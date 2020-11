Barack Obama apunta a Trump por exacerbar racismo en Estados Unidos

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ataca a su sucesor, Donald Trump, por alimentar la teoría de la conspiración y el surgimiento de la política racista en el Partido Republicano en el primer volumen de sus nuevas memorias: Una tierra prometida, que publica dos semanas después de las elecciones del 3 de noviembre.

Una copia del libro obtenida por la cadena CNN, revela que en el volumen Obama explora en profundidad cómo evolucionó el Partido Republicano durante sus ocho años en el cargo y reaccionó en respuesta a su presidencia.

«Era como si mi sola presencia en la Casa Blanca hubiera desencadenado un pánico profundamente arraigado, una sensación de que el orden natural había sido alterado», escribe quien ha sido el primer presidente afroamericano en la historia del país.

«Qué es exactamente lo que Donald Trump entendió cuando comenzó a vender afirmaciones de que yo no había nacido en los Estados Unidos y, por lo tanto, era un Presidente ilegítimo».

Trump avivó las llamas de la conspiración de que Obama no nació en Estados Unidos (movimiento birther) y, por lo tanto, no era elegible para ocupar el sillón de la oficina oval. La teoría de la conspiración surgió por primera vez en 2008, pero Trump comenzó a agitarla nuevamente en 2011 cuando Obama comenzó a postularse para la reelección. Según afirmó el exmandatario, para “millones de estadounidenses asustados por un hombre negro en la Casa Blanca” lo que hizo Trump fue prometer “un elixir para su ansiedad racial».

El expresidente consideró que el cambio radical en el partido comenzó con la elevación de Sarah Palin a la candidatura presidencial republicana en 2008, pues parecía “como si los espíritus oscuros que habían estado acechando durante mucho tiempo” como xenofobia, anti intelectualismo, teorías de conspiración paranoica y una antipatía hacia los negros “estuvieran encontrando su camino hacia el centro del escenario».

A lo largo de 768 páginas, el libro, que se publicará el 17 de noviembre, detalla la infancia y el ascenso político de Obama, antes de examinar su campaña de 2008 y los primeros cuatro años en el máximo cargo de la nación.

En una parte del texto, también hace referencia al presidente electo, Joe Biden, cuando este fue su vice (2009-2017). «Me gustó el hecho de que Joe estaría más que listo para servir como presidente si algo me sucediera, y que podría tranquilizar a quienes todavía estaban preocupados de que yo fuera demasiado joven», apuntó.

Una tierra prometida es la tercera obra de memorias de exgobernante junto con Dream from my father en 1995 y The Audacity of Hope en 2006.

DFM/ RL/ Foto de portada: Boston Globe/ Archivo.

