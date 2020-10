En Bolivia cifras de intención de voto a una semana de la elección: Gran ventaja del binomio Arce-Choquehuanca y manifestaciones multitudinarias del MAS

Encuesta arroja que Arce logra 32,4% de la preferencia electoral, seguido de Mesa con 24,5%.

Según los votos válidos, Arce cuenta con el 42,2%, seguido de Mesa con 33,1%, Camacho con 16,7%, Chi con 3,7%, Quiroga con 2,8%, Bayá con 0,8% y Mamani con el 0,7%





















El derechista Tuto Quiroga se retira de la elección

Tuto Quiroga declina su participación en las elecciones nacionales. «No tengo la posibilidad de llegar a la presidencia y no me han interesado las pegas. No podré encabezar este gobierno, por eso declino nuestra candidatura. Tengo en el alma un profundo dolor y una enorme angustia. Tengo diferencias con otros candidatos, espero que actúen para derrotar al MAS», señaló.

El MAS IPSP En campañas multitudinarias

El Alto

El Alto

El Alto

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

