Guatemala: Libertad a Cesar Montes

Señor Presidente de la República de Guatemala.

Don Alejandro Giammattei.

El mítico Comandante César Montes fue detenido en México, tras varios meses de búsqueda por parte de las fuerzas represivas guatemaltecas. La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura del exguerrillero, Julio César Macías López, mejor conocido como César Montes, de 77 años. Según las autoridades la detención fue posible por el trabajo coordinado por agentes de Interpol de Guatemala y México, luego que se le encontrará de manera “ilegal” en ese país.

La información de la diligencia en desarrollo destaca la aprehensión y que el viceministro de Gobernación, Gendri Reyes, coordina su traslado en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Montes es sindicado de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilegal de gente armada, usurpación agravada. Delitos de los que se le acusa sin pruebas.

La oligarquía guatemalteca no le perdona su defensa de los campesinos al derecho a la tierra. Tras falsas acusaciones el ex Comandante César Montes tuvo que refugiarse en las montañas, pasar posteriormente a México.

El ex guerrillero fundador de las FAR y el Ejercito Guerrillero del Pueblo es el presidente de la Fundación Turcios Lima y copresidente de la Internacional Guevarista.

Hace tan solo unos días César Montes, denunciaba los intentos de asesinarlo por parte del gobierno Guatemalteco.

Distintas personalidades del mundo repudiamos su detención por ser arbitraria e ilegal, por parte de una justicia y un gobierno inmoral. Responsabilizamos al presidente Guatemala, Alejandro Giammattei, por la vida de este militante social y le solicitamos su libertad inmediata.

Altuna, Asier. Secretario Relaciones Internacionales de Sortu.

Ancheta, Juanita. Secretaria de Relaciones Internacionales del MAS. Bolivia. Assunson, Laisy. Militante Política social del P.T. Brasil.

Avilés, Armando. Secretario de Organización Del Partido Comunista de México

Aznarez, Carlos. Director de Resumen Latinoamericano. Argentina.

Belloso, Anabel. Diputada en el parlamento del Salvador.

Bercum, Andrés. Secretario de Relaciones Internacionales de la corriente peronista Descamisados. Argentina.

Bonillia, Blanca Flor. Diputada Parlasen. Frente Farabundo Martí.

Borón, Atilio. Politólogo y escritor. Catedrático. Argentina.

Brito Sandoval, Sonia. Diputada del MAS de Bolivia Presidenta del Comité de Derechos Humanos e igualdad de Oportunidades. De la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia

Brizuela, Demetrio. Ex diputado del Parlatino por el PSUV, formo parte del equipo técnico de Relaciones Internacionales del PSUV, Secretario de la comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente

Calloni, Stella. Escritora y periodista. Politóloga. Argentina.

Campagnoli, José Cruz. Politólogo UBA. Ex Diputado en CABA. Militante en Espacio Puebla.

Cardo, Edgardo Hernán. Periodista. Argentina.

Cardoso, Pedro. Director de cine. Militante del PT. Brasil.

Castro, Xiomara. Dirigente del Parrido Libre. Ex candidata a Presidenta de Honduras.Castaneda, Carlos. Ex Canciller del Salvador, Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Farabundo Martí.

Colotti, Geraldina. Internacionalista Italiana, Ex presa política. Italia.

D Elías, Luis. Presidente del Partido Miles, preso político. Argentina.

Dávila, Amanda. Ex ministra de comunicación del gobierno de Evo Morales .

Díaz Balbuena, Hugo Ruiz. Académico Derecho Internacional. Ex- Ministro RR II. Paraguay. Espinoza, Claudia. Ex Viceministra de comunicación del Gobierno de Evo Morales.

Fernández, Gerardo. (Alberto). Responsable del movimiento “Evita para la Victoria”

Fernández “gallego” Héctor. Dirigente de Militancia Peronista. Diputado Nacional, Frente de Todos Argentina.

Flores Gauna, Valeria. Vicepresidenta de la Región América del Norte de la COPPPAL Juvenil. Militante del PT

Flores, Juan Manuel. “Chino” Miembro del Consejo Nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Fonseca Terán, Carlos. Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista +

Francisco Olveira. “Padre Paco” Sacerdote Opción por los Pobres. Argentina

Franco, Ramón. Publicista y animador socio cultural Venezuela

Gadea, Ricardo. Presidente de la coordinadora del Perú. Ex cuñado de Ernesto Guevara. Escritor y político.

Gaidolfi, Ernesto. Profesor universitario. Periodista. Dirigente del Partido Compromiso Federal

Gambina, Julio. Economista y politólogo. Argentina.

García, Mihaíl. Miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y Vicepresidente de la COPPPAL. Delegado al Foro de Sao Paulo. República Dominicana.

García, Gustavo. Abogado de derechos Humanos. Islas Canaria. Estado Español.

Medardo Gonzales (Comandante Milton Méndez) del Frente Farabundo Martí para la Liberacion Nacional – FMLN. Secretario General del FMLN por tres periodos consecutivos hasta el 2019.

Torres, Mirna. Escritora. Guatemala.

Guevara, Norma. Licenciada en Ciencias de la Educación. Ex Diputada. Dirigente histórica del FMLN. Ex Candidata a Presidenta de El Salvador.

Guerrero Maya. Jannete Elizabeth. Diputada del Partido del Trabajo de México.

Gutiérrez, Hugo. Abogado de derechos humanos. Diputado del Partido Comunista de Chile.

Haddad, Mauro. Secretario General de la Federación Juvenil Comunista (FJC) Argentina.

Hernández Cedeño, Fidel Atanasio. Sociólogo. Activista político. Venezuela.

Herrera, Marco. Politólogo y escritor salvadoreño. Residente en Republica Dominicana

Hubieres, Juan. Secretario General de Fuerza Rebelde, Ex Diputado. Actualmente es el Presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) Republica Dominicana.

King, Virginia. Representante de FUNDALATIN. Capitulo argentino. Argentina.

Kot, Víctor. Secretario General del Partido Comunista Argentino.

Kreyness, Jorge. Secretario de relaciones internacionales del Partido Comunista Argentino. Politólogo.

Lacacta, Julián. Escritor y político. Perú.

Lopardo, Ezequiel. Dirigente de la Corriente Nuestra Patria. Argentina

Lopardo, Federico. Dirigente Nacional de Quebracho. Argentina

López, Norberto. Responsable de Relaciones Internacionales de Compromiso Federal Argentina.

Madrazo, Javier. Es Ministro del gobierno Vasco. Dirigente del partido La Izquierda. País Vasco.

Mancebo, Esmeralda. Periodista, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Republica Dominicana.

Manganiello, Pascual – RR.II Agrup. «Jorge Di Pascuale» – Sindicato de farmacia

Mariotto, Gabriel. Ex Vice Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Diputado del Parlasur. Presidente de Compromiso Federal, provincia de Buenos Aires.

Márquez Carlos. Periodista y escritor dominicano. EEUU

Martínez, Hugo. Ex Candidato a Presidente del Salvador, por el Frente Farabundo Martí. El Salvador.

Méndez, Rafael. Periodista. Diputado del Partido de la Liberación Dominicano. Republica Dominicana.

Mirabal, Minou. Dirigente política dominicana.

Molinas, Diego. Referente de la Agrupación Cinco de Noviembre

Monsanto, Pablo. Ex Comandante de las FAR. Secretario General de Convergencia. Guatemala.

Mejía, Miguel. Ex Ministro para Políticas de Integración Regional. Dirigente de Movimiento Izquierda Unida. Republica Dominicana.

Nadra, Alberto. Periodista y Escritor. Ex jefe de redacción de Prensa Latina, en la argentina. Ex miembro del Comité Central del Partido Comunista argentino. Fue director del periódico comunista “Que Pasa”. Argentina.

Ortega, Saúl. Diputado Nacional y Constituyente. Presidente de la comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Constituyente de Venezuela

Ortiz, René. Secretario de Relaciones Internacionales de MORENA México.

Pablo, Allende. Activista social y político. Nieto de Salvador Allende. Chile.

Parrilli, Marcelo. Abogado de Derechos Humanos. Miembro Fundador del CELS. Diputado de la CABA mandato cumplido. Argentina

Paz Sosa, Grimaldi. Diputado del Partido Libre Honduras.

Peredo, Oswaldo. “Chato”. Ex Comandante del ELN. Bolivia, cofundador del MAS

Pereira, Sandra. Diputada por el Partido Comunista Portugués en el Parlamento Europeo. Vice presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latino-Americana.

Pérez Esquivel, Adolfo. Premio Nobel de la Paz.

Pérez Leira, Lois. Coordinador General de la Internacional Guevarista. Escritor y politólogo. Argentina.

Pérez Segovia, Isabel Cristina. Secretaria General de la Juventud Comunista Mexicana México

Pichardo Manolo. Ex presidente de la COPPPAL. Ex presidente del Parlacen. Miembro de la ejecutiva del partido Fuerza del pueblo

Pichardo, Ángel. Medico. Político e intelectual Dominicano.

Piedad Córdoba. Ex senadora y ex candidata a Presidenta de Colombia.

Pinto, Adair. Periodista. Militante del MAS. Refugiado político en la argentina.

Pisarello, Gerardo. Diputado. Secretario Primero del Parlamento Español

Rallo Gutiérrez, Fátima. Movimiento Paraguayo de Solidaridad con la Revolución Bolivariana Chavista.

Ramírez, Graciela. Coordinadora Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los pueblo. Cuba

Rivadeneira Burbano, Gabriela. Asambleísta nacional. Entre 2013 y 2017 se desempeñó como Presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador.

Rivero María, Jesús. Ex dirigente estudiantil. Socióloga y periodista. Venezuela

Rodríguez, Arleén. Directora del Programa “Mesa de Noticias” de Cuba.

Ruiz Díaz Balbuena, Hugo. Analista internacional, académico. Paraguay.

Rodríguez Restituyo, Juan Dionicio. Diputado Comunista. Frente Amplio de Republica Dominicana.

Sáenz Tirso, ex vice Ministro de Cuba. Durante la gestión de Ernesto Guevara.

Sala, Milagro. Diputada en el Parlasur. Líder de la organización Tupac. Presa política.

Salvatierra Arriaza, Adriana. Politóloga. Senadora. Fue presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia.

Santana, Fidel. Presiente del Frente Amplio de Republica Dominicana

Soto Bringas, María Rosa. Escritora peruana y activista de derechos humanos. Perú.

Tavárez Mirabal, Minou. Ex Diputada del Parlamento Dominicano. Ex Viceministra de Relaciones Exteriores. Es Fundadora y Presidenta del partido Opción Democrática

Torres, Raúl. Cantautor de la Nueva Trova. Diputado de la Asamblea Popular Cuba.

Yeidkol Polevnsky. Secretaria general del CEN de MORENA

Zelaya, Manuel. Ex Presidente de Honduras.

Foto de portada: Stringer / AFP

Comparte esto: Twitter

Facebook