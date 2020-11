Costa Rica: Solicitan Premio Nobel de la Paz para médicos cubanos

El exministro de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica Arnoldo Mora, nominó este domingo al Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias “Henry Reeve” al Premio Nobel de la Paz 2021.

El también Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Costa Rica expresó su satisfacción porque el Comité Noruego aceptó sin titubeos su nominación. “No esperaron, no hicieron más preguntas, no dijeron vamos a analizarlo, lo cual me hubiera parecido normal. Pero inmediatamente comprobaron quién era yo, inmediatamente aceptaron mi nominación”, apuntó Mora a Prensa Latina.

El exministro manifestó además que “me siento muy honrado porque es un apoyo a la solidaridad de lo que es no solo un contingente o una brigada, sino a una política o una concepción de la política que tiene la Revolución cubana desde sus inicios, conducida por su líder histórico, Fidel Castro”.

Confió además en el apoyo multitudinario a la política solidaria de Cuba desde todos los rincones del planeta. También aseguró que mientras las potencias imperiales envían soldados, armas y muerte, “la Revolución cubana envía paz, salud, envía educación, envía un abrazo fraterno a todos los pueblos sin distinciones ideológicas, religiosas, culturales, lingüísticas y geográficas”.

Mora hizo alusión al Héroe Nacional de la isla, José Martí, al expresar que “el ser humano, donde quiera que esté, debe ser apoyado en lo mejor de sí mismo” y recalcó su apoyo incondicional a la política humanitaria de la Revolución cubana, expresada en la Brigada de médicos Henry Reeve, reciba el Premio Nobel de la Paz 2021.

Mora, Doctor en Filosofía de la Universidad de Lovaina, Bélgica, Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Costa Rica, Catedrático Emérito de la Universidad de Costa Rica, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua y correspondiente a la Academia Española de la Lengua; recibió en 2015 la Medalla de la Amistad del Consejo del Estado de Cuba.

La Brigada “Henry Reeve” ha estado presente en 46 naciones desde su fundación en 2005. Sus profesionales han dado frente al Ébola en África y al cólera en Haití. En días de pandemia se han desenvuelto en 38 Estados, incluso de Europa.

Por su labor, recibieron en 2017 el premio Dr. Lee Jong-Wook, de la Organización Mundial de la Salud, en agosto pasado, el Congreso Nacional de Honduras le otorgó la alta condecoración Cruz de Comendador y recientemente obtuvieron el Premio Democracia 2020, otorgado por el Centro Cultural Caras y Caretas de Argentina en la categoría de Personalidad destacada de Latinoamérica.

DGP/ RL/ Foto de portada: ACN/ Archivo.

