En Rusia consideran que la elecciones en EEUU es un ‘show’ organizado por las élites

El líder de la Cámara Baja del Parlamento ruso (Duma), Viacheslav Volodin, denuncia que las elecciones de Estados Unidos son “un show organizado” por las élites.

“Todo lo que vemos en la pantalla es un show organizado entre dos partidos, detrás de los cuales están las élites, y cada una lucha por su propio candidato”, dijo el martes Volodin en declaraciones a la cadena local Russia-24.

Según el funcionario ruso, el presidente estadounidense es elegido por solo 538 electores, y dos partidos —los demócratas y los republicanos— a lo largo de los siglos han propuesto dos candidatos. No obstante, añadió, en Rusia los comicios son directos y existe un sistema multipartidista.

De hecho, conforme afirmó Volodin, las elecciones que se celebran en EE.UU. no tienen “un estándar de democracia” y absolutamente todo el mundo entiende que estos enfoques han dejado de ser útiles.

EEUU es el único país donde los perdedores pueden ganar elecciones | HISPANTV

Cinco veces en la historia de Estados Unidos, candidatos a las presidenciales con menos votos han obtenido la victoria.

“Lo importante para nosotros es no tener un enfoque de doble rasero. Si EE.UU. ha elegido este sistema para su elección presidencial, puede seguirlo, pero no tiene derecho a enseñarnos. No permitimos a EE.UU. que nos enseñe cuándo y cómo celebrar elecciones, y qué sistema de partidos deberíamos tener”, enfatizó.

El martes se celebraron las elecciones en EE.UU., en las que compitieron el actual presidente, Donald Trump, y su rival demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, que aventaja en 7,2 puntos al magnate neoyorquino, tal y como muestra el promedio de sondeos de RealClearPolitics.

El sistema electoral del país— que es la principal barrera para el establecimiento de un tercer o un cuarto partido— data de unos 230 años y está basado en el Colegio Electoral.

Según dicho sistema, los ciudadanos no tienen derecho a votar directamente al presidente: eligen a los 538 delegados o electores y ellos al presidente. Cada uno de los 50 estados tiene un número diferente de electores. Por esta razón, en 2016, Trump venció a Hillary Clinton, quien, sin embargo, obtuvo cerca de 3 millones más de votos.

Tomado de HispanTV/ Foto de portada: Reuters

Comparte esto: Twitter

Facebook