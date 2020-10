Sahara Occidental: El Aaiún rodeado – los ocupantes marroquíes aumentan su presencia

Según diversas fuentes sobre el terreno, la ciudad de El Aaiún vive un momento de gran aumento de la presión del ocupante marroquí contra la población saharaui.

Las calles están llenas de policías, militares y paramilitares, las casas de activistas de derechos humanos rodeadas, periodistas y blogueros saharauis amenazados y perseguidos.

“Vivimos en un campo de concentración”, dice Mohamed, un joven saharaui del movimiento de desempleados.

“Ahora son más, mañana pueden ser menos y luego más. Pero no nos engañemos todos los días de nuestra vida, estamos bajo vigilancia, amenazas, víctimas de abusos, torturas, empobrecimiento forzado ”, afirma Selma.

“¡Esto no tiene fin! ¡Nadie quiere saber! ¿Te imaginas cómo es vivir así? ¿Cruzar a tus torturadores todos los días por la calle? ¿Tener tu casa rodeada durante días? ¿Llevar a tus hijos al colegio con miedo a lo que les va a pasar?” No estamos a salvo en ningún momento, de día o de noche. Invaden nuestras casas, nos golpean, rompen todo. ¡Estoy harta! Marruecos tiene que irse, esta no es su tierra y no los invitamos” Hayat, madre de tres niñas y un niño.

Tomado de Por un Sahara Libre

