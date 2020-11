China traza su estrategia hasta 2025

De acuerdo con una publicación de Global Times, China está realizando un viraje estratégico que consiste literalmente en «un cambio estructural fundamental en la economía, algo que impulsará drásticamente el mercado de consumo interno para garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo libre de riesgos externos» y así poder sobresalir en el clima internacional adverso.

Se espera que China se convierta en la mayor economía de consumo del mundo, con una fuerte ampliación de sus clases medias que en este momento suman 400 millones de personas. El énfasis en el mercado interno, y ya no tanto en las exportaciones y en la inversión extranjera, no supone que se abandone el comercio internacional, que tan buenos resultados le ha dado en los últimos treinta años.

El PIB per cápita de China superó la marca de los 10 mil dólares en 2019, aún lejos de los países más desarrollados. Por ejemplo: EEUU alcanza 62 mil dólares y España 30 mil euros, pero China tiene un PIB per cápita muy similar a los de México, Brasil y Argentina.

Muchos expertos no llegan a explicarse cómo en medio de la Pandemia y de la crisis económica mundial China crece, algo que no sucede ni con Estados Unidos ni con Europa. No caben dudas de que el mercado interno chino cuenta con un potencial insuperable.

Pudieran mirarse en ese espejo otros países, ya que según El Global Times, «la autosuficiencia económica y tecnológica es necesaria para que la segunda economía más grande del mundo pueda hacer frente a los desafíos sin precedentes planteados por la pandemia de COVID-19, así como a la desquiciada represión de Estados Unidos contra China en muchas áreas».

«Para garantizar la seguridad industrial y la seguridad nacional de China, debemos construir una cadena industrial y de suministro auto desarrollada, controlable, segura y confiable. Debemos esforzarnos por tener al menos una fuente alternativa de productos importantes y canales de suministro para formar un sistema de respaldo industrial». Fue esta la afirmación hecha por el presidente Xi Jinping en un artículo en la revista del PCCh, QiushiJournal.

David Goldman, columnista de Asia Times, y un experto en el tema, considera que China está dando «un saldo cuántico», ya que las nuevas tecnologías que aplicará en rubros estratégicos, serán «impulsadas por una industria nacional de semiconductores que desafiará el dominio estadounidense en la industria».

Asegura que «China ya ha lanzado un conjunto de nuevas tecnologías que Occidente no ha comenzado a implementar». Entre ellas, la detección remota de los signos vitales que permite el control de epidemias, algoritmos de inteligencia artificial predictiva, los pagos digitales (incluida una moneda digital oficial) que reemplazarán a la banca convencional y los robots industriales de auto-programación que pueden diseñar sus propios procesos de producción.

Foto de portada: Tomada de Eurochinabrige

