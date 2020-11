La Revolución no duerme: Entrevista al candidato venezolano Carlos Sierra

Por Geraldina Colotti.

No pasas muchas horas durmiendo, Carlos Sierra. Periodista, académico, militante de la revolución bolivariana y ahora candidato a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre por el PSUV. Por lo tanto, le agradecemos dos veces el tiempo que nos dedicó para esta entrevista.

Recientemente, ha agregado otros títulos de doctorado a su ya extenso plan de estudios. ¿Cómo nació esta pasión por el conocimiento y qué propones hacer?

Estudiar, luchar, ser ejemplo para la juventud venezolana. Esta es la entrega que nos dejó Chávez, a Robert Serra ya mí. Robert había estudiado en la Universidad Católica, yo en la Universidad Bolivariana, me gradué en derecho constitucional, luego hizo un doctorado en pedagogía crítica y cuatro postgrados. No se trata de acumular títulos académicos, sino de tener más herramientas para ayudar a mi país, la revolución, a avanzar en la búsqueda del conocimiento.

Eres uno de los creadores de la Universidad Internacional de Comunicación. ¿Cómo se concibió esta experiencia, qué balance se puede sacar de este primer período y cómo piensa continuar?

La Universidad Internacional de la Comunicación es un proyecto que desarrollé en mi tesis doctoral. Allí abordé la idea de una universidad latinoamericana de comunicación, que se había concretado en discusiones con el actual ministro de Cultura, Ernesto Villegas, sobre la gran cantidad de comunicadores populares que realizaban un excelente trabajo fuera de la profesión certificada. Mi propuesta fue unificar a todos los comunicadores populares que luchan por la igualdad y la justicia social pero que, en América Latina, no han tenido acceso a la universidad porque en sus países la educación es privada y de difícil acceso, aunque trabajan desde hace años y con gran profesionalismo. En LAUICOM hasta el momento ya hemos realizado 30 seminarios, dos talleres, uno sobre la creación y uso de la radio web, el otro sobre la comunicación en redes digitales. Para 2021, planeamos incluir otros campos de conocimiento y desarrollar otras fábricas de contenido. Esperamos tener nuestra propia agencia de noticias internacional, nuestra televisión y radio. Contamos con desarrollar contenidos y herramientas en defensa de nuestro pueblo. La Universidad de la comunicación representó un gran aporte porque, en medio de la pandemia, pudimos llevar la reflexión a cada uno de los comunicadores del mundo, con la participación de más de 30 países. Recibimos a presidentes y ex presidentes, académicos de fama internacional, con el gran apoyo del presidente Nicolás Maduro, quien promulgó la ley para permitir la activación de la Universidad, y de todos los componentes del comando político revolucionario, comenzando por la camarada Tania. Díaz, que es el motor principal, junto con su maravilloso equipo.

Su libro Logros de la Patria, que aparecerá en Italia para la editorial PGreco, puede leerse como un refinado compendio del proceso bolivariano. Uno de los principales logros de estos veinte años es sin duda haber formado una generación de jóvenes revolucionarios como la suya y la de Robert Serra, cuya vida, lamentablemente, fue truncada por la contrarrevolución. ¿Qué recuerdas de los años de tu formación con Robert y cuáles son los hilos de continuidad con las batallas de esa época?

Robert Serra era mi hermano de lucha, estábamos juntos en las batallas para organizar la juventud del PSUV. Con la generación 2007 hemos tenido grandes debates para defender la Patria de la juventud burguesa, de la juventud de derecha, y siempre hemos estado a la vanguardia, siempre unidos en la defensa de la revolución de Chávez y hoy de Maduro. Robert y yo fuimos los diputados más jóvenes en ingresar al parlamento por la ciudad de Caracas y trabajamos para que, como él dijo, la revolución bolivariana fuera irreversible.

La revolución bolivariana es un laboratorio en constante efervescencia. ¿Cómo actualizarías tu libro hoy?

El libro Logros de la Patria que es un libro coral, nuestro libro, sigue vigente porque fue escrito por nuestro pueblo con amor y constancia a través de mi persona. El libro relata los logros, en el campo político, social, regional, sin muchos tecnicismos, pero dejando que la gente se exprese directamente, cuente los beneficios obtenidos de la revolución bolivariana primero con Chávez y ahora con Maduro. Desde el final del libro hasta el día de hoy, tendríamos otros logros que contar, a pesar del bloqueo genocida, la guerra económica y multifactorial del imperialismo estadounidense y sus vasallos: la continuación de la Misión Vivienda, la Misión Negra Hipolita, el sistema penitenciario, que tiene como objetivo construir el hombre nuevo y la mujer nueva. Hay mucho material para el próximo libro. Mientras tanto, el propósito de esto es contribuir a la verdad sobre la importancia de la justicia social, en la que se basa nuestra revolución a pesar de todos los ataques del imperialismo que han reducido el poder adquisitivo total del Estado a apenas un 1%. A pesar de ello, con un presidente como el camarada Maduro, que nos apoya y apoyamos, estamos garantizando al pueblo sus derechos básicos. Los medios hegemónicos no hablan de eso, pero la forma en que Maduro ha enfrentado la pandemia del coronavirus con excelentes resultados es un ejemplo para toda América Latina y también en general: un ejemplo de lo que se puede hacer poniendo en el centro los intereses del ser humano y no los del mercado capitalista. Nos gustaría hablar de esto en el próximo libro.

Algunos de los principales logros de la revolución se vieron frenado y obstaculizado por el feroz bloqueo económico-financiero y la necesidad de contrarrestarlo. Estoy pensando principalmente en tres temas: la ley contra el latifundio mediático, que debería mejorar aún más la Ley de medios; que contra el latifundio (¿por qué no se ha logrado una verdadera reforma agraria?) y el derecho a la autodeterminación de las mujeres, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, procrear o no en libertad. ¿Cómo crees que evolucionarán estos tres temas en la revolución?

Candidatos y candidatas en las elecciones 6D recogieron una serie de proyectos de ley que el pueblo nos envió a través de una consulta nacional, realizada con todos los candidatos del Gran Polo Patriótico como parte de una agenda de cambio. En particular, estamos impulsando dos leyes: la de las Comunas, relativa al estado comunal y al parlamento comunal, y la de protección de la familia en todas sus formas. Luego están otros, que se refieren al sector de la comunicación y la protección social de quienes trabajan allí. Es importante fortalecer la ley de responsabilidad en el sector de las comunicaciones digitales, adecuándola a la existente para radio y televisión, se debe garantizar la misma protección social al trabajador y a la trabajadora de la comunicación digital. También se debe blindar la ley contra el odio y consolidar una ley que genere un fuerte apoyo a los medios alternativos y digitales que han surgido. Las mujeres están a la vanguardia de este proceso electoral en el que el 40% está formado por jóvenes menores de 40 años, el 90% de los candidatos son caras nuevas, las mujeres son el 50%. En el Parlamento impulsaremos leyes para la protección de la mujer en todos los ámbitos, fortaleciendo el poder legislativo contra todas las formas de violencia de género y siempre consultando el pueblo.

Hablemos de la campaña electoral. Eres candidato. ¿Qué significa hacer campaña en condiciones de pandemia y boicot internacional? ¿Cuál es el estado de ánimo del pueblo venezolano? ¿Cuáles son las principales solicitudes que te han hecho? ¿Y cuál es el programa electoral que propones en nombre del PSUV?

Soy candidato a la lista de Caracas. Hace tiempo que trabajamos incansablemente para recuperar la Asamblea Nacional y me estoy preparando para estar a la altura de la tarea que me ha confiado la revolución. A pesar de la pandemia, estamos tratando de expresar la máxima creatividad, manteniendo estrictamente los estándares de bioseguridad. Estamos viendo cómo nuestro pueblo está ansioso por deshacerse de los bandidos que se habían apoderado del parlamento, haciéndoles tanto daño: provocando medidas coercitivas unilaterales genocidas, bloqueando la compra de insulina y medicinas que salvan vidas, robando más de 33 millones de dólares, provocando pérdidas por más de 130 mil millones de dólares, robándonos las empresas Citgo y Monomeros. Un daño infligido no solo a los chavistas, sino a toda la población. Por eso, serán cancelados no solo por el voto de los chavistas, sino también por el de los ni-ni y de la oposición. En cuanto a la alianza del Gran Polo Patriótico y el PSUV, nos comprometemos a llevar adelante la ley del estado comunal, la propuesta del parlamento comunal y el fortalecimiento del parlamento de calle, por el agua, el gas, el fortalecimiento salarial y la protección integral de las familias, para el tiempo libre, por el derecho a la igualdad y no discriminación de todas las opciones y orientaciones sexuales. Nuestra tarea más inmediata es lograr que la Asamblea Nacional deje de ser un pequeño Pentágono en manos del imperialismo estadounidense y vuelva a ser la voz del parlamentarismo de calle.

El Partido Comunista Venezolano ha decidido romper la unidad del GPP. ¿Por qué lo hizo y cómo se lo explicaste a las estructuras básicas de la revolución?

Respetamos la posición de todos los partidos, de los 14.400 candidatos, de los 107 partidos políticos presentes en este proceso electoral, por lo tanto también de aquellos partidos que, como el PCV, han decidido presentarse de forma independiente. Los respetamos pero nuestra tarea es continuar en el legado de Chávez, en la entrega que nos dejó recomendando: Unidad, lucha, batalla y victoria. Por eso hemos decidido unirnos en el GPP, para llevar a cabo la propuesta de la revolución bolivariana: derrotar a la extrema derecha y al imperialismo votando el 6 de diciembre.

¿Qué fase atraviesa el continente en el contexto más general determinado por la pandemia y en el contexto más específico de las elecciones estadounidenses? ¿Qué escenarios ve y qué papel puede jugar la revolución bolivariana a nivel internacional?

La revolución bolivariana, junto a Cuba y Nicaragua, es un faro de esperanza para América Latina y para el mundo, especialmente de cara a esta nueva ola de luchas que devolvió la victoria a el Mas en Bolivia tras el golpe fascista, y que ahora muestra la voluntad de los pueblos de rebelarse contra la barbarie, la exclusión, el neoliberalismo salvaje, contra quienes defienden el sistema capitalista a pesar de que la pandemia ha expuesto dramáticamente sus mecanismos. Nosotros, a nivel internacional, seguimos oponiéndonos a la agresión imperialista con la diplomacia de paz, la unión de los pueblos y de los movimientos sociales del mundo con la que seguimos difundiendo la verdad de Venezuela: la de un pueblo que, a pesar del bloqueo genocida, se mantiene firme, resiste y continúa construyendo unidad y justicia social.

