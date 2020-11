Colombia: Entre juegos y payasos

Comunicación escrita del Comandante Antonio García responsable militar y segundo al mando del ELN, dirigida a los medios de comunicación y a la opinión pública.

Cuando se trata de informar hechos que tienen que ver con el Conflicto Armado o de la guerrilla por lo general se acude a las fuentes del Gobierno, de las Fuerzas Militares, de la Policía o de los Organismos de Inteligencia.

El 16 de octubre El Tiempo, su Unidad Investigativa, informa que el Frente de Guerra Oriental del ELN: «Ordenaron la muerte de tres importantes mandos debido a graves problemas internos que afronta este Frente de Guerra, derivados esencialmente por corrupción producto de malos manejos de dineros obtenidos por narcotráfico y otras actividades ilícitas» (1), se lee en el documento en poder de El Tiempo.

El Tiempo anota que «tuvo acceso a un documento de organismos de inteligencia» y por tanto a los agentes u organismos de inteligencia que amplían la información y le dan contexto.

Como se trata de revisar el tipo de fuentes y de información, o los organismos de inteligencia tienen muy mala información, o tienen muy mala fe con El Tiempo; o El Tiempo se deja engañar o actúa a propósito. En todo caso resulta funcional a los organismos de inteligencia.

Como dicen los entendidos, para hacer buen periodismo se requiere investigar muy bien la realidad y los hechos.

Así como El Tiempo tiene sus fuentes de información en los organismos de inteligencia del Estado; en el Comando Central, del que hago parte, tenemos fuentes directas y podemos informar lo que aconteció.

El Mando Estratégico del Frente de Guerra Oriental realizó una investigación rutinaria por medio de sus Unidades de Contra-Inteligencia, así como las tiene cualquier Ejército del mundo; en dicha investigación detectó infiltración enemiga y procede a capturar a los implicados. La investigación arroja resultados importantes de la red existente desde hace años, y los planes que le fueron orientados por las Fuerzas Militares y de Policía. Los implicados reconocen las misiones que les fueron encomendadas y su compromiso con ellas. Total, quedan descubiertos los implicados y sus planes.

Dos de dichos agentes enemigos descubiertos son: Naín Quintero (Alberto) y José Rubiel Ruiz Pamplona (Sierra).

El Mando del Frente de Guerra Oriental, con base en esta investigación convoca a un Tribunal Revolucionario para que adelante el juicio respectivo, como está estipulado en los Estatutos y Reglamentos del ELN; pues como podrá saberse también tenemos nuestro Sistema Judicial.

En la noticia de El Tiempo: «según el documento, luego de torturarlo para que confesara sobre sus bienes, propiedades, dineros y contactos fue asesinado el 14 de agosto de 2020 en el sitio Los Bancos, del Estado Apure». Pero el informe del Frente de Guerra Oriental, el juicio concluye el 17 de octubre con la aplicación de la pena capital.

En el ELN jamás aplicamos tortura, como sí lo hacen siempre los organismos de inteligencia del Estado; y de otros Estados, desde la CIA para abajo. Los cadáveres serán entregados a sus familiares en su debido momento y teniendo en cuenta los protocolos humanitarios.

Es algo normal y rutinario en las Fuerzas Militares y de Policía usar la presión militar, la intimidación, la amenaza, el chantaje para comprometer personas a labores de inteligencia; siempre chantajean y amenazan a las familias de quienes quieren captar o reclutar para sus servicios de inteligencia, desde luego con algunas prebendas económicas y con el engaño que son «Agentes protegidos», y las personas se creen ese cuento. Pero, ¡por favor!… ¿protegidos por quién?, si los mandan a que sean descubiertos y a una muerte segura, incluso les llegan a inventar que son «Oficiales de Inteligencia», como todo es secreto, nadie lo puede saber.

Estamos claros que la Guerra en Colombia ha cambiado y hoy estamos ante una Guerra a nivel de inteligencia y contra-inteligencia, pues para el Estado colombiano el ELN debía estar aniquilado desde el 2018, confiaba que sus planes de infiltración le darían resultado, pero no, ahí seguimos; todo se aprende en la vida y en la Guerra.

Todo este juego peligroso lo han realizado desde hace años, con niños que desde los 8 años inician a reclutarlos en los espacios recreativos que realizan en la Policía y el Ejército; en medio de juegos y payasos van reclutando a los niños agentes que luego serán infiltrados en las filas guerrilleras. Este fenómeno ha sido informado al CICR, además a ellos les hemos entregado varios de estos niños y niñas con estas características de «espías» (Sic), pero dicha institución ha cerrado los ojos, cosa que la invalida en su papel humanitario.

¡Ah!… se me olvidaba, nos acusan en El Tiempo de estar «ajusticiando» a personas que estaban implicadas en narcotráfico y corrupción. Qué coincidencia, agentes de inteligencia del Estado, ahora que son descubiertos resultan ser narcotraficantes. ¿Por qué no los dejaron en la sede de la Quinta Brigada cuando fueron a recibir instrucciones? Pues a lo mejor era con sus agentes controladores con quienes realizaban los negocios y otras actividades que se presentaban como «positivos»: retenciones, impuestaciones y otro tipo de acciones para lograr mayor aceptación y credibilidad con los mandos del ELN. Cuando uno hace tiros y no apunta bien, se puede estar dando uno mismo.

Nota: (1) Confirman vendetta por coca en las entrañas del ELN. El Tiempo, 16-10-2020.

Tomado de ELN Voces/ Foto de portada: Archivo Público.

