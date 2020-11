Estados Unidos amplía opciones para aplicar pena de muerte

El uso de gas venenoso, electrocución y pelotones de fusilamiento, además de la inyección letal son algunos de los métodos que permitirán a los estados norteamericanos aplicar la pena de muerte.

Una enmienda a las normas, publicadas en el Registro Federal, permitirá al gobierno norteamericano realizar ejecuciones mediante inyección letal o utilizar “cualquier otra manera prescrita por la ley del estado en el que se impuso la sentencia”, según la agencia Associated Press (AP) y The New York Times.

Tras una ejecución fallida en Oklahoma hace seis años, el Presidente Barack Obama (2009-2017) ordenó al Departamento de Justicia que llevara a cabo una revisión sobre la aplicación de la pena máxima y las cuestiones de derechos humanos relacionadas con el uso de las inyecciones para privar de la vida a los condenados.

Hay incluso estados que permiten a los condenados a muerte a elegir su método de ejecución, como es el caso de Florida, donde es aplicable también la electrocución.

La primera ejecución federal que tuvo lugar desde 2003 se produjo en julio pasado y hasta la fecha, 15 convictos que estaban en el corredor de la muerte recibieron la pena capital en el país, de ellos 14 por inyección letal y uno por electrocución, y está programado el cumplimiento de sentencia de otros tres en diciembre.

En la actualidad, hay unos 60 condenados al máximo castigo por delitos federales, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una ONG que recopila información y promueve el debate sobre el tema en Estados Unidos.

DFM/ RL/ Foto de portada: EFE.

Comparte esto: Twitter

Facebook