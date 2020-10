EEUU: Nuevo anuncio de campaña de Trump utiliza comentario de Fauci “fuera de contexto”

El jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, desmintió este domingo que su participación, en un video promocional publicado un día antes en el canal de YouTube del presidente Donald Trump, fuera voluntaria.

«En mis casi cinco décadas de servicio nunca he respaldado públicamente a ningún candidato político. Los comentarios que se me atribuyeron sin mi permiso en el anuncio de la campaña republicana fueron sacados de contexto de una amplia declaración que hice hace meses sobre los esfuerzos de los funcionarios federales de salud pública», dijo Fauci en un comunicado exclusivo con CNN cuando se le preguntó si aceptaba aparecer en el anuncio.

La campaña de Trump lanzó un nuevo anuncio la pasada semana luego de que el mandatario fuera dado de alta del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, al ser tratado por resultar positivo a la COVID-19.

El video de 30 segundos titulado ‘Carefully’ (‘Con cuidado’), promociona la respuesta de Trump frente a la enfermedad y manipula las palabras de Fauci para que pareciese un elogio al republicano.

“No me puedo imaginar que […] alguien pueda estar haciendo más». Si bien es cierto que el epidemiólogo pronunció estas palabras, no las dijo recientemente sino en marzo, en una entrevista con Fox News, en la que elogió la respuesta del grupo de trabajo de la Casa Blanca en general, y no la de Trump, en particular.