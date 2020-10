El hombre que predijo los últimos seis presidentes en Estados Unidos asegura el fracaso de Trump

El hombre que predijo con éxito los resultados de las elecciones generales en Estados Unidos desde 1982 asegura que Trump abandonará la Casa Blanca el próximo noviembre. Según declaraciones citadas por Prensa Latina, el historiador Alan Lichtman confía en que el polémico presidente se irá del gobierno con rencor “y pasará el resto de sus días diciendo que le robaron las elecciones”.

Litchman ha vaticinado con éxito los vencedores de las últimas nueves elecciones en ese país: desde el triunfo de Ronald Reagan en 1982 hasta el inesperado éxito de Trump en 2016. La clave, insiste, radica en estudiar el pasado imparcialmente. Para ello utiliza un modelo de predicción que tiene en cuenta todas las elecciones de la nación norteamericana desde 1860.

Este sistema de trabajo tiene sus orígenes en 1981, cuando Lichtman y el geofísico y sismólogo ruso Vladimir Keilis-Borok eran profesores visitantes en el Instituto de Tecnología de California (Caltech). En aquel momento notaron que algunas de las técnicas que se aplicaban para pronosticar terremotos, denominadas pautas de reconocimiento, podrían aplicarse también a los comicios presidenciales.

Por tanto, combinaron la secuencia de las pautas con el análisis histórico e identificaron una serie de postulados, cuyas respuestas, en formato verdadero o falso, podían aplicarse para pronosticar si un partido gobernante podía ganar la reelección.

“Mi modelo tiene en cuenta el hecho de que los estadounidenses votan según el desempeño del partido gobernante. Examinamos los resultados de las elecciones de mitad de período, los terceros, la situación económica a largo y corto plazo, las políticas adoptadas, la presencia de disturbios sociales, los escándalos y los éxitos y fracasos de la política exterior”, dijo recientemente.

Y es que, con ayuda del estadístico matemático Harry N. Davey, de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., los investigadores alteraron y ampliaron las variables hasta lograr un conjunto de 13 preguntas, que pronosticaron con certeza el resultado de todas las elecciones desde 1860.

A partir de ahí, lo han aplicado en cada uno de los comicios y los resultados han coincidido casi por completo con sus pronósticos. Si las respuestas a seis de estas afirmaciones son falsas, se puede predecir la derrota del partido gobernante.

Estas preguntas, conocidas como las “13 llaves”, permitieron que Lichtman se pronunciara de cara a las elecciones del próximo noviembre. Según sus análisis, el nombre del eventual ganador en las urnas es el candidato demócrata Joe Biden.

“Según mis 13 llaves para la Casa Blanca, se necesitan seis claves para predecir una derrota para el partido que ocupa la Casa Blanca. Trump ha perdido siete claves, una más de las necesarias para predecir su derrota. Estas son las claves 1, 5, 6, 8, 9, 11 y 12”, explicó el académico a La Tercera.

No obstante, hace un año, su sistema predijo que Trump ganaría las elecciones. Varios medios preguntaron por qué el cambio. El historiador explicó que el actual gobernante no entendió el significado de sus claves: es el gobierno, y no la campaña, lo que tiene un impacto en la elección.

“Cuando eres presidente, se te juzga por tu mandato”, precisó el académico. Y en lugar de abordar sustancialmente los desafíos, Trump volvió a su plan de juego de 2016. Pero no funcionará.

“Mi sistema no se basa en las encuestas, que estuvieron muy equivocadas en 2016. Muestra el panorama general de la fuerza y el desempeño del partido que está en la Casa Blanca. Las claves muestran que la gobernanza, no la campaña, cuenta y que se debe prestar atención a las dinámicas fundamentales de una elección. A menos que cambie una clave, nada de lo que suceda en los próximos dos meses afectará la predicción”, explicó.

En 2019, añadió, “Trump sólo tenía cuatro de las llaves, así que estaba a dos llaves de la derrota. Y luego, por supuesto, todo cambió en Estados Unidos en 2020, con la peor pandemia de los últimos 100 años, un pobre desempeño económico y llamados a la justicia social y racial”.

Según Litchman, el mandatario pasó de cuatro a siete afirmaciones falsas, que es más de las seis claves necesarias para predecir la derrota. Insistió en que nunca en la historia del país, ningún otro partido sufrió una inversión tan repentina y dramática de la fortuna en tan sólo unos pocos meses.

Aunque no cree que su predicción pueda cambiar entre ahora y el día de las elecciones, alertó sobre la supresión de los votos y que los republicanos tratarán de limitar el voto de la base demócrata, las minorías y la juventud.

“Vemos a Donald Trump intentando ferozmente suprimir el voto, está atacando el voto por correo, que es una opción esencial durante una pandemia. Incluso ha amenazado con enviar gente armada a los colegios electorales”, dijo.

Lichtman descartó una crisis constitucional y opinó que Trump se irá del gobierno con rencor y pasará el resto de sus días diciendo que le robaron las elecciones.

