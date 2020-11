Los corruptos presidentes y parlamentarios peruanos

Por Hedelberto López Blanch

El reinado del ex presidente Manuel Merino impuesto por el Parlamento peruano, solo le duró cinco días tras decretarse la vacante del ex mandatario Martín Vizcarra.

El pueblo de la nación andina se lanzó a las calles, no para apoyar a Vizcarra (destronado por presuntos hechos de corrupción) sino para protestar contra ex presidentes y parlamentarios que tienen a su haber una larga historia de delitos cometidos.

Como era de esperar, la represión se desató con gran saña policial que arremetió contra los manifestantes con saldo de dos muertos, alrededor de 50 heridos y numerosos detenidos, lo que motivó la renuncia inmediata de Merino. Pero hablemos un poco de la historia delictiva de los ex presidentes y parlamentarios.

Desde 1992 hasta la fecha han pasado por la primera magistratura, Alberto Fujimori, Alejando Toledo, Alain García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, todos con amplios expedientes de corrupción, abuso de poder o relaciones con narcotraficantes.

En cuanto a los parlamentarios, informaciones de la base de datos del Ministerio Público a la que tuvo acceso la publicación El Foco informa que 68 congresistas están siendo investigados por diversos delitos, los mismos que impulsaron la vacante de Vizcarra.

En la relación completa actualizada hasta julio último que le fue entregada a El Foco aparecen 81 parlamentarios con expedientes en la Fiscalía, pero los casos de 13 de ellos ya fueron archivados, por lo que ahora no afrontan una investigación.

El reporte del Ministerio Público indica que el ex titular del Parlamento y ex presidente Manuel Merino no tenía investigación abierta, (acaban de introducirle dos por abuso de poder y homicidio) pero sí sus dos vicepresidentes del Congreso: Guillermo Aliaga (del partido Somos Perú) y María Teresa Cabrera (de Podemos). Aliaga con 11 procesos, por minería ilegal y falsificación de documentos. Cabrera, un proceso “derivado a juzgado penal” por el delito de abuso de autoridad, que data del 2002, cuando ella trabajaba para el Poder Judicial.

La publicación señala que Alianza Para el Progreso (APP), la bancada del candidato presidencial César Acuña, es el grupo que tiene más congresistas con expedientes fiscales abiertos. En total son 14 los parlamentarios de APP que afrontan investigaciones del Ministerio Público. A la bancada de Acuña, también pertenecen tres de los congresistas con más casos fiscales: Fernando Meléndez, Humberto Acuña y Luís Valdez.

Meléndez, según la base de datos, es el parlamentario con más carpetas fiscales abiertas con 85. Este ex gobernador regional de Loreto enfrenta investigaciones por peculado, abuso de autoridad, coacción laboral, contaminación del ambiente, usurpación, estafa y lavado de activos.

Luís Valdez, ex gobernador regional de La Libertad y primer vicepresidente del Congreso, es el siguiente en la lista con 52 investigaciones por usurpación agravada, resistencia a la autoridad, defraudación, abuso de autoridad y corrupción de funcionarios.

Enfatiza El Foco que Humberto Acuña, presidente de la comisión de Presupuesto, completa el podio de los congresistas de APP con más investigaciones fiscales en el Ministerio Público.

Acuña, también exgobernador regional, ostenta 33 carpetas fiscales en proceso. El pasado 2 de septiembre, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Lambayeque lo condenó a tres años de prisión por cohecho, vinculado a un caso de soborno, pero por varias artimañas aun no ha sido encarcelado.

Acción Popular, bancada a la que pertenece Manuel Merino, es el segundo grupo legislativo con más parlamentarios con expedientes fiscales, 12 en total. Destacan sus dos voceros: Ricardo Burga y Otto Guibovich, quienes tienen respectivamente, siete y 10 carpetas fiscales en pleito. Burga, por estafa y coacción, mientras que el general (r) Guibovich, por resistencia a la autoridad y contra la paz pública.

Édgar Alarcón (UPP) y Rennán Espinoza (No agrupado) son otros dos congresistas con carpetas fiscales abiertas. Alarcón, presidente de la comisión de Fiscalización y artífice del primer pedido de vacancia contra Vizcarra, tiene 36 denuncias en el Ministerio Público, pero Espinoza le saca un poco de ventaja: 40 expedientes fiscales todavía vigentes.

Otros congresistas con un rosario de investigaciones fiscales son: Luís Dioses de Somos Perú con 28 carpetas; Daniel Urresti (candidato presidencial de Podemos) con 23 procesos y Napoleón Puño de APP con 22 expedientes.

La fujimorista Rita Ayasta, representante por Lambayeque, es la mujer congresista con más investigaciones fiscales: 19. Le sigue Angélica Palomino del Partido Morado con ocho carpetas en el Ministerio Público.

Jhosept Pérez Mimbela de APP y Posemoscrowte Chagua de Unión Por el Perú (UPP) merecen mención aparte. Pérez Mimbela, quien tiene 24 investigaciones, es famoso por ser el parlamentario que le mentó la madre a Martín Vizcarra. Chagua, quien participó con Antauro Humala en el Andahuaylazo (asonada contra el entonces presidente Alejandro Toledo) y estuvo preso por rebelión, todavía tiene carpetas fiscales abiertas por homicidio.

La lista, como comprenderán los lectores, resulta demasiado larga para abarcarla en un artículo. Lo real es que con tantos corruptos y delincuentes de cuello blanco será muy difícil que el pueblo peruano pueda algún día hallar a algún presidente o parlamentario honesto.

RL

