Denuncian detención del expresidente Zelaya en México

Compartimos con nuestros lectores la denuncia que realizaran distintas personalidades y organizaciones políticas y sociales acerca de la detención de Manuel Zelaya en la tarde de este viernes en México.

27 de noviembre de 2020

Denunciamos que el expresidente de Honduras Manuel Zelaya fue detenido en horas de esta tarde en el aeropuerto de Toncontin cuando se dirigía a abordar el vuelo hacia ciudad de México para participar mañana sábado 28 de noviembre en el Seminario Internacional de los Partidos de Izquierda de América Latina.

Zelaya presentaría ante el Seminario una importante propuesta consensuada con los líderes, personalidades y movimientos sociales: la creación de la Internacional de los Pueblos en defensa de la Humanidad y la Naturaleza.

El corrupto y fraudulento gobierno de Honduras en contubernio con Estados Unidos intenta evitar la presentación de Zelaya en ese importante Seminario y lanzar una campaña mediática contra su figura.

Su detención viola el debido respeto hacia un expresidente de la altura moral de Zelaya y lo que él representa para el pueblo hondureño.

Exigimos la libertad inmediata de Manuel Zelaya y que pueda proseguir su viaje al Seminario de México.

Alertamos a los líderes, organizaciones políticas y movimientos sociales de la región y el mundo sobre este nuevo atropello contra Zelaya donde intentaron incluso decomisar los documentos de su ponencia.

Firman:

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz y descubridor del «Archivo del Terror» en Paraguay.

Yeidckol Polevnsky; Presidenta del MORENA, México

Piedad Córdoba, ex candidata a presidenta a Colombia.

Xiomara Castro, pre candidata a presidenta de Honduras.

Cuauhtémoc Cárdenas. Ex candidato a Presidente de México.

Ricardo Patiño, ex canciller del Ecuador.

Maite Mola, Vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea (PIE)

Hugo Martínez Bonilla, ex canciller y último candidato a presidente por el FMLN de Salvador. Secretario general del CICA.

Carlos Castañeda, ex canciller del Salvador. Responsable de relaciones internacionales del FMLN.

Sandra Pereira. Eurodiputada por el Partido Comunista Portugués. Vice presidenta de la Asamblea Parlamentaria Euro- Latinoamericana.

Manolo Pichardo, ex Presidente de la Copppal y el Parlacen. Miembro de la dirección de la Fuerza del Pueblo. República Dominicana.

Saúl Ortega, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputado de la Asamblea Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Secretario de relaciones internacionales de las Asamblea Constituyente. Dirigente político del PSUV.

Minou Tavarez Mirabal, diputada varias veces. Vice canciller, ex miembro del Comité Central del PLD. Posteriormente miembro de Alianza País. Republica Dominicana.

Najeeb Amado, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista Paraguayo

Julio Cesar Valentín Jiminían, Senador, Secretario General de Relaciones Internacionales del PLD y y vicepresidente de la COPPPAL República Dominicana.

Tania Díaz, vicepresidenta de Propaganda y agitación del PSUV y Vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Venezuela.

Hugo Gutiérrez, diputado del Partido Comunista Chileno

Julio Martínez Flórez, doctor en medicina y cirugía. Doctor en Historia.

Junta Republicana de La Rioja.

Antón Gómez-Reino, diputado en las Cortes Generales por La Coruña, partido En Marea.

Gerardo Pisarello, diputado en las Cortes Generales por En Comú Podem.

Ismael Sánchez Castillo, diputado en el Parlamento de Andalucía, miembro del PCE y de IU en Adelante Andalucía.

Manuel Pineda, eurodiputado de IU (Unidas-Podemos):

Sira Rego. Eurodiputado de IU (Unidas-Podemos):

Enrique Santiago, diputado. Secretario General Partido Comunista España.

Asier Altuna, Responsable de RR.II de Sortu. Euskadi.

Oihana Etxebarrieta, Parlamentaria de EH Bildu. Euskadi.

Mireia Vehí Cantenys, Diputada de la CUP en el Congreso de los Diputados. Catalunya.

Albert Botran Pahissa, Diputado de la CUP en el Congreso de los Diputados

Sonia Britos Luna, diputada. Presidenta Comité de Derechos Humanos e Igualdad de de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia.

Claudia Pascual Grau, encargada de género del Partido Comunista de Chile.

Juan Manuel Flores, diputado nacional, miembro del Consejo Nacional del FMLN. Presidente de la asociación de amistad con el pueblo de China. ASACHI

Juanita Ancieta, Secretaria de Relaciones Internacionales del MAS. Bolivia.

Raúl Torres, cantautor. Diputado de la Asamblea Nacional de Cuba.

Oscar Ávila, secretario ambiental del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras.

Blanca Bonilla, miembro de la comisión política y ex secretaria de relaciones internacionales. Diputada Parlacen por el Salvador. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional- FMLN

Jorge Luis Cálix Espinal, Diputado Congreso Nacional, Jefe de la Bancada Partido Patria Libre. Honduras.

Patricia Isabel Rodas, Ex Canciller de la República de Honduras. Sub Coordinadora del Partido Libertad y Refundación (Libre)

Grimaldi Paz, Diputado Congreso Nacional de la República de Honduras.

Fátima Rallo Gutiérrez, Antropóloga. Paraguay. Presidenta del consejo de Organizaciones sociales y Populares del Paraguay.

César Montes, presidente Fundación Luis Turcios Lima. Preso político. Guatemala.

Armando Avilés, Secretario de organización del Partido Comunista de México

Javier Madrazo, ex miembro del gobierno vasco.

Luis Botzoc Xol, vicepresidente de la Fundación Luis Turcios Lima. Guatemala.

Rafael Méndez, diputado nacional del PLD y miembro de la Copppal. República Dominicana.

Juan Compres Brito, diputado de Fuerza del Pueblo.

Miguel Espinal, PLD. Diputado. Republica Dominicana.

Víctor Mencia, PLD. Diputado. Republica Dominicana.

Geraldini Colotti, periodista. Analista internacional. Italia.

Víctor Polay, preso político desde la cárcel de Perú.

Cesar Rodríguez, Director de Radio Samborondón. Canarias

Partido Comunista Mexicano.

Juventud Comunista Mexicana.

La Coordinadora Simón Bolívar. Venezuela.

Radio Al Son Del 23. Venezuela.

Graciela Ramírez, Comité Internacional Paz , Justicia y Dignidad de los Pueblos. Cuba

Gustavo García, abogador especializado en derechos humanos. Fuerteventura. Canarias.

Alejandro Álvarez del Amo, Coordinador del Partido Compromiso Socialista. España.

Grupo Plural de San Luis Potosi. México.

Grupo Plural de Queretaro. México.

Frente Amplio de Izquierda Michoacana. México.

Frente Amplio de Izquierda Queretana. México.

Movimiento de Bases Magisteriales de Tlaxcala. Mexico.

Comuna en Resistencia. México.

Rosa Roja Ecatepec. México.

Motor de Sueños Tlalnepantla. México.

Confederación de cuatro federaciones 4 +-1 Trabajadores del Mar. México.

Coordinadora Socialista. México.

Colectivo Misael Núñez Acosta. México.

Colectivo Ciudadano de San Juanico. México.

Frente Nacional Para el Desarrollo Emiliano Zapata. FENADEZ. México.

Frente Emiliano Zapata Tlahuac. México.

Movimiento Ciudadano del Sur. MCS. México.

Movimiento Nacional Para la Construcción de Una Nueva Sociedad. México.

Arturo Salcido, ex diputado del Partido Comunista. México.

José Rafael Cruz, Militante de MORENA Tlalnepantla.

Armando Acevedo. Militante de MORENA Tlalnepantla.

Domingo Juárez Santillán, militante de Morena Tlalnepantla.

Génova Peralta Piña, México

Julio Gerardo Padilla Sánchez. México

José Dolores González Ortiz, Dramaturgo, Abogado. México.

Hilda Rebeca Juárez Rodríguez, Historiadora egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana.

ORGANIZACIONES:

Confederación Sindical de Comisiones Obreras. España.

Partido Comunista de España.

Organización de Solidaridad, por la Paz y la Liberación de los Pueblos (OSPALP)

R Colectivo Sembrando Dignidad Azcapotzalco. México.

Colectivo Sembrando Dignidad Iztacalco y Venustiano Carranza. México.

Proyecto Popular de Educación Comunitaria PPEC. México.

Movimiento de Cristianos Comprometidos. México.

Confederación Mexicana de Cooperativas por la Emancipación Social. México.

Movimiento Nacional por la Esperanza. México.

Colectivo de Amistad y Solidaridad Tecamac-Cuba, 26 de Julio. México.

Lois Pérez Leira

Ovilia Suárez, Psicóloga, Red de Psicólogos NuestroAmericano, Venezuela

Elena Flores, presidenta del Movimientos de Solidaridad con Ciba de Honduras

