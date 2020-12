Arreaza: Derrotados funcionarios de Trump fracasaron en Venezuela

“Los cínicos, agónicos y derrotados funcionarios de Donald Trump [presidente de Estados Unidos] ya no saben qué inventar. Si algo ha afectado la vida y la alimentación de los venezolanos y las venezolanas es el bloqueo y las sanciones criminales de EE.UU. Por más que traten de manipular deben entender algo: ¡En Venezuela fracasaron!”, ha escrito este jueves el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter, tras las declaraciones del subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.

Kozak publicó previamente un mensaje en el que critica las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el también candidato oficialista a la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, quien dijo que “para el que no vote no hay comida”, así pidiendo a las mujeres que advirtieran a sus esposos, que si decidían no participar de las elecciones, los dejarían sin alimentación.

Sin embargo, las declaraciones fueron descontextualizadas por la prensa nacional e internacional, que solo publicó la frase “para el que no vote no hay comida”, señalando a Cabello de haber amenazado a la población con los alimentos subsidiados que entrega el Gobierno a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap).

Por su parte, la cuenta de Twitter de la embajada de Estados Unidos en Venezuela llamó el miércoles a los venezolanos a no votar e indicó que quienes participen en “el fraude de 6 de diciembre” le permitirán al presidente Nicolás Maduro seguir en el poder.

El Gobierno venezolano ha condenado en varias ocasiones las intenciones de EE.UU. de generar “zozobra” y desestabilizar la paz en el país y ha insistido en que “ninguna medida desesperada del gobierno frustrado y agónico del país norteamericano impedirá que el pueblo de Venezuela le brinde al mundo una nueva lección el próximo 6 de diciembre”.

El 6 de diciembre los venezolanos están llamados a las urnas para elegir a los 277 diputados de la Asamblea Nacional, actualmente de mayoría opositora y en desacato desde 2016, por lo que algunas de sus funciones las realiza la Asamblea Nacional Constituyente.

Tomado de HispanTV/ Foto de portada: HispanTV.