Venezuela que, junto a otras naciones resultó aprobado por el voto de 14 países.

Consideramos que la posición asumida por la Cancillería Argentina en pronunciarse de forma negativa junto al Grupo de Lima, representa no solo un grave retroceso diplomático en nuestra histórica tradición de no injerencia en los asuntos internos de una nación, si no también, un lineamiento político que nos aleja claramente del proyecto de unidad y liberación de Nuestra América.

El nefasto Grupo de Lima afirma que en Venezuela no existen garantías constitucionales, mientras que sus gobiernos asesinan y encarcelan a dirigentes políticos y sociales, intervienen de forma bochornosa a partidos políticos de la oposición, entregan la soberanía nacional, destruyen las economías regionales y reprimen la protesta social.

El criminal bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela, Cuba, Nicaragua, Siria, Irán, entre otras naciones, el fallido intento de impedir el arribo de buques petroleros iraníes a Venezuela, el financiamiento a mercenarios y narcotraficantes y la participación de miembros del ejército americano en el intento de invasión y golpe de estado contra el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, son solo algunas muestran a las claras de la firme decisión del imperialismo y sus lacayos en doblegar a nuestros gobiernos populares.

El pueblo de Bolívar y Chávez junto a su legítimo presidente y conductor, el compañero Nicolás Maduro Moros, ha logrado neutralizar la violencia terrorista-fascista con más democracia y participación popular. En las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, el pueblo venezolano dará una nueva demostración al mundo, de profundo respeto a la democracia y férrea construcción de la paz.

En esta hora se hace imprescindible la unidad, la integración, la solidaridad y organización de los pueblos hermanos de Nuestra América frente a los que quieren generar entre nosotros, falsas divisiones. Trabajar con más fuerza por la consolidación de la Patria Grande para lograr definitivamente el histórico proyecto de la Gran Nación de unidad y liberación de los pueblos latinoamericanos.

Argentina, 6 de octubre de 2020

internacionalesdescamisados@gmail.com

