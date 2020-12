Cuba: Proteger el Medio Ambiente entre palabra y obra

El Consejo de Ministros de Cuba aprobó en fecha reciente el Plan de Reordenamiento Territorial de la Cuenca Hidrográfica Ciénaga de Zapata, para propiciar allí el uso de los recursos naturales como vía para consolidar metas económicas y socio-ambientales. Es este uno de los muchos proyectos que lleva a cabo la isla en defensa del medio ambiente.

La Ciénaga de Zapata es uno de los sitios ambientales más exclusivos de Cuba con diversos tipos de ecosistemas de pantano, una gran variedad florística, y animales que la convierten en un espacio de interés mundial. Su flora posee más de 900 especies de plantas autóctonas, de ellas 115 endémicas de Cuba, se complementa con la existencia de aves, mamíferos, anfibios y reptiles, por tanto, es un sitio ideal para la práctica del ecoturismo.

El 2020 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el año de la diversidad biológica, para promover la observación y reflexión sobre la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente, y así poder incitar a los expertos en la búsqueda de nuevos caminos para poder preservar los recursos naturales y restaurar los ecosistemas necesarios para la supervivencia de la especie humana, que sin saberlo se suicida un poco cada día.

Las razones de ONU exigen: no utilizar los recursos renovables a un ritmo mayor al de su generación, no producir contaminantes que no puedan ser reciclados o absorbidos por el medio ambiente, y no emplear los recursos no renovables a un mayor ritmo que el demandado para ser sustituido por los renovables.

En Cuba cada propósito ambiental constituye la base de proyectos de desarrollo local, como los concebidos en los municipios orientales de Moa y Mayarí, en el primero, a partir de reconocer el carácter finito de los yacimientos de níquel, y en el segundo, con los planes agrícolas derivados del empleo del agua que se trasvasa desde las montañas holguineras hacia el norte de la provincia y áreas de Las Tunas.

Todos los proyectos medioambientales en Cuba garantizan nuevas fuentes de empleo a los habitantes de los territorios, y posibilita además continuar por los senderos del desarrollo sostenible, condición que le fue reconocida por las Naciones Unidas desde el año 2006.

ST/RL/Foto de portada: Getty Images

