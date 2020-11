Momentos de la campaña electoral en EEUU

Por Deisy Francis Mexidor/RL

La política de Estados Unidos es azul y rojo, o lo que es igual, demócratas y republicanos, los únicos que, históricamente, alternan presidentes en la Casa Blanca.

Así será este 3 de noviembre. Las opciones son otros cuatro años del republicano Donald Trump como mandatario o la vuelta de los demócratas al número 1600 de la Avenida Pennsylvania para el periodo 2021-2025, aunque exista un variado abanico de aspirantes a la presidencia de los llamados third parties (terceros partidos) con campañas activas.

Poco después de asumir el cargo en enero de 2017, Trump comenzó a hablar de su interés por la reelección. Durante una visita a Reino Unido en julio de 2018 dijo en una entrevista de prensa que lucharía por ese objetivo en 2020 porque “todos quieren que lo haga” ya que, según él, ningún demócrata tendría capacidad para vencerlo.

A pocas horas de los comicios, la pelea se cierra entre el actual ocupante de la oficina oval y su retador Joseph Biden. Ambos apuraron el paso para convencer a los indecisos y se acortan las distancias en los sondeos, cuando ya el voto adelantado –por correo o presencial- registra cifras récord.

Trump o Biden. Unos observadores hablan de una eventual victoria del primero porque es la tendencia histórica. Desde principios del siglo XX hasta la fecha, solo cuatro presidentes de Estados Unidos que intentaron reelegirse fueron derrotados: Herbert Hoover en 1932, Gerald Ford en 1976, James Carter en 1980 y George Bush padre en 1992.

Pero para una buena parte de los analistas, el ganador será el segundo, quien, por cierto, buscó sin éxito la nominación presidencial demócrata en 1988 y en 2008, y ahora intentará salvar una cuestionada economía, en medio de la crisis creada por la pandemia de la Covid-19.

A modo de resumen, estos son algunos de los momentos más destacados de la contienda electoral en Estados Unidos:

-25 de abril de 2019

Biden expresó que competiría por la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2020.

-18 de junio de 2019

Trump lanza oficialmente su candidatura para la reelección presidencial en un auditorio de Orlando, Florida. Su lema de campaña: “Keep America Great” (Mantengamos grande a Estados Unidos, una derivación del “Make America Great Again” que utilizó en la campaña de 2016).

-3 de febrero de 2020

Arrancan las primarias. Iowa abre el proceso de elección de los candidatos con sus tradicionales caucus (asambleas ciudadanas).

-11 de febrero de 2020

Primarias en New Hampshire con voto secreto y en urna. Biden sufrió un revés contundente que generó dudas sobre la viabilidad de su campaña.

-3 de marzo de 2020

Supermartes. Es el día en el que coinciden más primarias y caucus en el calendario electoral (14 estados y un territorio, Samoa Americana). El exvicepresidente deja atrás los magros resultados del inicio de la campaña. Para esta fecha solo quedan en la carrera por la nominación demócrata además de Biden, Bernie Sanders, Mike Bloomberg, Elizabeth Warren y Tulsi Gabbard.

-11 de agosto de 2020

Biden anuncia a la senadora de California Kamala Harris como su compañera de fórmula.

-17 al 20 de agosto de 2020

Convención del Partido Demócrata, celebrada en Milwaukee (Oregon), pero gran parte del encuentro se realizó de manera virtual debido a la pandemia de la Covid-19.

-18 de agosto de 2020

Confirman la nominación presidencial de Joseph Biden.

-24 al 27 de agosto de 2020

Convención del Partido Republicano en Charlotte, Carolina del Norte.

-24 de agosto de 2020

Donald Trump es ratificado de manera oficial como el candidato republicano.

-7 de septiembre de 2020

Cada cuatro años, el Día del Trabajo -que se celebra en Estados Unidos el primer lunes de septiembre- marca el inicio de la recta final de la carrera electoral por la Casa Blanca.

-29 de septiembre de 2020

Primer debate presidencial.

Los aspirantes demócrata y republicano toparon frente a frente por vez primera. El tope tuvo lugar en Cleveland, Ohio, y se distinguió por los insultos y las interrupciones entre ambos candidatos. “Debate demente”, eligió Breitbart News; “Agudos ataques personales e insultos en el primer caótico debate”, The New York Times, y “Ataques personales e intercambios afilados marcan el turbulento primer debate presidencial”, The Washington Post.

-22 de octubre de 2020

Segundo debate presidencial. Realizado en la localidad de Nashville (Tennesse), fue un cara a cara más civilizado, pero no exento de duros ataques.

-3 de noviembre de 2020

Elecciones presidenciales. La legislación estadounidense establece que deben celebrarse el primer martes después del primer lunes de noviembre.

-5 de enero de 2021

Congreso de Estados Unidos certifica el resultado electoral.

-20 de enero de 2021

Toma de posesión del presidente número 46 de Estados Unidos y su vicepresidente. La ceremonia será en el Capitolio, Washington DC.

