Turoperadores alemanes interesados en mercado cubano

Cuba podría convertirse en un destino turístico de fuerza para Alemania y para ello se espera este domingo la llegada de un grupo de 150 turoperadores germanos quienes, por demás, vienen invitados por la compañía hotelera Iberoestar.

Esa firma comunicó que atenderá a los visitantes en Varadero, el principal polo turístico de la mayor de las Antillas, que reactiva su industria turística luego de siete meses de cierre por la pandemia de la Covid-19.

Los turoperadores de Alemania arribarán en el primer vuelo de la línea aérea Condor con destino al aeropuerto Juan Gualberto Gómez, a pocos kilómetros de Varadero y en la occidental provincia de Matanzas.

En esa localidad del norte de la isla valorarán la infraestructura hotelera y las medidas sanitarias, amén de las bondades de una de las playas más reconocidas en el planeta.

De acuerdo con el comunicado, el grupo inicia su recorrido con la reapertura de seis de los hoteles de Iberostar, en los que se implementan 300 medidas de seguridad sanitarias, bajo el programa nombrado How We Care (como me cuido) para garantizar un entorno protegido frente a la Covid-19.

Ese programa garantiza seguridad, niveles de higiene, espacio social y una experiencia innovadora, según se destaca en el pronunciamiento.

Durante su visita, los agentes de viajes alemanes sostendrán en La Habana un encuentro de trabajo con proveedores cubanos y a una conferencia en la que participarán ejecutivos de de Condor y la firma DER Touristik.

Están en el grupo altos ejecutivos de Schauinsland Reisen y DRV, junto a la representación de la embajada de Alemania en Cuba. Iberoestar estará representada por la dirección comercial del Grupo Iberostar, encabezado por su presidente, Miguel Fluxá.

