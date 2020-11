Congreso argentino debate impuesto extraordinario a la riqueza

La Cámara de Diputados de Argentina debate este martes la creación de un impuesto a la riqueza, durante una sesión especial en la cual también se tratarán el Presupuesto 2021 y dos iniciativas ambientales.

La sesión prevista para esta jornada centrará la atención en el tratamiento del proyecto sobre el «Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas«, el cual fue elaborado por representantes del Gobierno de Alberto Fernández y pretende alcanzar a las fortunas superiores a los 2,5 millones de dólares. Se plantea aplicar a las mismas una tasa progresiva del dos al 3,5 por ciento de acuerdo a la capacidad patrimonial.

La Casa Rosada se muestra confiada de que va a conseguir la media sanción de la iniciativa, lo mismo en la Cámara de Diputados que en el Senado, por lo cual no tendría dificultades para convertirse en ley ya que el Frente de Todos cuenta con una ventaja en la composición parlamentaria.

Desde el Frente de Todos plantean que «el aporte de las grandes fortunas tiene mucha racionalidad y sentido común». Asimismo, «se calcula que se va a recaudar 3.700 millones de dólares, el 34 por ciento de todo lo que invirtió el Estado para paliar la pandemia».

🗣️ | Hoy Argentina debate el Impuesto a las Grandes Fortunas. En 5 encuestas de CELAG, en distintas latitudes, preguntamos por el Impuesto y parece que hay un amplio consenso:



🇦🇷 76,2% de acuerdo

🇪🇨 75,6% de acuerdo

🇨🇱 72,8% de acuerdo

🇲🇽 67,4% de acuerdo

🇧🇴 64,1% de acuerdo pic.twitter.com/mhTUCXJnwh — CELAG (@CELAGeopolitica) November 17, 2020

De acuerdo a una investigación realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el gravamen a las grandes fortunas alcanzaría apenas a unas 9.298 personas físicas. Además, de acuerdo al dictamen previo no se gravarán las tenencias de personas no residentes en el país y el aporte obligatorio regirá desde la sanción de la ley (y no al 31 de diciembre de 2019 como estaba previsto en principio).

Con esta herramienta, el Gobierno espera recaudar 3.800 millones de dólares (cerca de un punto porcentual del PIB argentino) el cual destinará a distintos fines: el 20 por ciento para la compra de equipamiento e insumos de salud, 20 por ciento para las Pymes, 15 por ciento para programas de integración sociourbana de barrios populares, 20 por ciento a becas Progresar y 25 por ciento para programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de la empresa local gasífera.

También este martes la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), junto a otras organizaciones sociales, se movilizarán hacia la sede del Congreso para apoyar el aporte de las grandes fortunas.

El Secretario General de la CTA, Ricardo Peidro, expresó al respecto: “Este 17 de noviembre, Día de la Militancia, estaremos en el Congreso por el tratamiento del aporte de las grandes fortunas. No hay soberanía en una sociedad desigual, con pobreza y con indigencia. Soberanía y justicia social para nosotros es clave».

“Nos sumamos a esta convocatoria masiva a manifestarnos juntos, en unidad para salir de esta pandemia y terminar con la desigualdad y la pobreza”, señaló Patricia Cubría, diputada de la provincia de Buenos Aires y militante del Movimiento Evita.

Tomado de TeleSUR

