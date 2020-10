El déficit presupuestario se triplica en Estados Unidos

La deuda pública de Estados Unidos es más elevada que su economía y podría ser casi el doble del Producto Interno Bruto (PIB) del país para el 2050, de acuerdo a las predicciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso norteamericano.

El déficit presupuestario de los Estados de la Unión en el año fiscal 2020 llegó a un récord de 3, 1 billones de dólares, informó el Departamento del Tesoro, una cifra que denota la crisis financiera que afronta el país al triplicar lo estimado por la Casa Blanca hace apenas ocho meses en febrero pasado.

De acuerdo con Bloomberg, la pérdida en relación con el volumen global de la economía es la mayor en los últimos 75 años, desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En lo inmediato, el porcentaje aumentó al 16 por ciento de PIB del segundo trimestre, un escenario que supera los efectos de la pasada crisis, cuando esa proporción se acercó al 10 por ciento en 2009, antes de reducirse lentamente hasta 2015.

Uno de los mayores riesgos-destaca la citada empresa de servicios de información financiera-está en que el aumento de la deuda podría terminar provocando inflación y repeliendo a los inversores si el mercado se satura demasiado.

Asimismo, el gasto federal aumentó un 47, 3 por ciento hasta llegar a un total de 6, 55 billones de dólares. Tales desembolsos cubrieron prestaciones por desempleo y asistencia financiera para pequeñas empresas.

Según reportó The Hill, el brote de COVID-19 no sería el único responsable de la crisis, pues antes de la pandemia se vaticinaba un gran déficit debido a los recortes de impuestos no financiados, y el aumento de los gastos en defensa impulsados por el presidente Donald Trump.

