Argentina: Se siguen sumando firmas y declaraciones por la libertad y repatriación de Facundo Molares, detenido en Bolivia desde hace más de un año

Campaña urgente convocada por la Coordinadora por la Libertad de Facundo

Las personas y organizaciones abajo firmantes exigimos al gobierno de la República Argentina y al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que actúen de forma inmediata para liberar y repatriar al fotoperiodista Facundo Molares quien acaba de ser internado con riesgo de vida. Hace un año que Facundo está preso con una causa que se armó después de su detención, padeciendo severos problemas de salud y con una violación sistemática a su derecho de acceso a la justicia.

Enviar firmas a: solidaridadconfacundo@gmail.com

Primeras firmas:

Adolfo Pérez Esquivel

Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

AEDD – Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos

Herman@s de Desaparecid@s por la Verdad y la justicia

Secretaria de DDHH de CTA-A Capital

Asociación Sobrevivientes, Familiares y Compañerxs de Campo de Mayo

Mirta Baravalle – Madres Línea Fundadora

Elia Espen – Madres Línea Fundadora

Francisco Paco Olveira, Cura en opción por los pobres

Serpaj

APDH La Matanza

Secretaria ddhh de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires

CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia Argentina)

Revista Centenario

Stella Calloni

Dr. Atilio A. Boron

Carlos Aznárez

Resumen Latinoamericano

Venceremos

Norman Briski, actor

Roberto Perdía, dirigente social

Ceprodh

CORREPI

Pañuelos en Rebeldía

Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina

Mirta Fabre Encuentro de Profesionales Contra la Tortura

Movimiento Rebelión Popular

Asamblea de ciudadanos argentinos en Francia

Najeeb Amado, Secretario General del Comité Central. Partido Comunista Paraguayo

Negro Soares Convocatoria SEGUNDA INDEPENDENCIA

Vicente Zito Lema, poeta

Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos

Beverly Keene, Diálogo 2000

Resumen Latinoamericano-Cuba

Alicia Lira Matus presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos Chile

Comision de Derechos Sociales del Colegio de Abogados de Rio de Janeiro

OLP- Resistir y Luchar

Partido Guevarista

Juventud del Partido Guevarista

Martín Ravazzano Periodista de La Palabra Justa

Jorge Falcone, documentalista

PRML

JR Che en la Ilps

CUBa-MTR en la Ilps

Federación Juvenil Comunista

Federación Juvenil Comunista de la Argentina.

Mauro Haddad – Secretario General de La Fede.

PC Malvinas-Pilar

Movimiento Brazo Libertario.

Movimiento Trabajadores en Lucha.

Colectiva Antipatriarcal Brujas en Resistencia.

Colectivo Wiphala

Feminismo Comunitario y Antipatriarcal

La Fede Morón.

Partido de la liberación

Casa Cultural INGA

MPR QUEBRACHO

PCT

MTL-Rebelde

MTR Histórico

TG

CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos)

MST en el FIT Unidad

Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo (Frente Popular Darío Santillán – Corriente Plurinacional)

Izquierda Latinoamericana Socialista

Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social

Graciela Ramirez, coordinadora Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos

Movimiento 8 de Abril

Colectivo la vanguardia (de Bolivia)

Marabunta

PRT Partido Revolucionario de los trabajadores

Encuentro Militante Cachito Fukman

Plenario Obrero y Popular

Barricada TV

CADeP

MTR 12 de abril

F.N.T Federación nacional de trabajadores.

Izquierda Latinoamericana

20 DE NOVIEMBRE

Comité de DDHH «Alberto Barret» (Paraguay)

Convergencia Socialista de Combate

Partido Socialismo y Libertad, adhiere

CS Convergencia Socialista

Presidente Nacional de SINTRAINTABACO ( Colombia)

Gustavo Pardo, periodista

Oscar Villegas, periodista

VyB Noticias

Agrupaciones de Base Clasistas

Agrupación Tupac

Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares

Fundación Juan David Pineda Cardona (Colombia)

Colectivo Memoria Militante

Comité de Acción Jurídica( CAJ)

Organización Revolucionaria Guevarista

Comisión de Vecinos Justicia por Campomar

Cátedra Libre de Salud y Derechos humanos, Facultad de Medicina, UBA

Apel

Partido Obrero

Frente 22 de agosto

Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza (Colombia)

H.I.J.O.S Zona Oeste

Agrupación de Igual a Igual (trabajadores del banco Credicoop)

Colectivo Llajua Roja (Bolivia)

PSTU

Feminismo Comunitario de Abya Yala

Primera Línea Noticias

Bartolina Sisa Resistance, Londres

IVMVJ. Instituto Venadense por la Memoria, Verdad y Justicia

Arnoldo Olivares ex diplomático Venezolano

COORDINADORA antirrepresiva de Rosario

Organización Social Bartolina Sisa

CENTRO CULTURAL BOLIVIANO LA PLATA

Asociacion Civil MORENO POR LA MEMORIA

programa radial Sueños Posibles

TeleSISA y Revista Postal TERRORINDIES

Comunismo Revolucionario – PMLM

Movimiento Popular Liberación (MPL)

Alfredo Grande Medico Psiquiatra. Escritor DNI 7866247

Casa de Amistad con Cuba y la Patria Grande de Salta

Asociación de DDHH Coca Gallardo

Encuentro Colectivo Docente de la Prov. de Bs. As.

Corriente Emancipación Sur

Comité Internacional Lula Libre Zona Norte Bs. As

Comité por la libertad de Milagro Sala y todxs lxs presxs políticxs- Neuquén

Movimiento Patriótico Manuel Rodriguez

Casa Bolívar de Chile

Grupo de Música Popular SIERRA MADRE, de la República de El Salvador

Movimiento Tupaj Katari

SEOM Jujuy

Carlos «Perro»Santillan

Cadh

Ademys

Partido Obrero Tendencia

Coordinadora contra la Impunidad Policial

Secretaria de DDHH de la CTA de Pilar

Nuevo Mas

Miles FTV Luis D.Elia

Ricardo Sasson Miles FTV

Marta Fabian Miles FTV

H.I.J.O.S PUNILLA ( CÓRDOBA)

Humberto Eduardo Paz…

Horacio Liñan (músico La Pugliese)

Unidad Popular Almirante Brown

Fileteadores del Conurbano

Colectivo Memoria Militante

Movimiento Guevarista de Bolivia

Lois Pérez Leira, coordinador General de la Internacional Guevarista.

Movimiento 19 de Diciembre.

Antonio Abal, Sociólogo boliviano, ex Cónsul en Argentina

Olegario Chamorro

Daniel De Santis.

Rayu Alaniz de la Asociación de Profesionales en Lucha APEL

Comuna Socialista

Colectivo Kataris (Bolivia)

Guerreros Digitales C-8 (Bolivia)

Tejiendo Nuestra Historia (Bolivia)

Coordinadora de bases plaza 14 de Septiembre (Bolivia)

Azules del Oriente (Bolivia)

Azules del Occidente (Bolivia)

Partido Comunista de la Argentina

Democracia Socialista

Asociación Cultural IMPA La Fabrica

Antonio Pinto Cardona, jubilado de Naciones Unidas, Ginebra Suiza

Frente 22 de agosto

Alymento cooperativa teatral

Compañía Teatral “Las Pulsiones de Yamyla

Foro por la Democracia y la Libertad de lxs presxs politicxs de Quilmes.

FOK Frente de Organizaciones Kirchneristas.

Jorge Daniel di Benedetto

Raul Castells

MIJD

Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata

Coordinadora Política y Social Marcha Patriótica – Capítulo Argentina

Movimiento territorial liberación – Beto Ibarra

Movimiento Territorial Liberación- MTL

Congreso de los Pueblos de Colombia, Capitulo Argentina

ELAF Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo Mujer Nueva

Corriente Política 17 de Agosto

DEISY FRANCIS MEXIDOR. PERIODISTA. CUBA

La Sexta Resiste (Rosario)

Unión por los Derechos Humanos de la ciudad de La Plata

Espacio Comunitario La Paz y Esmeralda ( Rosario)

Agencia de Noticias Pressenza Argentina

Cooperativa de trabajo Soncko Argentino

Agrupación Política Nueva Opción de la UNLu.

Asociación Nac. de Ex Presos Politicos R. A. Casa de la Memoria Jorge Nono Lizaso

Partido Comunista- Corriente Leninista (PCL)

Miguel Mazzeo, escritor/docente UBA y UNLa.

Ana María Moro. Ronda de Madres de plaza 25 de mayo. Rosario

Jorge Testero. Editor

Gabriel Mellibosky delegado no docente facultad de psicología UNC

Comité Zonal Tita Hidalgo del Partido Comunista de Córdoba

Organización Bartolina Sisa de Argentina

Colectividad Boliviana autoconvocada Córdoba

CARMEN DINIZ – jurista- Brasil

Comitê Carioca de Solidariedade com Cuba – Brasil

Capítulo Brasil del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos

Organización social y política Los Pibes Argentina

Movimiento Guevarista de Cochabamba (Bolivia)

Frente de Acción Revolucionaria (FAR)

Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres

MOVADEF_argentina

Marco González Urrutia Cté Internac. Paz Justicia y Dignidad a los Pueblos

Gerardo Dure Coordinador Comité Óscar Romero Buenos Aires

Casa de la Amistad argentino-cubana-venezolana de La Matanza

José Luis Ronconi, Sec Relac. Internac. De La Federación Judicial Argentina

Corriente Política de Izquierda (CPI)

Asociación Boliviana de Laferrere

ISLyMA Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente. Ong – Córdoba

Pasaje Saltimbanki

Agencia de Noticias Pressenza Brasil

El colectivo de El Alto, Jichapi Jichaja (Ahora es cuando)

Blanca Daniela Anna DNI 17.424.252

Darío Ciarletti DNI 16537193

Carolina Acevedo DNI 40396501

Viviana Reyes DNI 16118833

Beatriz Rajland, abogada, profesora UBA

Edisson Leandro Barrera Cardona.

Marco González Urrutia, ex preso político chileno

Dra y Artista Nicole daniela gonzalez. La rubia peronista

Ramón El Suizo (René Fasnacht) del Colectivo de Defensa de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en El Salvador

Maria Torrellas, documentalista

Eliana Wassermann, actriz

Diego Sciretta DNI 16947728

Jorge Boido

Daniela Ferraiolo, Periodista de La Palabra Justa

Ernesto Gut, documentalista

Eduardo Lucita

Hilda Graciela Rolón

Leonardo Del Grosso

Rausch Carolina Paola DNI 29673044

Reyes Osmar Ariel DNI 23277590

Carolina MOLARES DNI 3.321.229

Reyes Osmar Héctor DNI. 5.040.753

Julia Mendez DNI 92449687

Eduardo Carlos Pérez DNI 13.530.618

Néstor Lallana

Miguel ohanessian DNI 12011196

Beatriz Varela DNI12393355

Ernesto Darío Borzi. H. I. J. O.S. Lanús

Dufourq Miriam Claudia DNI 14408040

Marta Perlasco DNI 11546910

Lina del mauro DNI 17226955

Ricardo Gabriel Traversari DNI 16356628

Pablo Pimentel DNI 12741341

Silvia Francisca Ruas DNI 14944582

Carlos Ernesto Martínez DNI 14565999

Gonzalo Ezequiel Martínez DNI 41893711

Blanca Jaramillo DNI 18780243

Felipe Lucas Martínez DNI 40231018

Alberto Nadra DNI 10.201.949

Hugo Alejandro Pérez DNI 13236337

Agrupación Judía Diana Aron Chile.

Guillermo Martínez DNI. 18.274.088 Fotógrafo

Yaimi Ravelo, fotorreportera de Resumen Latinoamericano (Cuba)

Analía Reyes DNI 17758536

Javier Luís Fernández DNI 22846865

Patricia Portaluppi 18597135

Alejandra Ravinovich . Cantautora

Alicia Unzalu – Psicóloga Social

Mariví Rodríguez Triana DNI: 58090509452. Investigac. y Documentalista. Cuba.

Estela Castaño DNI 25.558.379

Blanca Rizzo. DNI 12126535 Coreógrafa.

Cristina Delgado DNI:v4162678

Raquel Kogan

Aníbal Guardatti

Jorge Luis Ubertalli Ombrelli

Jaime Fernández

Mabel Peiru

Damian Marecos Artista

Saltimbanki Percusión de Quilmes

Silvia Belga DNI 13272432

Ernesto Zapata, politólogo boliviano

Mónica Chacón – Psicóloga y artista

Florencia Daiana Díaz

Rolando Andrade Strcuzzi

Eduardo Pastori

Mirta Mosto DNI 22587233

Patricia raquel ortega DNI 14321525

Anibal Fernando Quispe dni 25954711

Gabriela estela nieves gomez, 20957966, Santa Fe 2133 cuyaya

Frente de Liberación Nacional y Social Reg. Salta

Carmen garnica, 6231569, la rioja 2118 cuyaya

Matias Mauricio vargas dni 39942676

Barbara Bernard dni 36725038

Rocío Lopez Gomez 40154294 la Rioja N2118 barrio bandeño

Carolina Verónica Gómez, 25954718, la rioja 2118 cuyaya.

Guillermo Ruben Vendrell Fernández Mov. Catalán de Solidaridad con Cuba.

Movimiento Rebelión Popular Jujuy

FJC jujuy-Partido Comunista Jujuy

Liga Argentina por lo derechos humanos Jujuy

MTR 12 de abril jujuy

ATD Asamblea trabajo y dignidad jujuy

AJI 20 Abya Yala joven insurgente 20 de diciembre

Jose Gallardo Unidad ciudadana

Asamblea Popular de la Puna

Comunidad boliviana 22 de enero

Mario Alberto Martínez Rosario

Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero

José Luna «Macho» – Dirigente del Tucumanazo

Bartolinas jujuy

Patricia Gutierrez concejal Unidad Ciudadana Libertador Gral San Martin

Gabriela Karasik Catedra Sociedades campesinas Unju

Columna Antirracista (Negras Indígenas Racializadas Lesbianas Travestis Trans Bisexuales No Binarie)

Coordinadora contra la violencia institucional

ex mineros, mineros y familia aguilareña

CAPOMA-Madres y Familiares de detenidos desaparecidos Jujuy

Almas Rojas danza teatro

ATE verde y blanca jujuy-CTA Autonoma Jujuy

CTA de los trabajadores jujuy

Corriente Pueblo Unido jujuy

MTD Padres Solidarios

CCC jujuy

MNCI Jujuy

Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki-MTE Jujuy

MP La dignidad

Marabunta Roja jujuy

Movimiento Evita Jujuy-Somos barrios de Pie jujuy

ORP Jujuy-MPR Quebracho

CTD Anibal Veron

Movimiento estudiantil Liberación

UTR Wirajcocha

Corriente Nuestra Patria

Union de mujeres de la Argentina

Federación de organizaciones de mujeres

Carlos Borga red de comunicadores del Mercosur

Silvia Martinez periodista

Alejandra Julian comunicadora social dni 24324815

Maria Ines Brassesco

Federico Nestor Barber (musico)

Antauro Humala Tasso (preso politico en Peru)

Frente Patriotico Etnonacionalista (Peru)

Partido Etnocacerista Revolucionario Unido (Peru)

Ruben Ramos Zapana congresista del Peru

Javier Mendoza Marquina congresista del Peru

Maria Isabel Bartolo Romero congresista del peru

Rogger Chipana Yupanqui dni 42906735

Azules del oriente (Bolivia)

Razon de Patria ( Bolivia)

Adrián Ramírez López, presidente de la Limeddh

María Alaniz Agrupación de Mujeres y Disidencias Beatriz Perosio

Teresa Techeira Agrupación de Mujeres y Disidencias Beatriz Perosio

Graciela Ramírez Cruz

Marcelo Chalréo

Mousa Jaber, Palestina

Nora Ciapponi, activista socialista

Viviana Mejía, Colombia

sylvia dalessandro

Marcelo Chalréo, abogado, Brasil

Veronica Zapata, periodista boliviana

Pascual Manganiello

Marco González Urrutia

Celia Pereyra

Alejandro Dausá

Aida soria galvarro

Aguirre Martí, Noralí DNI: 37.344.461

Marcelino Quispe Nina

Graciela Amaro DNI 5211090

Lidia Beatriz Donnini, Activista política

Maya Corminboeuf, antropologa

Betina Sansoni DNI 17.082.007

Nestor Osvaldo Carballido mouronte DNI 13642127

Franklin Ledezma Candanedo, Periodista, Escritor y Poeta, Corinto Bolivariano: Panamá.

MS. Ovilia Suárez F. Psicóloga venezolana

Colectivo de psicólogas y psicólogos por el socialismo.

Ana María Bereau CI 1132015-9

José Manuel Aguirre Ruiz

Ariana López, REDH Cuba

Karen IRAHOLA GARCÍA CI 3499558 LP, Bolivia

Ivano Iogna Prat Periodista en Luxemburgo

Fátima Stella Rallo Gutiérrez, Militante social, Antropologa, Paraguay.

Mario Hernandez. Periodista y escritor.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Foto de portada: LM Diario.

Comparte esto: Twitter

Facebook