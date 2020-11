Condena López Obrador represión a protesta contra feminicidios

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenó hoy la represión por parte de fuerzas policiales contra una marcha feminista en Cancún, disuelta a tiros con saldo de varios heridos.

La manifestación protestaba contra los feminicidios en esa localidad cuando fue atacada con armas de fuego.

El mandatario reclamó una investigación para deslindar responsabilidades e instó a castigar a los culpables.

Desde el Palacio Nacional, en su tradicional conferencia matutina, el mandatario subrayó: «no se debe, y esto es evidente, utilizar la fuerza».

No se deben utilizar armas, disparar. Esto tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos, puntualizó. «Entonces, no a la represión, es lo que podemos decir», añadió.

La Secretaría de Gobernación (Segob, federal) afirmó que policías municipales usaron sus armas para reprimir a los manifestantes fuera del Ayuntamiento de Cancún, en Quintana Roo.

«Diversas fuentes reportaron que un periodista fue agredido físicamente por policías de ese municipio, por lo menos otro resultó lesionado por impacto de arma de fuego y personas defensoras de derechos humanos habrían resultado lesionadas», apuntó la Segob en un boletín.

Fuentes locales dijeron que unas cinco personas resultaron lesionadas, incluidos tres periodistas que cubrían la marcha.

López Obrador pidió a las autoridades de ese Estado caribeño una investigación a profundidad y reclamó actuar «sin contemplaciones» ni proteger a nadie.

Además clamó porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abra un expediente sobre el hecho, de gran trascendencia nacional.

El pasado fin de semana, dos mujeres resultaron asesinadas en Cancún y sus cuerpos hallados en bolsas de naylon.

La víspera la Fiscalía de Quintana Roo confirmó el hallazgo en Cancún del cadáver de la joven de 20 años, Bianca Alejandrina Lorenzana, con alerta de desaparición desde el 7 de noviembre.

Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, gritaban los jóvenes, en su gran mayoría entre 20 y 30 años, que protestaron por tales crímenes, reportó el diario Excélsior.

Durante los incidentes fueron provocados incendios en sedes institucionales como el edificio de la Fiscalía estatal y el propio ayuntamiento municipal.

OOL/RL/Foto de portada: Alfredo Estrella/ AFP

Comparte esto: Twitter

Facebook