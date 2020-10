Venezuela: La comedia de Guaidó para frustrar las elecciones

Por Sante Cavalleri.

En la historia del siglo XX hemos visto en varios países a golpistas y terroristas que, habiendo abandonado el camino de la violencia, participaron y ganaron elecciones legítimas, donde, como le sucedió en Israel a Menachem Begin, un criminal confeso del atentado al King David en Jerusalén, esto fue posible gracias a los legisladores con medidas de clemencia, como amnistías e indultos. Lo que está sucediendo en Venezuela, comenzando con el intento de asesinar al presidente Maduro del 4 de agosto de 2018 (ataque preparado en Washington y Bogotá, como se descubrió posteriormente), sin embargo, probablemente no tenga precedentes. De hecho, al gobierno legítimo de Nicolás Maduro fue rechazado por Juan Guaidò, líder de la oposición y expresidente de la Asamblea Nacional, el ofrecimiento de participar en las próximas elecciones de diciembre, ofrecimiento hecho a pesar de que las numerosas investigaciones en curso demuestran inequívocamente sus responsabilidades en al menos tres intentos de golpe fallidos y el uso fraudulento de fondos para financiar tales actividades ilegales. Delitos gravísimos que, sin embargo, no le costaron ni un día de prisión, y por los cuales, con renunciar a continuar en la ilegalidad, podría haber gozado de amnistía. Pero estos hechos evidentes no han sido “advertidos” por Bruselas y esto pone de relieve una complicidad del jefe de política exterior de la UE, Borrelli. Desafortunadamente, incluso la Iglesia venezolana ha cerrado los ojos ante esto al respaldar información incompleta que distorsiona la verdad y engaña a una parte del mundo católico.

“Lo que está montando Guaidò (remotamente controlado por Washington) es una comedia que tiene un propósito específico: establecer las razones para luego disputar la plena legitimidad y regularidad de las próximas elecciones de diciembre en las que participará toda la oposición, incluidos los ex aliados de Guaidò, quien por su decision está fuera de las elecciones no reconociendolas – a pesar de la liberación de prisión de sus líderes golpistas y una amnistía por delitos graves como una clara muestra de la disposición del gobierno de Maduro hacia el diálogo pleno . Por esto Guaidó está ahora severamente atacado por la oposición ”, explica Luciano Vasapollo, economista amigo de Hugo Chávez y profundo conocedor de la realidad venezolana, sobre el cual pudo conversar en varias ocasiones con el Papa Francisco y su principal colaborador, el secretario de Estado Pietro Parolin. .

“Esta es – apunta Vasapollo – una situación completamente anómala que ve la complicidad de los grandes medios occidentales que apoyan la legitimidad de la autoproclamación, en enero de 2019, de Juan Guaidó como presidente de Venezuela y proponen una lectura engañosa de la crisis humanitaria vigentes en el país sudamericano, guardando silencio sobre las responsabilidades de quienes imponen un criminal bloqueo económico que condena a muerte a la parte más débil de la población, a los niños y a los enfermos que permanecen sin medicamentos no abastecidos a pesar de que en muchos casos ya habían sido pagados por Venezuela “.

La historia del golpista Guaidó, comandado a control remoto por Washington, comienza el 10 de enero de 2019 cuando Nicolás Maduro jura ante la Corte Suprema de Justicia y asume el cargo de Presidente de la República para el período 2019/2025 tras ganar las elecciones de mayo de 2018 con el 68 por ciento de los votos. Inmediatamente Estados Unidos no reconocen la legitimidad del nuevo presidente porque, según ellos, las elecciones habrían sido trucadas y desde ese momento harán todo lo posible para lograr un cambio de gobierno.

“La elección de mayo de 2018 fue absolutamente regular, como atestiguan los observadores internacionales encabezados por José Zapatero”, dijo Vasapollo, quien formó parte de los observadores con el sindicalista Giorgio Cremaschi, el jurista Fabio Marcelli y el director de este diario Salvatore Izzo.

“Doce días después del juramento de Maduro, el 22 de enero, Juan Guaidó -reconstruye Vasapollo-, apoyado por Estados Unidos, se proclama, en una plaza de Caracas, presidente de Venezuela, desconociendo al presidente legítimo. Y varios países además de EE. UU y la UE reconocen esta autoproclamación sin precedentes en el derecho internacional ”, prosigue Vasapollo, quien apunta cómo los mismos países reconocieron entonces la reelección de Guaidò como presidente del ANC hace unos meses en una votación ilegítima , celebrada en la redacción de un periódico en lugar del Parlamento (donde ya no tiene mayoría). “Es desconcertante cómo en particular la Unión Europea acepta este tipo de violación de las normas constitucionales de un país soberano, llevada a cabo por el líder de una minoría violenta, que hemos visto actuar bajo su mando, en un intento de ocupar la base militar de La Carlotta, para luego violar las fronteras de Colombia con camiones de armas, y nuevamente en el acuerdo estipulado con agencias mercenarias para el intento de invasión desde el mar el pasado mes de mayo ”.

Como se sabe, el 23 de febrero de 2019 Estados Unidos intentó invadir territorio venezolano con la excusa de ayuda humanitaria. De hecho, en los camiones se escondían diversos materiales que serían utilizados por los mercenarios colombianos infiltrados en Venezuela para avivar las protestas y crear una cabeza de puente en la frontera con Colombia. El proyecto insurreccional también preveía que el ejército venezolano se volvería contra el gobierno de Maduro y por lo tanto apoyaría a los mercenarios. Pero las cuentas no cuadraron ese día: la noticia sobre la certeza del motín del ejército propagada por Juan Guaidó y el apoyo a su autoproclamación fueron falsas.

“El ejército -quiere enfatizar Vasapollo– se mantuvo fiel a Maduro como sucederá en el futuro y el intento de invasión fracasó estrepitosamente. E incluso el New York Times se vio obligado a admitir que el fuego de los camiones que cruzaban la frontera colombiana en febrero pasado fue realizado por manifestantes pro Guaidó. Unos días después, el diario estadounidense publicó un video exonerando a la policía venezolana en el que se ve a simpatizantes de Guaidò arrojando bombonas a camiones ”.

“En esos mismos días – apunta Vasapollo – sin ninguna vergüenza, Estados Unidos presentó una resolución al Consejo de Seguridad de la ONU en la que se pide la urgente necesidad de reconocer a Juan Guaidó como presidente venezolano y la necesidad de convocar elecciones libres. La resolución no se aprobó porque Rusia puso el veto ”.

Mientras tanto, el fiscal general venezolano ha citado a Guaidó por “intento de golpe de Estado e intento de asesinato”, como lo comunicó el fiscal general William Saab, al explicar que Guaidó fue llamado a comparecer ante los fiscales el jueves, luego de una investigación sobre la incautación de un depósito de armas en la vecina Colombia, que según el poder judicial venezolano estaban destinados a ser introducidos de contrabando en Venezuela. El plan, del que los jueces dicen tener pruebas muy sólidas, tenía como objetivo “la eliminación quirúrgica de objetivos previamente identificados”. Lo que en lenguaje coloquial significa “asesinar, matar al jefe de Estado ”, explicó el fiscal.

“Despierta admiración – concluyó Vasapollo – la respuesta del gobierno legítimo de Venezuela al plan elaborado por la Casa Blanca para apoyar los fines presidenciales de Guaidó y además acompañado de la inaceptable amenaza de nuevas sanciones contra la República Bolivariana, encabezada por el presidente Nicolás Maduro”.

Tomado de Faro Di Roma/ Imagen de portada: Podvitski/ Sputnik.

