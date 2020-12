Chile: Carta de apoyo a Machi Celestino Cordova

Esta Carta será enviada al Ministros de Justicia de Chile, a organismos de derechos humanos, a la solidaridad internacional y a redes sociales a partir del 31 de Diciembre, y se dejará al público para continuar adhiriendo a nuestra petición internacional. (agregue su nombre y/o organisation al final)

This letter will be sent to the Chilean Minister of Justice, human rights organisations, international solidarity, and social networks from December 31st, it will be open to everyone to continue supporting our petitions. (add you name or/and your organisation below)

Cette lettre sera envoyée au Ministre de la justice du Chili, à des organisations de droits humains, à la solidarité internationale et sur les réseaux sociaux à partir du 31 décembre et restera à disposition du public pour continuer à recueillir des adhésions à notre pétition internationale. (ajoutez votre nom et / ou organisation à la fin)

La Carta sarà inviata al ministro della Giustizia del Cile, alle organizzazioni per i diritti umani, alla solidarietà internazionale e alle reti sociali a partire dal 31 dicembre, e rimarrà pubblica per continuare a raccogliere adesioni alla nostra richiesta internazionale. (aggiungete il proprio nome e/u organizzazione alla fine).

Sr. Ministro de Justicia y DDHH

Hernán Larrain

Presente:

Durante el último tiempo hemos esperado el cumplimiento a cabalidad del acuerdo emanado el 18 de agosto del año en curso entre el Machi Celestino Córdova y la cartera que usted representa. Hemos estado vigilantes del proceso, ya que el tremendo sacrificio realizado a través de una huelga de hambre de 107 días para dar cumplimiento al ejercicio de un grupo de derechos reconocidos a nivel internacional como lo son los consagrados en el Convenio 169 de la OIT nos parece del todo innecesaria ciertamente si en Chile existieran las condiciones mínimas para que tales derechos se garanticen plenamente. Más aún si consideramos que el Estado de Chile se encuentra al debe en materia de reconocimiento de los derechos políticos, culturales, económicos, sociales y culturales del pueblo nación mapuche.

De acuerdo a lo anterior, llegado el plazo las medidas a implementar a condición de que el machi Celestino Córdova depusiera la huelga de hambre, no se han cumplido en su totalidad. Si bien, el Machi ha salido a su rewe por 30 horas y hoy se encuentra en el Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún, debemos recordar que el petitorio de la huelga de hambre, era cumplir el resto de su condena junto a su familia, su comunidad en su rewe, su lugar de consagración como machi. Y que este acuerdo está muy por debajo de esa demanda que está plenamente vigente y concordante con la aplicación del Convenio 169 en sus artículos 7, 8, 9 y 10. Situación en lo que respecta a la aplicación del Convenio el Estado no se ha hecho cargo, dicho sea de paso.

Aún queda pendiente avanzar en la incorporación de criterios con pertinencia cultural en las cárceles de Temuco y Angol como proyectos pilotos para avanzar hacia el resto de los penales a nivel nacional. Donde se establezcan módulos especiales para pueblos originarios, a fin de habilitarse especialmente para el desarrollo de actividades laborales, educacionales y espirituales, con el apoyo de personas externas a la cárcel como autoridades tradicionales que colaboren con la ejecución de un programa de reinserción social.

Lo segundo pendiente, es la modificación de los reglamento penitenciario 518, el reglamento 943 sobre el estatuto laboral, reglamento 703 sobre asistencia religiosa en establecimientos penitenciarios. A fin de que se profundice en la aplicación del Convenio 169 y contemple la debida pertinencia cultural de los pueblos originarios.

De acuerdo a lo anterior, le hacemos el llamado urgente a que cumpla con su palabra en el menor plazo posible dando respuesta por escrito, respecto a los acuerdos que se suscribieron tanto en forma verbal como por escrito, ya que le recordamos que su investidura requiere contar no sólo con la credibilidad de quién lo coloca al cargo, sino también de la ciudadanía que hoy ha estado observante de los pasos de todos los funcionarios públicos.

Se despiden atentamente

Cc: ACNUR, Colegio Médico e INDH

Los abajo firmantes damos nuestro respaldo y apoyo al Machi Celestino Córdova, de acuerdo a lo redactado en ésta carta:

ENGLISH /ANGLAIS /INGLÉS

Attention to:

Hernan Larrain

Minister of Justice and Human Rights of Chile

During this time, we have waited for the full compliance of the agreement issued on August 18th, 2020 between Machi Celestino Córdova and the portfolio that you represent. We have been vigilant of the process, since the tremendous sacrifice made through a 107 days of hunger strike to comply with the exercise of a group of internationally recognized rights such as those enshrined in the ILO Convention 169 seems to us completely unnecessary, certainly if in Chile the minimum conditions existed for such rights to be fully guaranteed. Even more so if we consider that the Chilean State is at fault in terms of recognition of the political, cultural, economic, social, and cultural rights of the Mapuche Nation.

According to the above, when the deadline has come, the Chilean Government agreements to be implemented on the condition that the Machi Celestino Córdova end to the hunger strike, have not been fully met. The Machi managed to attend his Rewe for 30 hours only but today he continues his imprisonment in the Vilcún Study and Work Centre Jail. It is important to remember that one of the demands from the hunger strike was to serve the rest of his sentence in his community with his family and in his Rewe. And that this agreement is far below in accordance with the application of the Convention 169 in its articles 7, 8, 9 and 10. Situation regarding the application of the Convention 169 the Chilean Government has not fulfilled its responsibilities.

The Chilean government has not commented on the incorporation of a new criteria with cultural relevance in the Temuco and Angol prisons as pilot projects who can be expanded to the rest of the prisons nationwide. Where the indigenous peoples can practise their traditional and spiritual ceremonies, to be able to study and learn new skills with the support of people outside the prison such as traditional authorities who are crucial for the implementation of a social reintegration program.

The modification of prison regulations 518, regulation 943 on labour status, regulation 703 on religious assistance in penitentiary establishments are still pending. In order to deepen the application of the Convention 169 and consider the due cultural relevance of Indigenous peoples.

In accordance with the above, we urge you to keep your word and to give us as soon as possible your response in writing, regarding the verbal and written agreements between the portfolio that you represent and Machi Celestino Cordova, as we remind you that your investiture requires to count not only with the credibility of who puts you in charge, but also of the communities who today have been observing all public officials’ steps.

Kind Regards,

Cc: ACNUR, Medical College and INDH

The undersigned give our endorsement and support to Machi Celestino Córdova, according to what is written in this letter:

FRENCH /FRANÇAIS /FRANCES

Monsieur Le Ministre de la Justice et des Droits Humains, Hernán Larrain

Pendant cette dernière période, nous avons attendu l’application complète de l’accord conclu le 18 août dernier entre Machi Celestino Cordova et le ministère que vous représentez. Nous avons été très attentifs à ce processus, car l’énorme sacrifice consenti par une grève de la faim de 107 jours pour respecter l’exercice d’un ensemble de droits reconnus au niveau international, tels que ceux consacrés par la convention 169 de l’OIT, nous semble totalement inutile, surtout quand les conditions minimales existaient au Chili pour que ces droits soient pleinement garantis. D’autant plus si l’on considère que l’État chilien a une dette en ce qui concerne la reconnaissance des droits politiques, culturels, économiques, sociaux et culturels de la nation mapuche.

Selon ce qui précède, une fois le terme échu pour que les mesures soient mises en œuvre à condition que le Machi Celestino Cordova mette fin à sa grève de la faim, les mesures n’ont pas été pleinement respectées. Même si le machi est sorti de son rewe pendant 30 heures et qu’il se trouve aujourd’hui au Centre d’études et de travail de Vilcun, nous devons rappeler que la demande relative à la grève de la faim devait lui permettre de purger le reste de sa peine avec sa famille, sa communauté dans son rewe, son lieu de consécration en tant que machi. Cet accord est loin de répondre à cette demande, qui correspond pleinement et est conforme à l’application de la convention 169 dans ses articles 7, 8, 9 et 10.

Des avancées doivent encore être réalisées pour l’adoption des critères culturellement pertinents dans les prisons de Temuco et d’Angola, en tant que projets pilotes, pour qu’ils soient appliqués vers le reste des prisons à l’échelle nationale. Là où des modules spéciaux sont établis pour les peuples indigènes, afin de leur permettre de développer des activités professionnelles, éducatives et spirituelles, avec le soutien de personnes extérieures à la prison en tant qu’autorités traditionnelles qui collaborent à la mise en œuvre d’un programme de réinsertion sociale.

La deuxième question en suspens est la modification du règlement 518 sur les prisons, du règlement 943 sur le statut du travail et du règlement 703 sur l’assistance religieuse dans les prisons pour que soit approfondie la mise en œuvre de la Convention 169 et que soit prise en compte l’appartenance culturelle reconnue des peuples autochtones.

Conformément à ce qui précède, nous vous demandons instamment de tenir votre parole dans les plus brefs délais en donnant une réponse écrite aux accords qui ont été signés tant verbalement que par écrit, car nous vous rappelons que votre investiture exige la crédibilité non seulement du mandat qui vous a été confié, mais aussi des citoyens qui ont observé les démarches de tous les fonctionnaires aujourd’hui.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

Cc : HCDH, Association médicale et INDH

Nous, soussignés, apportons notre soutien à Machi Celestino Cordova, comme indiqué dans cette lettre :

DEUTSCH /GERMAN /ALEMÁN

Herr Minister für Justiz und Menschenrechte

Hernan Larrain

Anwesend:

In der letzten Zeit haben wir auf die vollständige Erfüllung der Vereinbarung gewartet, die am 18. August dieses Jahres zwischen Machi Celestino Cordova und dem von Ihnen vertretenen Portfolio ausgegangen ist. Wir waren dabei wachsam, denn das enorme Opfer, das durch einen 107-tägigen Hungerstreik erbracht wurde, um die Ausübung einer Gruppe von auf internationaler Ebene anerkannten Rechten, wie sie in der ILO-Konvention 169 verankert sind, einzuhalten, scheint uns völlig unnötig zu sein, vor allem, wenn in Chile die Mindestvoraussetzungen für die volle Gewährleistung dieser Rechte gegeben wären. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass der Staat Chile in Bezug auf die Anerkennung der politischen, kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte des Volkes der Mapuche in der Schuld steht.

Demnach wurden zu gegebener Zeit die Maßnahmen, die unter der Bedingung durchgeführt werden sollten, dass Machi Celestino Cordova seinen Hungerstreik beendet, nicht vollständig eingehalten. Auch wenn der Machi für 30 Stunden in seine rewe gegangen ist und heute im Studien- und Arbeitszentrum Vilcun ist, müssen wir uns daran erinnern, dass die Bitte für den Hungerstreik war, den Rest seiner Strafe zusammen mit seiner Familie, seiner Gemeinschaft in seiner rewe, seinem Ort der Weihe als Machi, zu verbüßen. Und dass dieses Abkommen weit hinter dieser Forderung zurückbleibt, die in den Artikeln 7, 8, 9 und 10 vollständig in Kraft ist und mit der Anwendung der Konvention 169 übereinstimmt.

Es müssen noch Fortschritte bei der Einbeziehung kulturell relevanter Kriterien in den Gefängnissen von Temuco und Angol als Pilotprojekte gemacht werden, um dann auf die restlichen Gefängnisse auf nationaler Ebene überzugehen. Wo spezielle Module für indigene Völker eingerichtet werden, um ihnen die Entwicklung von Arbeits-, Bildungs- und spirituellen Aktivitäten zu ermöglichen, mit Unterstützung von Personen außerhalb des Gefängnisses als traditionelle Autoritäten, die bei der Umsetzung eines sozialen Wiedereingliederungsprogramms mitwirken.

Das zweite anhängige Thema ist die Änderung der Strafvollzugsordnung 518, der Verordnung 943 über den Arbeitsstatus und der Verordnung 703 über die religiöse Betreuung in Gefängnissen. Um die Umsetzung der Konvention 169 zu vertiefen und die gebührende kulturelle Bedeutung der indigenen Völker zu berücksichtigen.

In Übereinstimmung mit dem oben Gesagten fordern wir Sie dringend auf, in kürzester Zeit Ihr Wort zu halten, indem Sie eine schriftliche Antwort auf die Vereinbarungen geben, die sowohl mündlich als auch schriftlich gegeben wurden, da wir Sie daran erinnern, dass Ihre Amtseinführung die Glaubwürdigkeit nicht nur der Person erfordert, die Sie in das Amt einführt, sondern auch der Bürgerschaft, die heute die Schritte aller öffentlichen Amtsträger beobachtet hat.

Mit freundlichen Grüßen

Cc: OHCHR, Ärztekammer und NHRI

Wir, die Unterzeichnenden, geben Machi Celestino Cordova unsere Rückendeckung und Unterstützung, wie in diesem Brief dargelegt:

ITALIANO /ITALIAN /ITALIANO

Al sig. Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Ministro della giustizia e dei diritti umani)

e per conoscenza a:

– Office of the High Commissioner or the United Nations for Human Rights /Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani), www.ohchr.org

– Colegio Médico de Chile (Ordine dei medici del Cile), www.colegiomedico.cl

– Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) (Istituto nazionale per i diritti umani del Cile), www.indh.cl

Negli ultimi tempi abbiamo sperato di vedere la piena e concreta applicazione dell’accordo siglato il 18 agosto scorso fra il Machi Celestino Córdova e l’istituzione da Lei rappresentata. Siamo stati in allerta, poiché il tremendo sacrificio di uno sciopero della fame portato avanti per 107 giorni con l’obiettivo di realizzare l’esercizio di una serie di diritti riconosciuti a livello internazionale quali quelli sanciti dalla Convenzione 169 dell’OIL1, un simile sacrificio ci sembrerebbe superfluo – se soltanto in Cile esistessero le condizioni minime atte a garantire il pieno godimento di tali diritti; a maggior ragione se si considerano le inadempienze dello Stato cileno in materia di riconoscimento dei diritti politici, civili, economici, sociali e culturali del popolo-nazione mapuche.

Alla luce di tutto ciò, giunta la scadenza prevista per le misure da attuarsi a condizione che il machi Celestino Córdova cessasse lo sciopero della fame non sono state applicate interamente. Il Machi ha in effetti potuto recarsi al suo rewe per 30 ore e attualmente è detenuto presso il Centro di studio e lavoro (CET Centro de Estudio y Trabajo) di Vilcún, e tuttavia dobbiamo ricordare l’altra richiesta legata allo sciopero della fame: scontare il resto della condanna insieme alla sua famiglia e comunità, presso il suo rewe, il luogo della sua consacrazione a machi. L’accordo stipulato non tiene in alcun conto tale richiesta, pienamente legittima e conforme agli artt. 7, 8, 9 e 10 della Convenzione 169. Situazione della quale, per quanto attiene all’applicazione di detta Convenzione, lo Stato non s’è fatto carico.

Rimane disattesa la questione della progressiva integrazione dei criteri relativi all’appartenenza culturale presso i penitenziari di Temuco e di Angol, a titolo di progetti-pilota da estendersi al resto delle strutture penali a livello nazionale – prevedendo l’istituzione di moduli speciali destinati ai popoli originari, allo scopo di rendere adeguate tali strutture, in particolare, allo svolgimento di attività lavorative, educative e spirituali, col sostegno di soggetti esterni al carcere, quali le autorità tradizionali, che collaborino alla realizzazione di programmi di reinserimento sociale.

Altro punto disatteso – sempre nell’ambito della piena e concreta applicazione della Convenzione 169 e il rispetto dell’appartenenza culturale dei popoli originari – e la modifica dei seguenti regolamenti2: 518 penitenziario, 943 sullo statuto del lavoro, 703 sull’assistenza religiosa negli istituti di pena.

Alla luce di tutto ciò, La sollecitiamo con urgenza a tener fede alla Sua parola, nel più breve tempo possibile e dando risposta scritta, per quanto concerne gli accordi sottoscritti in forma sia verbale che scritta: Le ricordiamo che il Suo mandato impone di contare non solo sulla credibilità personale di chi che lo riveste, ma anche sulla fiducia della cittadinanza, che oggi è ben vigile segue attentamente i gesti compiuti da tutti i funzionari pubblici.

Distinti saluti,

Noi sottoscrittx diamo il nostro pieno sostegno al Machi Celestino Cordova, aderendo ai termini della presente lettera.

