Cooperan Cuba y Alemania en desarrollar energía renovable

Con vistas a incrementar la cooperación en la obtención de energía limpia a partir de fuentes renovables, Cuba y Alemania hicieron un acuerdo a través de un intercambio virtual.

Cuba ha considerado este sector como estratégico para la economía nacional con vistas a 2030, fecha para la cual tiene en sus planes que el 24 por ciento de toda la energía que se produzca en la isla provenga de matrices renovables.

El acuerdo virtual fue Auspiciado por la Oficina Alemana de la Promoción del Comercio y las Inversiones en Cuba, y con la participación de la embajadora en la isla, Heidrun Tempel, así como del secretario general de la Cámara de Comercio cubana, Omar de Jesús Fernández.

La mayor de las Antillas tiene grandes potencialidades en esta área, sobre todo para desarrollar las fuentes eólicas, solar, hidroenergía y biomasa cañera y no cañera.

Con el objetivo de potenciar la generación mediante fuentes renovables y la eficiencia energética, ocho empresas alemanas expusieron sus prestaciones e interés de trabajar con Cuba

Marlenis Águila, especialista del Ministerio de Energía y Minas, significó la importancia de este encuentro para valorar la presentación de proyectos que permitan aprovechar las tecnologías y adelantos alemanes, con la participación de la industria nacional.

Aunque no se dieron a conocer los detalles y ejemplos específicos de los sectores beneficiados en este sentido, baste saber que los recursos renovables juegan un papel esencial en el mantenimiento de la vida, ya que la luz del sol, así como el aire, el agua, el suelo, etc., son básicos para que esta exista. También se suman los recursos agrícolas, que nos permiten abastecernos y también alimentar a nuestros ganados o recursos ganaderos.

La sola presencia de los recursos forestales brinda servicios ecológicos de valor incalculable: albergan una alta biodiversidad, fijan CO2, almacenan agua y previenen sequías e inundaciones.

Los recursos naturales de cada país y hasta del planeta, son la base de la existencia humana sin ellos no habría supervivencia, sin embargo, no son pocos quienes consideran todas estas bondades de la naturaleza como renovables o infinitas, pero no es así.

ST/ RL/ Foto de portada: Energía Estratégica/ Archivo.

