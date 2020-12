Compañía danzaria de Cuba participará en competencia en Estados Unidos

La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) iniciará 2021 con su participación en la competencia Ballet Beyond Borders, que tiene por sede a Estados Unidos.

Según dio a conocer la víspera la agrupación danzaria, una representación del Ballet Infantil y Juvenil, y de los profesionales, intervendrán en el certamen donde probarán sus destrezas de manera online, a un jurado que estará en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

La cita habitualmente propicia el intercambio en torno a los diferentes estilos de la danza, pero la pandemia de COVID-19 ha desplazado esos encuentros para el espacio virtual.

La maestra, directora y coreógrafa Lizt Alfonso ha sido parte en otras ocasiones de este segmento, al ser invitada para ofrecer conferencias sobre su experiencia como directora y líder artística, además de impartir clases magistrales y ser parte del jurado de la competencia, reseñó Prensa Latina.

El concurso internacional de Ballet Beyond Borders contempla diversidad de estilos danzarios que van desde lo clásico hasta los ritmos urbanos más actuales.

Los ganadores actúan en una gala de estrellas, el día de la clausura, escenario donde ya estuvieron al inicio de 2020 dos bailarinas de LADC.

La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba fue creada en 1991 y desde entonces defiende un estilo marcado por elementos del flamenco, el ballet, la danza contemporánea, el folclore y disímiles bailes populares.

Es la única agrupación danzaria de la isla que ha conseguido actuar en la ceremonia de los Latin Grammy y, por su labor social, recibió el Spotlight Award by the USA President’s Committee on the Arts and the Humanities, entregado en la Casa Blanca, en 2016.

Para el año que comienza LADC reserva sus primeras presentaciones en vivo para el mes de febrero, en el Teatro Martí de La Habana, con un espectáculo que reúne varias obras de estilos diferentes.

En marzo llevará a escena las Galas de Primavera con los estudiantes de los talleres vocacionales y en mayo estrenará el espectáculo Habana Fénix, en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, con lo cual iniciará las celebraciones por el aniversario 30 de su fundación.

