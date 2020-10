Más revelaciones sobre fraude fiscal de Trump aporta The New York Times

Las investigaciones fiscales del presidente estadounidense, Donald Trump, y su conglomerado empresarial han revelado que más de 200 empresas, grupos de presión y gobiernos extranjeros con contratos en vigor con la administración pública han aportado millones de dólares a las empresas del propio Trump, según denuncia el diario The New York Times, citado por la agencia Europa Press.

Unas sesenta entidades han gastado casi 12 millones de dólares en servicios vinculados a la Trump Organization en los dos primeros años del mandato de Trump y, según el NYT, casi la totalidad de estas, a cambio, fueron favorecidas por decisiones del Gobierno.

El periódico ha consultado a unos 250 ejecutivos de empresas, clubes, miembros de grupos de presión, trabajadores de Trump y cargos públicos cuyo testimonio demostraría que Trump hizo negocios e interactuó con clientes que estaban buscando la ayuda de la Administración.

La investigación ha propiciado elaborar una base de datos de empresas y gobiernos que tuvieron negocios con el grupo de empresas de Trump y a la vez con la Administración, a partir de las declaraciones de la renta de Trump, fuentes de grupos de presión, peticiones basadas en la Ley de Libertad de Información y otras fuentes públicas.

En el listado aparecen políticos de países extranjeros, magnates de Florida, un milmillonario chino, un príncipe serbio, defensores de las energías limpias, dirigentes de la industria petrolera y contratistas. Algunos clientes no vieron cumplidas sus demandas, pero “ganaran o no, el señor Trump obtuvo beneficios económicos”, señala el periódico.

Entre las propiedades investigadas destaca la mansión y club de golf de Florida, donde las organizaciones con intereses públicos gastaron 3.300 millones en actos desde 2017 hasta la fecha actual.

Pese a las revelaciones del periódico, que aportan datos contundentes sobre los ingresos económicos sobre los cuales Trump mintió u omitió datos, un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, ha declarado al periódico ‘The Hill’ que este reportaje “solo son más noticias falsas”.

El gran escándalo acerca del fraude fiscal del presidente estadounidense estalló a fines del pasado mes cuando el propio diario NYT publicó que Trump solo abonó 750 dólares en tributos entre 2000 y 2017.

De acuerdo con afirmaciones a CNN del exfiscal Nick Akerman, actuante en el escándalo Watergate hace cuatro décadas, fraude fiscal no es lo mismo que evasión de impuestos, pues fraude en materia de impuestos “consiste en mentir sobre tus ingresos, mentir sobre tus deducciones”, y de acuerdo con lo publicado por The New York Times hay pruebas de que Trump no solo dejó de pagar sino que mintió.

LG/RL

