TSE boliviano anuncia que resultados oficiales estarían el próximo martes

El ente informó que durante la noche del domingo se darán a conocer los resultados parciales de las elecciones generales.

Las autoridades electorales de Bolivia ofrecieron un nuevo balance en el cual anunciaron el cierre de las votaciones en Europa y Asia, así como el inicio del cómputo de esos votos a partir de las 17H00 local (21H00 UTC), con lo cual se abre el proceso de escrutinio y cuenta de todas las actas.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Salvador Romero, al comparecer en una conferencia de prensa poco antes del cierre de los colegios a las 17H00 local, ratificó el «compromiso de verificar todas las actas de manera confiable y verificable por todas las personas».

De igual manera, Romero exhortó a no impedir a nadie ejercer el voto, así como observar el conteo de las papeletas que se producirá en cada colegio al cierre de los mismos.

Recuerda que el escrutinio y el conteo de votos es un acto público. Como ciudadano, tienes derecho de ver esta actividad y de tomar fotografías. #LaDemocraciaLaHacemosTodos#EleccionesBolivia2020 pic.twitter.com/qb7lyy0IKP — TSE Bolivia (@TSEBolivia) October 18, 2020

Asimismo, informó que a partir de las 17H00 local, el TSE inicia el cómputo del voto exterior. «Vamos a procurar (que sea) que hoy mismo», puntualizó, al tiempo que confirmó que espera esté procesada toda la información relacionada con la votación en los 30 países en los que se desarrollaron los comicios.

Señaló que las mesas de Panamá y Chile, las cuales no abrieron por no recibir autorización de los gobiernos locales, no se computarán esos votos, aunque sí estarán en una posible segunda vuelta, si hubiera.

Además, el presidente del TSE ratificó que a las 18H00 (hora local) los tribunales departamentales inIciarán el cómputo oficial por departamento, el cual se comienza a publicar y se hace oficial.

«Desde que llega la primera acta comienza el cómputo y no debe suspenderse […] Nos comprometemos a que esa información refleje la voluntad de los votantes» resaltó Romero.

Nos reunimos con la delegación argentina que acompaña hoy la jornada de votación en nuestro país. Agradecemos su presencia en #Bolivia. El seguimiento de las delegaciones de varios pueblos hermanos contribuye a garantizar transparencia en el proceso electoral. pic.twitter.com/QQsJxEccMm — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 18, 2020

Sobre las misiones de observación internacional, el portavoz del TSE señaló que entre el lunes y martes entregarán sus informes preliminares sobre el desarrollo de la jornada de votación. Los veedores internacionales «han estado haciendo su trabajo sin problema» expresó. También celebró que «no hay observaciones mayores» sobre el desarrollo de las elecciones.

Tomado de Telesur/ Foto de portada: EFE

