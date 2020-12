¿Cómo Estados Unidos financia la “democracia” en Cuba?

“Una extensa red de grupos financiados por el Gobierno de Estados Unidos envía a Cuba dinero en efectivo a miles de ‘activistas por la democracia’, periodistas y disidentes cada año”, con esa nota inicial, el periodista Tracey Eaton, especialista en temas relacionados con Cuba, vuelve a enfocar la realidad subyacente de los programas subversivos que promueve Estados Unidos en la Isla, algunos tan secretos que nunca se publican los destinatarios de los fondos.

La explicación está en dos razones: proteger de supuestas represalias a los involucrados y respetar la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés), la cual prohíbe la divulgación de las estrategias para “rescatar la democracia cubana”.

Una pregunta más amplia y cuya respuesta —según escribe Eaton— también desconoce, es si los grupos financiados por la Administración norteamericana están canalizando dinero al Movimiento San Isidro (MSI).

Si bien un anuncio publicado el 24 de noviembre por el Departamento de Estado, en el cual ofrecía hasta un millón de dólares para programas que promuevan “los derechos civiles, políticos, religiosos y laborales”, no menciona al MSI-de acuerdo con Eaton-lo más posible es que el Gobierno estadounidense esté intentando actuar antes que termine la tensión política y social construida.

Un análisis de los fabricados entresijos mediáticos es notoriamente difícil, no obstante, Tracey Eaton nos acerca a la magnitud del fenómeno a través de evidencias que compartimos a continuación.

El cuadro siguiente exhibe una muestra de grupos que han recibido un total de 16 millones 569 mil 889 dólares en subvenciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) desde 2017. Aunque esta organización informa sobre el financiamiento de solo cinco o seis grupos en un año determinado, alrededor de una decena puede seguir funcionando con las subvenciones del año anterior.

Este cuadro muestra cuánto espera pagar USAID a los grupos a lo largo del tiempo. La cantidad totaliza 67 millones 20 mil 757 dólares, pero probablemente será menor porque depende de la financiación del Congreso, la cual no está asegurada. Sin embargo, puede verse cómo la financiación se mantiene.

El número total de grupos llega a 54, basado en un conteo rápido de organizaciones que son las más visibles. Los grupos incluyen:

Agora Cuba Inc.

Arlenica, Arte, Lenguaje e Investigación para el Cambio Social

Asociación Civil Cronos

Asociación Diario de Cuba

Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes

Asociación Minga Peru

Bacardi Family Foundation

Campaña Global por la Libertad de Expresión A19 A.C.

Canyon Communications LLC

Caribbean Tales Worldwide Distribution Inc.

Center for a Free Cuba

Center for International Private Enterprise (CIPE)

Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos

Christian Solidarity International

Clovek v tisni, o.p.s. (People in Need)

Cubalex

Cuban Democratic Directorate (Directorio Democrático Cubano)

Cuban Soul Foundation, Inc.

CubaNet News, Inc.

Digital News Association Inc.

Echo Cuba/Americas Relief Team

Editorial Hypermedia Inc.

Foundation for Human Rights in Cuba, Inc.

Free Society Project Incorporated

Freedom House Inc.

Fundación Cartel Urbano

Fundación Espacio Público

Fundación la Voz Pública

Fundación Pro Bono

Global Rule of Law & Liberty Legal Defense Fund

Grupo de Apoyo a la Democracia

Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba

Institute for War and Peace Reporting (IWPR)

Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa

Instituto de Comunicación y Desarrollo

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir AC

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Instituto Político para la Libertad-Perú

Instituto Prensa y Sociedad

International Institute on Race, Equality and Human Rights

International Platform for Human Rights in Cuba

International Republican Institute

Investigación e Innovación Factual A.C.

Latin American and Caribbean Network for Democracy Inc.

Latin American Center for Nonviolence

Latin American Cultural Union

Libertatis

National Democratic Institute for International Affairs

Observatorio Cubano de Derechos Humanos

Outreach Aid to the Americas Inc.

Pan American Development Foundation Inc.

People in Need Slovakia (PIPA)

Transparencia Electoral

Universidad Sergio Arboleda

No se incluyen en esta lista aquellos grupos que reciben financiación secreta.

El Departamento de Estado, USAID y NED informan tener contratistas «no revelados» o «misceláneos» cuyos nombres no se publican.

Otro misterio es cuántos cubanos reciben dinero de organizaciones financiadas por Estados Unidos. Los registros fiscales dan escasas pistas. En 2018, por ejemplo, el Directorio Democrático Cubano informó haber pagado a 746 «empleados, agentes y contratistas independientes» un total de 103 mil 647 dólares.

Pero es imposible saber cuánto del dinero de la democracia estadounidense termina en Cuba y a cuántos se les paga.

Tomado de Cubaperiodistas/ Foto de portada: Reuters

Comparte esto: Twitter

Facebook