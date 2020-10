Rechazan demandas de grupos religiosos contra las medidas de restricción por la COVID-19 en Nueva York

Dos jueces federales rechazaron las demandas presentadas por varios grupos religiosos contra las medidas impuestas en Nueva York por el gobernador del estado, Andrew Cuomo, que limitan las aglomeraciones de personas en lugares de culto en las zonas donde se están registrando brotes de coronavirus, sobre todo en comunidades de judíos ortodoxos, según reporta la agencia EFE.

Los denunciantes apuntaban que las medidas destinadas a evitar contagios del coronavirus en las zonas de Nueva York, donde se están registrando importantes brotes violaban los derechos de la primera enmienda de la Constitución de EE.UU., la libertad de religión.

El obispo de la diócesis, Nicholas DiMarzio, dijo sentirse «decepcionado» por la decisión pero apuntó que acatarán las normas.

«Nosotros siempre seguimos las normas y no hemos tenido ningún contagio. Esto no tiene sentido», aseveró DiMarzio en una rueda de prensa ofrecida a los medios este sábado, en la que recordó que los «puntos calientes» de infecciones de coronavirus no se están produciendo en su comunidad.

«No queremos que haya ningún contagio en nuestras iglesias. De hecho, nosotros las cerramos antes de que nos lo pidiera el Estado», recordó en referencia a su cierre desde el pasado marzo hasta julio.

Por otra parte, el juez Kiyo Matsumoto presentó este viernes una sentencia en respuesta a una denuncia presentada por varios rabinos y sinagogas, en la que se argumentaba que las restricciones de Cuomo son anticonstitucionales, y pedían que se retrasaran las medidas hasta después de las festividades judías del fin de semana.

Las normas limitan a 10 personas las ceremonias religiosas en espacios interiores en las «zonas rojas», las más afectadas, entre las que están seis áreas de la ciudad de Nueva York, además de los condados de Rockland, Orange y partes de Binghamton, donde se concentran las comunidades de judíos ultraortodoxos. Allí se decretó además el cierre de colegios y de algunos de los negocios no esenciales.

Al propio tiempo, se decidió que en las conocidas «zonas naranjas», que rodean las «zonas rojas», las ceremonias religiosas se limitan a 25 personas.

Los representantes legales del gobernador señalaron que no está señalando a la comunidad judío ortodoxa, sino que este grupo «no recibirá un trato especial».

En los argumentos se apunta además que «una concentración masiva no es menos peligrosa simplemente porque sea de naturaleza religiosa». Cuomo agrega que «el derecho a practicar la religión libremente no incluye el exponer a la comunidad (…) a enfermedades contagiosas».

Nueva York ha vivido un constante aumento de infecciones y hospitalizaciones desde principios de septiembre, y se han registrado 10.000 nuevos casos de coronavirus, unas cifras no vistas desde mayo pasado.

Una media de 700 pacientes de COVID-19 han sido ingresados diariamente en la pasada semana, por encima de los 457 de la última semana de agosto.

LG/RL/Foto de portada: Angela Weiss/AFP

