Un libro resume la tragedia ambiental de América Latina y el Caribe

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), invitó a 21 autores latinoamericanos que han teorizado y profundizado sobre la relación entre desarrollo y medioambiente, para debatir una problemática sin solución: es estilo de vida, comercio, producción capitalista a costa de los recursos naturales.

Varios autores han centrado sus argumentos en un libro: «La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe» donde se denuncia que Latinoamérica se enfrenta a una encrucijada climática que muy pocos líderes se interesan por resolver.

El libro plantea que la respuesta exigida por los problemas ambientales no es tecnológica, ni científica y que si bien estos dos aspectos son importantes, la mejor fórmula de desarrollo es no cortar los bosques, dejar de contaminar las aguas y no sobreexplotar los recursos marinos.

Los autores hacen un llamado urgente para intentar nuevos rumbos para proteger los recursos naturales y lograr un desarrollo sostenible.

Los firmantes del texto aseveran que “el planeta ha sido conducido a un deterioro creciente de la biósfera, agravado por el fenómeno del cambio climático, en el marco de un orden económico internacional desequilibrado, injusto y excluyente”

La deducción de mayor fuerza sobre el tema es que no se trata sólo de avanzar en la ciencia, la técnica, y otros aspectos académicos, sino de lograr un desarrollo cultural que admita el beneficio aportado por las comunidades indígenas, por los campesinos empíricos y otros espacios sociales cuya vida doméstica cotidiana ha protegido al medio ambiente desde siglos atrás.

Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Cepal, con respecto a lo planteado por los 21 autores, manifestó que es necesario avanzar con un pensamiento dirigido a trabajar en la protección de los ecosistemas, pues se trata de un capital irremplazable. «Lo ambiental y lo ecológico es la infraestructura básica para el desarrollo presente y futuro de nuestra región”, afirmó.

