¿Trump o Biden?: Estados Unidos a la espera de los resultados electorales

Cierran los colegios electorales en Arizona, Colorado, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, South Dakota, Texas, Wisconsin y Wyoming.

Joe Biden confirma los pronósticos y gana en New York. Los demócratas se quedan con sus 29 delegados, según Associated Press. Joe Biden también vence en New Mexico y suma sus 5 delegados.

Tomado de Cubadebate/ Foto de portada: Getty Images.